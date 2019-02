Dmitri Galinov

FastMatch und ehemaliger CEO, Dmitri Galinov, treffen Vergleichsvereinbarung

New York (ots/PRNewswire)

FastMatch, Inc., ein führender Spotmarkt-Betreiber im Devisenhandel, und Dmitri Galinov, Gründer und ehemaliger Chief Executive Officer des Unternehmens, gaben heute bekannt, dass man sich in der Klage von Herrn Galinov gegen FastMatch und dessen Mutterunternehmen, Euronext US, gütlich einigen konnte. Der erzielte Vergleich bedeutet für keine der Parteien ein Zugeständnis einer Haftung oder eines Fehlverhaltens.

Der Vergleich wurde im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und seiner Kunden getroffen. Kevin Wolf, CEO von FastMatch und Nachfolger von Herrn Galinov, konzentriert sich weiterhin auf die internationale Kundenbasis von FastMatch und das Wachstum des Unternehmens. Herr Galinov verließ das Unternehmen am 6. Juni 2018, um andere Interessen zu verfolgen.

Informationen zu FastMatch

FastMatch ist ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk für den Devisenhandel. FastMatch bietet seinen Kunden mit vollständiger Transparenz und optimaler Positionierung einen unvergleichlich schnellen Zugang zu großen, diversifizierten Pools mit hoher Liquidität an. Seine preisgekrönte Technologie verschafft FastMatch einen wichtigen Geschäftsvorteil, da damit schneller gearbeitet und Tausende von Kunden gleichzeitig bedient werden können. Zum Kundenstamm des Unternehmens zählen Retail-Broker, Institute, Banken, Hedgefonds und Eigenhändler.

Informationen zu Dmitri Galinov

Vor der Gründung von FastMatch im Jahr 2012 hatte Herr Galinov eine Führungsposition bei der Credit Suisse inne, wo er den außerbörslichen Trading-Pool Crossfinder leitete. Darüber hinaus bekleidete er Positionen bei der in New Jersey ansässigen Börse Direct Edge und der New Yorker Trading-Technologiefirma Lava Trading.

Original-Content von: Dmitri Galinov, übermittelt durch news aktuell