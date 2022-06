Digimarc Corporation

Die Circular Plastic Taskforce arbeitet mit der Digimarc Corporation zusammen, um ein Pilotprojekt zur Optimierung der Sortierung von flexiblen Verpackungen in Kanada zu starten - eine Premiere in Nordamerika

Die Circular Plastic Taskforce (CPT) ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit Digimarc Corporation (Nasdaq: DMRC), Schöpfer der Digimarc-Wasserzeichen einzugehen, die digitaler Identifizierungs- und Erkennungslösungen der nächsten Generation vorantreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll Digimarc® Recycle zur Optimierung der Sortierung flexibler Kunststoffverpackungen in Kanada getestet werden - eine Premiere in Nordamerika. Das Projekt markiert den Beginn von Phase II der CPT, die darauf abzielt, im Rahmen der sich entwickelnden erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Quebec und Kanada Projekte durchzuführen oder zu unterstützen, die sich auf die Verbesserung des Recyclings aller Kunststoffverpackungen beziehen.

Digimarc Recycle stellt eine Revolution bei der Sortierung und damit beim Recycling von Kunststoffabfällen dar. Digitale Wasserzeichen werden innerhalb der Verpackungsvorlage aufgebracht, es sind keine speziellen Druckfarben oder Druckverfahren erforderlich, und sie sind für spezielle Sortiergeräte sichtbar, aber für den Verbraucher nicht wahrnehmbar. Wenn die Wasserzeichen von Maschinenkameras gescannt werden, stellen sie eine Verbindung zu einer cloudbasierten Datenbank her, die unbegrenzte (und erweiterbare) Merkmale der Verpackung enthält, z. B. den Hersteller und das spezifische Produkt, die vorherige Verwendung (Lebensmittel oder Nicht-Lebensmittel), Zusatzstoffe oder das Vorhandensein von Komponenten, die für das Recycling problematisch sind. Somit kann das digitale Wasserzeichen die Sortierung flexibler Verpackungen erleichtern.

„Wir freuen uns sehr, ein so zukunftsweisendes Projekt zu starten und unsere Phase II in Angriff zu nehmen", so der Lenkungsausschuss der Circular Plastics Taskforce. „Die Ergebnisse unserer Phase-I-Studie zeigen, dass flexible Kunststoffverpackungen zwar einen erheblichen Teil der in Quebec und Kanada verwendeten Kunststoffverpackungen ausmachen, ihre Verwertungsquoten aber nach wie vor niedrig sind. Einer der Gründe dafür besteht darin, dass die heutigen Sortieranlagen nicht zwischen Einstoff-Verpackungen und Mehrstoff-Verpackungen unterscheiden können, wodurch die Ballenqualität sinkt. Wir glauben, dass Digimarc Recycle zur Lösung dieser Herausforderung beitragen kann."

„Wir freuen uns, Digimarc Recycle nach Nordamerika zu bringen und die Circular Plastic Taskforce dabei zu unterstützen, ihre auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Ziele zu erreichen", ergänzt Emily Stolarcyk, Sustainability Program Director for Business Development bei Digimarc Corporation. „Die digitalen Wasserzeichen von Digimarc, eine Schlüsselkomponente von Digimarc Recycle, haben sich als wirklich innovative Methode zur korrekten Identifizierung jeder einzelnen Verpackung erwiesen. Indem wir die Wasserzeichen mit einer erweiterbaren Datenbank von Produkt- und Verpackungsmerkmalen verbinden, können wir jetzt und in Zukunft zu einer besseren Kreislaufwirtschaft beitragen. Hiermit werden Anlagen und Marken ihre Recyclingziele besser erreichen können, sowohl bei der Erhöhung des Volumens als auch der Reinheit des recycelten Materials."

Der erste Teil des Projekts besteht darin, die Fähigkeit spezieller optischer Sortiergeräte zu testen, flexible Verpackungen mit digitalen Wasserzeichen in einer kontrollierten Umgebung angemessen zu erfassen. Dieser Test wird im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Pellenc in Pertuis, Frankreich, mit verschiedenen flexiblen Verpackungsmustern durchgeführt, die von Balcan Innovations, TC Transcontinental (Mitbegründer der CPT) und Winpak Ltd. hergestellt werden. Nach den Ergebnissen dieses ersten Tests wird der zweite Teil des Projekts, der 2023 beginnen soll, darauf abzielen, diese Lösung in einer realen Umgebung und in einem viel größeren Maßstab zu testen, mit dem Ziel, Folienballen herzustellen, die den Qualitätsanforderungen der Recycler entsprechen. Zu diesem Zweck werden in Sortierzentren und Recyclingbetrieben in Quebec und Ontario spezielle Sortieranlagen installiert, um flexible Verpackungen mit digitalen Wasserzeichen zu erfassen, die von unseren Einzelhandels- und Markenpartnern auf den Markt gebracht werden.

Das Projekt soll auch die Wirksamkeit von Digimarc Recycle bei der Rückverfolgbarkeit von Verpackungen bestätigen. Die Rückverfolgbarkeit ist eine Voraussetzung für die Herstellung von lebensmittelechtem Recyclingharz und wird für die Einhaltung künftiger Vorschriften entscheidend sein, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beschleunigen sollen.

