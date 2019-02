GO GABA / I Want My Business Back

GO GABA Gründer sucht mit der Kampagne Iwantmybusinessback.com die Aufmerksamkeit von Unternehmern

Mexico City (ots/PRNewswire)

José Antonio Del Valle, mexikanischer Unternehmer und Gründer von GO GABA, hat die Kampagne Iwantmybusinessback.com im Internet und in den sozialen Medien (#iwantmybusinessback) lanciert. Mit dieser will er sensibilisieren und den Rat von Unternehmern und der allgemeinen Öffentlichkeit suchen, wie er sich vom Verlust seines Geschäfts erholen kann. Del Valle hatte sein Geschäft aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände verloren.

Del Valle begann 2008 mit der Entwicklung des Softdrinks GO GABA. GABA (Gamma-Aminobuttersäure) soll den Geist schärfen und so zu Klarheit und einem höheren Konzentrationsvermögen verhelfen. Die ursprüngliche Vermarktung in Mexiko und in ausgewählten europäischen Ländern ermöglichte ihm die weitere Forschung und zog Start-up-Investitionen an. Nach mehreren Jahren der Neugestaltung des Produkts und eines entsprechenden Brandings unterzeichnete Del Valle 2017 eine Vereinbarung mit einem der größten internationalen Unternehmen in der Branche.

Der Gründer von GO GABA möchte sich Gehör verschaffen und die allgemeine Öffentlichkeit sowie andere Unternehmer dazu einladen, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Del Valle kommentierte: "Ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen sammeln, während sie ihren Träumen folgen. Menschen, die es letztlich nicht geschafft haben, ihre Träume Realität werden zu lassen, oder sie entlang des Weges aus verschiedenen Gründen aus den Augen verloren haben. Mit dieser Initiative möchte ich meine persönliche Geschäftsgeschichte teilen und hören, was andere zu sagen haben", so Del Valle.

Alle sind herzlich dazu eingeladen, ihre Ideen, ihren Rat, ihre Erfahrungen und Meinungen in den sozialen Medien oder auf http://www.iwantmybusinessback.com zu teilen.

Informationen zu GO GABA

GO GABA ist ein funktioneller Softdrink, angereichert mit natürlichen Inhaltsstoffen, die den Geist stärken und so zu mehr Klarheit bzw. einem höheren Konzentrationsvermögen verhelfen sollen. GO GABA ist ein Kleinunternehmen mit einem Team aus fünf Mitarbeitern, das vom mexikanischen Institut für Unternehmertum als ein einflussreiches innovatives Unternehmen (High Impact Innovative Enterprise) anerkannt wurde und von Google in sein HiPo-Programm für Unternehmen mit hohem Potenzial aufgenommen wurde. GO GABA war ein Sieger des binationalen Mexiko-Frankreich-Wettbewerbs, der vom mexikanisch-französischen Rat für Unternehmertum und Innovation ausgerichtet wurde. Der funktionelle Softdrink wurde in Mexiko verkauft und in die Niederlande exportiert. Die probeweise Einführung in Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen und Großbritannien war erfolgreich.

Informationen zu "I Want My Business Back"

"I Want My Business Back" ist eine Initiative, die vom mexikanischen Unternehmer und Gründer von GO GABA José Antonio Del Valle gestartet wurde, um für Unternehmer das Gespräch darüber anzuregen, wie neue Unternehmen am besten zu entwickeln sind bzw. wie man sich von potenziellen geschäftlichen Misserfolgen erholt.

Pressekontakt:

Felipe Lopez Moyao, Telefon: +521-5554530440,

press@iwantmybusinessback.com

Original-Content von: GO GABA / I Want My Business Back, übermittelt durch news aktuell