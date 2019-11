Digimarc Corporation

Digimarc bringt Scan- und Shop-Technologie in den Walmart Spielzeugkatalog

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire)

Erstmals können Kunden in der Vorweihnachtszeit mit Apple iOS und Google Android-Geräten mit ihren Handys direkt aus dem Spielzeugkatalog von Walmart nach den beliebtesten Spielzeugen suchen. Das neue digitalisierte Erlebnis -'Scan & Shop powered by Digimarc' - ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es den Kunden, Hunderte von Spielzeugen, darunter mehr als 150 exklusive Angebote, über die Walmart App zu scannen und zu kaufen, wann und wie sie wollen.

Scan & Shop powered by Digimarc wird in 35 Millionen gedruckten Katalogen, die in den fast 4.800 Walmart-Shops in den USA erhältlich sind, prominent beworben, wobei Millionen auch an US-Kunden zu Hause und an große Omnichannel-Spielzeughändler verschickt werden.

Der scanbare Spielzeugkatalog ist Teil einer großen Vorweihnachtswerbeinitiative , mit der Walmart mit frühen Angeboten, neuen und erweiterten Einkaufsservices, mehr Top-Geschenken und Spaß in den Geschäften, die Kunden auf sechs weniger Einkaufstage zwischen Thanksgiving und Weihnachten vorbereitet. Die Werbekampagne bietet mehrere technisch ausgereifte Möglichkeiten für Kunden, für alle Personen auf ihrer Weihnachtsliste einzukaufen, und ist eine Erweiterung der Bemühungen von Walmart, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, Geld zu sparen und besser zu leben.

Verbraucherfreundlichkeit für die Kunden von Walmart war eine der wichtigsten Prioritäten des diesjährigen Spielzeugkatalogs. Durch unsere Partnerschaft mit Digimarc konnten wir unseren Katalog um eine Scan & Shop-Option für unsere Kunden erweitern. Dies ist eine aufregende neue Funktion, von der ich weiß, dass sie bei unseren Kunden ankommen wird", sagte Alvis Washington, Vice President of Marketing, Walmart.

Walmart aktivierte den saisonalen Spielzeugkatalog, indem es die Seiten mit Digimarc-Barcode erweiterte, einem fortschrittlichen Barcode, der beispiellose Funktionalität bietet und gleichzeitig für den Verbraucher unmerklich bleibt. Walmart integrierte auch das Digimarc Mobile Software Development Kit (SDK ) in seine Flaggschiff-App für iOS und Android, um die Scan & Shop powered by Digimarc-Funktion für Kunden zu ermöglichen.

Die interaktive Publikation gehört zu den am weitesten verbreiteten kommerziellen Druckprojekten, die Digimarc realisiert hat, und stellt eine wichtige Erweiterung der im April angekündigten Zusammenarbeit zwischen Digimarc und Walmart dar, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Effizienz und Genauigkeit an der Kasse zu verbessern. Im Zuge des Ausbaus seiner Partnerschaft mit Walmart will das Unternehmen weitere innovative Wege finden, um das Einkaufserlebnis für Walmart Kunden zu verbessern.

Die Digimarc-Plattform bietet ein neues Maß an Komfort für Walmart-Kunden und wichtige Dateneinblicke für Führungskräfte und stärkt unsere Beziehung zum größten Einzelhändler der Welt", sagte Bruce Davis, Chief Executive Officer von Digimarc. "Wir freuen uns, dazu beizutragen, Amerikas besten Toystore noch besser zu machen, indem wir in dieser Weihnachtszeit schneller und einfacher einkaufen können."

Erfahren Sie mehr über die Aktivierung von Werbedruck mit der Digimarc-Plattform.

Informationen zu Digimarc

Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier auf dem Gebiet der automatischen Identifizierung von Alltagsgegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-, Bild- und Audiomedien. Die Digimarc-Plattform stellt innovative und umfassende Technologien für die automatische Identifizierung von Gegenständen zur Verfügung, die das Suchen vereinfacht und die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit revolutioniert. Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteilten und angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernste Identifikationstechnologien, der Digimarc-Barcode sowie die Software Digimarc Discover® für das Barcode-Scannen und die Bilderkennung, die Teile der bahnbrechenden Plattform sind. Digimarc hat seinen Sitz in Beaverton, im US-Bundesstaat Oregon. Die Digimarc-Plattform ermöglicht Anwendungen, die nicht nur Einzelhändlern und Verbrauchermarken, sondern auch nationalen und staatlichen Behörden sowie der Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie anderen Branchen zugutekommen. Besuchen Sie unsere Website digimarc.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @digimarc um mehr zum Thema The Barcode of Everything ® zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1029641/Digimarc_Walmart_Scan_Shop.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpg

Pressekontakt:

Gary Grossman

Edelman PR

503-471-6868

pr@digimarc.com

Original-Content von: Digimarc Corporation, übermittelt durch news aktuell