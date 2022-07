Geek+

Geek+ und Paack starten Europas größtes Projekt für autonome mobile Roboter

Madrid (ots/PRNewswire)

- Das Vertriebszentrum von Paack in Madrid setzt Hunderte von KI-gesteuerten Logistikrobotern von Geekplus ein und setzt damit einen neuen Marktstandard für pünktliche Lieferungen.

- Das Distributionszentrum zeichnet sich durch ein einzigartiges, bahnbrechendes Design aus, das Kommissionier- und Sortierlösungen sowohl für die letzte Meile als auch für Cross-Docking-Vorgänge kombiniert.

Geekplus, der weltweit führende Anbieter von Robotertechnologie, und Paack, ein europäischer Anbieter von E-Commerce Lieferlösungen, sind stolz darauf, den Start eines groß angelegten autonomen, roboterbasierten Systems im Vertriebszentrum von Paack in Madrid bekannt zu geben. Mit über 270 Sortier- und Kommissionierrobotern ist es das größte autonome mobile Roboterprojekt (AMR) in Europa und das erste des Unternehmens, das sowohl die Zustellung auf der letzten Meile als auch Cross-Docking-Vorgänge übernimmt.

Das Distributionszentrum ist in zwei Bereiche unterteilt: ein Zwischengeschoss für die Sortierung und ein Kommissionierbereich im Erdgeschoss. Die Sortierroboter befördern die Pakete über Rutschen zu den Regalen im Erdgeschoss, wo die Kommissionierroboter die Pakete zu den Bedienern bringen. Mit dem neuen System kann das Distributionszentrum eine Genauigkeit von 99,99 % bei der Auftragsabwicklung garantieren und gleichzeitig über 10.000 Lieferungen pro Stunde abwickeln.

Jackson Zhang, Präsident von Geekplus Europe, sagte: „Wir sind sehr stolz auf die Leistung der Lösung, die wir zusammen mit Paack entwickelt haben. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von Geekplus bei der Automatisierung des spanischen Marktes, der für uns einer der wichtigsten ist."

Jean Gateau, Key Account Director bei Geekplus, sagte: „Indem wir KI-gesteuerte Logistikroboter mit der Sortierung und dem Transport der eingehenden Pakete im Distributionszentrum betraut haben, hat Paack unserer Meinung nach einen neuen Branchenstandard gesetzt."

Das Madrider Verteilzentrum von Paack umfasst mehr als 27.000 Quadratmeter und wickelt die Verteilung von Paketen ab, die für über 60 Städte in Spanien bestimmt sind. Geekplus AMRs übernehmen die Zustellung auf der letzten Meile für Orte in und um die spanische Hauptstadt, während Cross-Docking-Lösungen die Pakete für die Expedition zu weit entfernten Zielen vorbereiten.

Nachdem Paack kürzlich zusätzliche Finanzmittel erhalten hat, wird das Unternehmen seine E-Commerce-Aktivitäten ausweiten und seinen gesamten Logistikprozess digitalisieren, um Unternehmen in ganz Europa besser unterstützen zu können. Das Projekt ist eines der größten in der Geschichte des Unternehmens und stellt einen wichtigen Meilenstein für das europäische Wachstum von Geekplus sowie für den Fortschritt der intelligenten Logistik auf dem gesamten Kontinent dar.

Über Geek+

Geek+ ist ein globales Technologieunternehmen, das die intelligente Logistik revolutioniert. Wir setzen fortschrittliche Robotik- und KI-Technologien ein, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für Lager und Supply Chain Management zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von über 500 globalen Branchenführern und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter anerkannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt über 1500 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Südkorea, China, Hongkong SAR und Singapur.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.geekplus.com/company

Über Paack

Paack ist eine technologiegestützte Zustelllösung, die derzeit mehrere Millionen Bestellungen pro Monat von 150 internationalen Kunden ausliefert, darunter 17 der 20 größten E-Commerce-Händler in Spanien, darunter Amazon, Apple, Inditex, AliExpress , Nike und Nespresso, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen entwickelt seine eigene Technologie mit dem Ziel, das Liefererlebnis zu optimieren. Darüber hinaus bietet Paack dank seiner technologischen Plattform, seiner innovativen Prozesse und seines Fokus auf betriebliche Erfahrung einen flexiblen, planmäßigen Lieferservice, der sich an den Kunden anpasst und dazu beiträgt, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren. Derzeit ist Paack in Spanien, Großbritannien, Frankreich, Portugal und Italien tätig und bietet eine Abdeckung in mehr als 100 europäischen Städten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://paack.co

