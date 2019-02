GreenPrint, LLC

Update: Christian Warning, renommierter Forecourt-Experte und regionaler NACS-Vertreter wurde in das europäischen Beratungsgremium für GreenPrint einberufen, einem US-amerikanischen Unternehmen für Kraftstoff-Nachhaltigkeitslösungen

GreenPrint-Geschäftsführer Nate Marsh hält Keynote-Ansprache auf Handelsblatt-Konferenz

Der langjährige Branchenexperte Christian Warning wurde kürzlich in das europäische Beratungsgremium von GreenPrint einberufen, um dessen europäische Bemühungen für Nachhaltigkeit und positive Auswirkungen auf unsere Umwelt zu leiten.

Christian Warning, ständiges Mitglied des NACS International Board of Directors und NACS Regional Representative EMEA, ist darüber hinaus Gründer und Geschäftsführer von The Retail Marketeers. The Retail Marketeers mit Firmensitz in Hamburg, Deutschland, ist ein Branchen-Think-Tank für Marketing und Vertrieb. Herr Warning, ehemaliger Leiter der Marketing-Abteilung bei Shell in Deutschland, ist ein kundenorientierter und kommerziell ausgerichteter Senior-Marketingexperte, der nachweislich Erfolge bei der Entwicklung und Bereitstellung preisgekrönter Convenience-Retail-Formate und Forecourt-Marketing-Strategien vorweisen kann.

"Wir fühlen uns geehrt, dass uns Herr Warning beim Vorantreiben der Nachhaltigkeitsbemühungen in Europa unterstützt und uns Gewissheit verschafft, dass wir mit seiner Hilfe große Fortschritte machen werden", so Nate Marsh, Chief Revenue Officer von GreenPrint.

"Ich bin stolz darauf, bei GreenPrint einzusteigen und somit mithelfen zu können sicherzustellen, dass die europäische Industrie weiterhin Programme und Nachhaltigkeitsanstrengungen zur Unterstützung unserer Netzwerkpartner aufbaut", so Herr Warning. "Mithilfe dieser Partnerschaften können wir Veränderungen bei unseren Partnern und Kunden bewirken."

GreenPrint bietet Tankstellen- und Mini-Markt-Kunden die Möglichkeit, den Goodwill der Verbraucher, den Umsatz und die Rentabilität auf sozial verträgliche Weise zu steigern und damit die Nachhaltigkeit und eindeutig positive Auswirkungen auf die Umwelt zu fördern. Das Unternehmen reduziert bereits jährlich Emissionen von fast 6 Milliarden Litern Kraftstoff in Hundertern von Einzelhandelsstandorten und 100.000 Firmen- und Kommunalfuhrparks in 12 Ländern.

Auf der diesjährigen Handelsblatt-Konferenz erhalten Herr Warning und Herr Marsh Gelegenheit, Wirkung zu erzielen, wenn Herr Marsh von Herrn Warning in einem Gespräch mit Konferenzteilnehmern befragt wird. Herr Marsh wird die Trends der Tankstellen- und Mini-Markt-Branche diskutieren und was wir in Zukunft erwarten können, da die Welt weniger abhängig von fossilen Brennstoffen wird. Diese Konferenz findet vom 20. bis 21. Februar in Berlin, Deutschland, statt.

"Dies ist eine wirklich aufregende Zeit in unserer Branche. Ich fühle mich geehrt, dass ich eingeladen wurde, um meine Erkenntnisse und das, was wir in den USA getan haben, mit meinen europäischen Kollegen zu teilen", so Nate Marsh, Chief Revenue Officer von GreenPrint.

Informationen zu GreenPrint

GreenPrint wurde von einem Team aus Treuebonus- und Prämienexperten gegründet und entwickelte die ersten Emissionsreduzierungsprogramme, um es Unternehmen zu ermöglichen, ihre bestehenden Angebote pro Transaktion zu verbessern. Das Unternehmen reduziert gegenwärtig Emissionen von fast 1 Milliarde Gallonen Kraftstoff in Hunderten von Einzelhandelsstandorten und 100.000 Firmen- und Kommunalfuhrparks in 13 Ländern. GreenPrint unterhält Beziehungen zu mehr als 2.000 gemeinnützigen Organisationen weltweit und hat in mehr als 20 zertifizierte Projekte für Emissionsausgleich und erneuerbare Energien im Auftrag seiner Kunden investiert.

