Neolac und andere führende Bio-Marken treffen sich auf der BIOFACH2019

Biologische Ökosysteme stärken die globale Zukunft

Da Menschen immer mehr auf die Gesundheit und Sicherheit von Lebensmitteln achten, werden Bio-Lebensmittel von Verbrauchern auf der ganzen Welt zunehmend beliebter, und die Entwicklung der Branche steht verstärkt im Mittelpunkt. Die 30. BIOFACH - Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, ausgerichtet von der NürnbergMesse GmbH und gefördert von der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wurde am 13. Februar 2019 in Nürnberg eröffnet. Die niederländische Bio-Milchpulvermarke Neolac und andere internationale Bio-Marken wurden zur Teilnahme an der Branchenveranstaltung eingeladen.

BIOFACH schafft eine Austauschplattform für eine globale Bio-Branche, die sich an einem hohen professionellen Standard orientiert

Seit 1990 findet die BIOFACH einmal im Jahr statt. Mit ihrem internationalen und professionellen Einfluss auf den Bio-Bereich ist die BIOFACH jedes Jahr im Februar eine Veranstaltung, die die Teilnahme von Top-Bio-Marken aus aller Welt anzieht und sich damit zur größten und konzentriertesten Bio-Lebensmittelausstellung und -Messe der Welt entwickelt hat. Die Fachmesse entspricht den höchsten internationalen und professionellen Bio-Standards und ist nur für Aussteller der Bio-Branche zugänglich. Alle ausgestellten Produkte müssen eine Bio-Zertifizierung nach NL-BIO-01, Non-EU Agriculture oder IFOAM (International Federal of Organic Agriculture Movement) erhalten haben, um die kontinuierliche Ausstellung hochwertiger Produkte zu gewährleisten und gleichzeitig die maßgebliche Austauschplattform für die Förderung der Entwicklung der globalen Bio-Industrie zu bieten.

Bio-Milchpulver wird zu einem neuen Schwerpunkt für Verbraucher auf der ganzen Welt, wobei europäische Bio-Marken die größte Aufmerksamkeit erhalten

Seit ein paar Jahren zieht Bio-Milchpulver die Aufmerksamkeit weltweiter Käufer auf sich. Als Geburtsstätte der modernen Milchwirtschaft stand Europa mit seiner mittlerweile jahrhundertealten Produktionstechnologie und seinen natürlichen geografischen Vorteilen immer an vorderster Front. Das hochwertige in europäischen Ländern produzierte Bio-Milchpulver wird von Müttern auf der ganzen Welt geschätzt. Zur BIOFACH2019 waren viele europäische Marken für Bio-Milchpulver eingeladen, darunter Neolac, Löwenzahn Organics, Belourthe, Prémibio und La Mandorle. Als vorherrschende Marke für Bio-Milchpulver in den Niederlanden hat Neolac bemerkenswerterweise sowohl eine niederländische als auch eine chinesische Version auf den Markt gebracht, um Besuchern aus aller Welt seine internationale Kompetenz basierend auf den hohen Verkaufszahlen in beiden Ländern zu demonstrieren.

Neolac ist eine Marke für biologisches Milchpulver. Sie befindet sich im Besitz der Hyproca Dairy Group BV, einem 100 Jahre alten Milchunternehmen in den Niederlanden. Neolac hat sich dank seiner umfangreichen Erfahrung und Unterstützung durch die Hyproca Dairy Group BV als Maßstab für hohe fachliche Standards in der Bio-Milchpulverindustrie etabliert. Die niederländische Version von Neolac hat sowohl die niederländische als auch die EU-Biozertifizierung erhalten, während die chinesische Version über eine zusätzliche chinesische Biozertifizierung verfügt.

Aggregation des weltweiten Bio-Sektors zur Förderung der zukünftigen Entwicklung

Als Barometer der weltweiten Bio-Branche ist die BIOFACH die renommierteste und einflussreichste Fachmesse für Bio-Produkte. BIOFACH leitet die Entwicklung der globalen Bio-Branche und sorgt für die Marktförderung sowie den internationalen Handel mit Bio-Produkten. Im Einklang mit der Unternehmensphilosophie, eine "Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit" zu schaffen, haben Neolac und andere Bio-Marken professionelle Standards angenommen. Diese setzen sich für die Produktqualität ein und unterstützen die Branchenentwicklung, wobei Bio-Milchpulver nur Nährstoffe in ihrer ursprünglichsten Form verwendet, um die natürliche Wachstumsumgebung des Babys zu schützen. Darüber hinaus hat die Bio-Branche eine auf Naturprodukten basierende Wirtschaft geschaffen, die das Bewusstsein der Verbraucher für die Bedeutung des Umweltschutzes fördert, während sich ein biologisches Ökosystem an der Natur orientiert, um eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Gesellschaft zu schaffen. Die biologische Welt stärkt die Zukunft der Menschheit mit ihrem global nachhaltigen Ökosystem.

