Digimarc wird auf der Veranstaltung HolyGrail 2.0 Plastik-Kreislaufwirtschaft referieren

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire)

Veranstaltung für Recycling-Initiative am 22. Oktober 2019 schließt Digimarc, P&G, TOMRA und Verstraete ein

HolyGrail 2.0 Intelligente Plastiksortierung

WAS: Ziel von HolyGrail 2.0 ist die Beschleunigung des Wandels hin zu einer Kreislaufwirtschaft für Plastik, indem die Quantität und Qualität der recycelfähigen Materialerkennung in Abfallverwertungssystemen mithilfe von digitalen Wasserzeichen gesteigert werden. Digimarc arbeitet mit Interessenvertretern in diesem Projekt zusammen. Im Anschluss an die beiden Siege bei den Sustainability Awards 2019 für das ursprüngliche HolyGrail-Projekt bereiten sich die beteiligten Unternehmen nun auf die nächste Phase vor: digitale Wasserzeichen, um die nachhaltige Verwertung von Plastikabfall (Verpackung) zu fördern. Digimarc und Zulieferpartner haben Beispielprodukte und Prüfsystem-Module bereitgestellt, um ein besseres Verständnis über den Weg zur Kommerzialisierung zur Verbesserung der Plastikverpackungen in der Initiative New Plastics Economy zu fördern. Das Projekt wurde offiziell abgeschlossen, nachdem ein erfolgreicher Tag der offenen Tür stattfand, den 85 Vertreter von verschiedenen Vereinigungen der Europäischen Union besuchten. Führende Verbrauchermarken und Händler schließen sich jetzt HolyGrail 2.0 an und haben die Verpackungsgestaltung verbessert, um einen "digitalen Recyclingpass" in die wachsende Liste der Vorteile einzubinden, die durch den Einsatz der Digimarc Platform ermöglicht werden. Produktexperten von Digimarc, TOMRA, P&G und Verstraete werden bei einem informativen HolyGrail 2.0-Event über die Technologien sprechen, die das Potenzial haben, eine Kreislaufwirtschaft für Plastik effizienter zu machen. Verpackungsfachleute, Zulieferer für die Kunststoffbranche, Mitglieder von Wirtschaftsverbänden und Besucher der Messe K-2019 werden gebeten, sich anzumelden und teilzunehmen. Zu den Präsentationen gehören: Vorstellung von TOMRA, Tom Eng, TOMRA Vorstellung von HolyGrail 2.0, Gian de Belder, P&G und Nico Van de Walle, Verstraete IML Vorstellung von digitalen Wasserzeichen, Larry Logan, Digimarc Corporation WANN: 22. Oktober 2019 Gruppe 1 - 8:00 Uhr - 15:30 Uhr MESZ Gruppe 2 - 10:30 Uhr - 18:30 Uhr MESZ WO: TOMRA Recycling-Hauptsitz in Mülheim-Kärlich, Deutschland WER: Tom Eng, Senior Vice President, Leiter von TOMRA Sorting Gian De Belder, Circular Economy & Packaging Sustainability bei P&G Larry Logan, Chief Evangelist bei der Digimarc Corporation Nico Van De Walle, Product & Circular Economy Manager, Verstraete in mould labels, ein Multi-Color-Unternehmen

Informationen zu Digimarc

Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der automatisierten Identifizierung von Alltagsgegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-, Bild- und Audiomedien. Die Digimarc Platform bietet innovative und umfassende Technologien für die automatische Identifizierung von Gegenständen an, um das Suchen zu vereinfachen und die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit zu revolutionieren. Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio mit mehr als 1100 erteilten und angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernste Identifikationstechnologien, der Digimarc Barcode sowie die Software Digimarc Discover® für das Barcode-Scannen und die Bilderkennung als Grundlagen für die bahnbrechende Plattform des Unternehmens. Der Unternehmenssitz von Digimarc ist in Beaverton, Oregon. Die Digimarc Platform ermöglicht Anwendungen, von denen die großen Einzelhändler und Verbrauchermarken, nationale und bundesstaatliche Behörden, die Medien- und Entertainmentbranche und weitere Sektoren profitieren. Besuchen Sie die Website digimarc.com und folgen Sie uns unter @digimarc, um mehr über The Barcode of Everything® zu erfahren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpg

