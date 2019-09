DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Zweifacher Award-Sieg für DWF bei den Financial Times Innovative Lawyers Awards

Köln (ots)

Die internationale Wirtschaftskanzlei DWF hat bei den Financial Times Innovative Lawyers Awards 2019 in London zwei Auszeichnungen erhalten. Das Unternehmen hatte im Frühjahr 2019 den Schritt von der Partnerschaft zur Aktiengesellschaft vollzogen.

Das Unternehmen gewann die Kategorie "New Business and Service Delivery Models" für seinen richtungsweisenden Börsengang, bei dem es als erstes Rechtsberatungsunternehmen am Hauptmarkt der Londoner Börse notierte und sein Partnerschaftsmodell zu einer einzigartigen Unternehmensstruktur in dieser Branche umstrukturierte.

Die zweite Auszeichnung in der Kategorie "Data, Knowledge and Intelligence" erhielt DWF für seine hervorragende Leistung in der Datenanalyse, mit der DWF Versicherungsunternehmen dabei unterstützt, die Auswirkungen von nachteiligen Ansprüchen und Verhaltensweisen zu mindern.

Insgesamt wurde DWF zu einer der acht innovativsten Anwaltskanzleien Europas gekürt - die bisher höchste Platzierung in den jährlichen Rankings. Der FT Innovative Lawyers Bericht hebt zudem weitere Innovationen von DWF, wie bspw. DWF Verify und DWF Scope, hervor.

Andrew Leaitherland, Group CEO von DWF, sagte: "Dies war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr für unser Unternehmen, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Dinge anders zu gestalten. Wir sind von einer Partnerschaft zu einer Aktiengesellschaft übergegangen, haben weltweit in neue Märkte expandiert und Hindernisse weiter überwunden, um unseren Kunden echte Innovationen zu bieten. Ich bin sehr stolz darauf, dass die innovative Herangehensweise von DWF mit zwei FT Innovative Lawyers Awards ausgezeichnet wurde."

Über DWF

DWF zählt zu einer der international führenden Wirtschaftskanzleien mit zahlreichen Auszeichnungen für exzellente Mandanten-Betreuung. Mit mehr als 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 27 Standorten weltweit bietet DWF umfassende Rechtsberatung für nationale und internationale Mandanten aus den verschiedensten Sektoren.

In Deutschland ist DWF in Köln, München und Berlin vertreten.

