Phu Nhuan Jewelery unterstützt die Gemeinschaft von LGBT-Angehörigen und Minderheiten - startet die Kampagne "True Love"

Phu Nhuan Jewelry (PNJ), Vietnams größte Marke für Verbraucherschmuck, startet in Kooperation mit Mirum Vietnam die Kampagne "True Love". PNJ ist die erste und einzige vietnamesische Schmuckmarke, die die Gemeinschaft von LGBT-Angehörigen, Minderheiten und Subkulturen unterstützt.

Die Kampagne beinhaltet ein Video, das Geschichten von Paaren erzählt, die die Idee des "perfekten Paares" in der vietnamesischen Gesellschaft in Frage stellen. Sie ermutigt Paare, ungeachtet ihrer jeweiligen Geschlechter, Körpertypen oder Karrieren ihre Liebe zu feiern und die Welt zu inspirieren.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Millionen Facebook-Fans unserer Kampagne angeschlossen haben, die Klischees vom 'perfekten Paar' aufzubrechen", so Phan Nguyen Hoai Anh, Group Brand Manager von PNJ. "Wir möchten unseren Kunden vermitteln, dass sich echte Paare dadurch auszeichnen, dass sie Klischees entkräften, dass sie sich nicht auf Aussehen, Vermögen, Karriere oder Geschlecht konzentrieren - sondern auf die jeweils geliebte Person."

"Als Vietnams führender Schmuckhersteller im Markt für Hochzeitsschmuck bekennt sich PNJ zur Vielfalt und Einbeziehung aller Menschen," fügte Phan Nguyen Hoai Anh hinzu. "Wir rufen zur Beteiligung an unserer 'True Love'-Kampagne auf, um alle Paare überall zu ermutigen, ihre Liebe nicht zu verstecken, sondern zu feiern." In diesem Sinne arbeitet PNJ intensiv mit Mirum Vietnam zusammen, um diese wichtige Botschaft der Liebe ohne Grenzen zu transportieren. Liebe kann sich in einem Eheversprechen äußern, oder, subtiler, in diskreten und doch ausdrucksstarken Ringen, die die Verbindung von Paaren über Jahre symbolisieren.

Die Kampagne soll die Botschaft des Unternehmens, dass Vielfalt begrüßt werden sollte, Verbrauchern in Vietnam und weltweit näherbringen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Facebook-Seite des Unternehmens unter https://www.facebook.com/PNJ.COM.VN/, oder sehen Sie sich das Video unter https://bit.ly/2QTKzNi an.

Informationen zu Phu Nhuan Jewelry

Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Co., gegründet 1988, ist mit mehr als 320 Geschäften die größte Marke für Verbraucherschmuck in Vietnam und der größte in Südostasien ansässige Schmuckproduzent. Das Unternehmen ist die erste vietnamesische Schmuckmarke, die seit 2015 vier Jahre in Folge mit JNAs Auszeichnung "Employer of the Year" (Arbeitgeber des Jahres) geehrt wurde. PNJ beschäftigt weltweit über 5.000 Mitarbeiter, darunter hunderte Goldschmiede und ein Verkaufsteam von über 1.000 Personen. https://www.pnj.com.vn/

Informationen zu Mirum Vietnam

Mirum Vietnam, gegründet 2007, ist eine grenzüberschreitend aktive Digitalagentur für Kreativ- und Marketing-Dienstleistungen. Die Agentur glaubt, dass das Online-Ökosystem und Technologie einen großen Einfluss auf Marken und unser tägliches Erleben haben. https://www.mirumagency.com/en/country/vietnam

