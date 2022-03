Digimarc Corporation

Digitale Wasserzeichen von Digimarc erzielen nachweislich eine genauere Sortierung von Verpackungsabfällen

Cambridge, Massachusetts, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die halbindustrielle Studie HolyGrail 2.0 zeigt den Nutzen von digitalen Wasserzeichen im Recycling.

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) gibt gemeinsam mit der AIM - European Brands Association bekannt, dass bei der Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 ein bedeutender Meilenstein erreicht wurde.

Bei kürzlich abgeschlossenen halbindustriellen Versuchen hat die Technologie von Digimarc bei allen getesteten Kategorien von Kunststoffverpackungsmaterial unter Bedingungen, die dem industriellen Routinebetrieb entsprechen, außergewöhnlich gut abgeschnitten - mit einer durchschnittlichen Erkennungsrate von 99 %. Selbst unter härteren Bedingungen - mit höherer Bandgeschwindigkeit und starker Verschmutzung und Zerkleinerung - blieben die digitalen Wasserzeichen von Digimarc leistungsfähig.

Regierungen und Industriekonzerne setzen sich immer mehr für eine Kreislaufwirtschaft, für das Recycling und die Wiederverwendung von Kunststoffen in Verbraucherverpackungen, ein. Jedoch besteht ein dringender Bedarf an einer genauen und zuverlässigen automatischen Kennzeichnung zur Klassifizierung und Sortierung verschiedener Verpackungsmaterialien während des Recyclingprozesses, die auch unter schwierigsten Bedingungen in großem Maßstab nützlich ist.

„Diese Ergebnisse beweisen ganz klar, dass die digitalen Wasserzeichen von Digimarc das Recycling revolutionieren können", sagt Riley McCormack, CEO von Digimarc. Darüber hinaus bietet Digimarc® Recycle, das auf digitalen Wasserzeichen von Digimarc basiert, der Branche auch einen geschäftlichen Nutzen, der über dieses zentrale Element der Kreislaufwirtschaft hinausgeht. Da die außergewöhnliche Leistung der digitalen Wasserzeichen von Digimarc nun validiert wurde, freuen wir uns, mit führenden Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit zusammenzuarbeiten und einen Unterschied für ihr Unternehmen und den Planeten zu machen."

Informationen zu Digimarc

Digimarc ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Produktdigitalisierung, das durch eindeutige Identifikatoren und Cloud-basierte Lösungen branchenübergreifend einen geschäftlichen Mehrwert schafft. Seit mehr als 20 Jahren ist Digimarc ein zuverlässiger Partner bei der Verhinderung digitaler Fälschungen von Weltwährungen. Digimarc macht den Weg eines Produkts sichtbar und liefert so Informationen, die die Welt wohlhabender, sichererer und nachhaltiger machen. Mit Digimarc können Sie endlich alles sehen. Und wenn Sie alles sehen, können Sie alles erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter digimarc.com.

Informationen zur Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0

Die Digital Watermarks Initiative HolyGrail 2.0 - vorangetrieben von AIM - European Brands Association und unterstützt von der Alliance to End Plastic Waste - ist ein Pilotprojekt mit dem Ziel, die technische Machbarkeit digitaler Wasserzeichen für die genaue Sortierung von Verpackungsabfällen sowie die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells im großen Maßstab zu beweisen. Digitale Wasserzeichen sind nicht wahrnehmbare, briefmarkengroße Codes, die die Oberfläche einer Konsumgüterverpackung bedecken und mit einer Vielzahl von Eigenschaften versehen sind. Ziel ist es, dass das digitale Wasserzeichen, sobald die Verpackung in eine Abfallsortieranlage gelangt ist, von einer hochauflösenden Kamera an der Sortieranlage erkannt und dekodiert werden kann, die dann in der Lage ist, die Verpackungen anhand der übertragenen Attribute (z. B. Lebensmittel vs. Nicht-Lebensmittel) in entsprechende Ströme zu sortieren. Dies würde zu besseren und genaueren Sortierströmen und damit zu hochwertigeren Rezyklaten führen, die der gesamten Wertschöpfungskette für Verpackungen zugute kommen.

