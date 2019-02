Intrinsic ID

Intrinsic ID bei der Konferenz Embedded World 2019: Präsentation über sicheres IoT-Gerätemanagement, Ausstellungspartner von NXP und Renesas

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Intrinsic ID, der weltweit führende Anbieter von digitaler Authentifizierungstechnologie für die Sicherheit des Internet of Things und für eingebettete Anwendungen, kündigte heute an, dass Chief Technology Officer Geert-Jan Schrijen ein technisches Papier präsentieren wird und das Unternehmen seine IoT-Sicherheitstechnologie bei der Konferenz Embedded World in Nürnberg, Deutschland, vom 26. bis 28. Februar demonstrieren wird.

Schrijen wird eine Präsentation mit dem Titel "Secure Device Management for the Internet of Things" am 28. Februar um 12.:00 Uhr MEZ im Conference Counter NCC Ost halten.

Intrinsic ID wird auf dem Markt bewährte, vertrauenswürdige Hardware-Produkte und Tools zeigen, die es den Hersteller von vernetzten Geräten ermöglichen, das IoT über unveränderbare und nicht klonbare Sicherheit profitabel zu skalieren. Die Intrinsic ID Technologie wird gemeinsam mit zwei der größten Mikrocontroller-Unternehmen der Welt vorgestellt - mit NXP an Stand 4A-220 in Halle 4A und mit Renesas an Stand 1-310 in Halle 1.

Um ein Treffen oder eine Demo mit Intrinsic ID während der Embedded World zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an events@intrsinic-id.com.

Embedded World ist eine Fachmesse für eingebettete Systeme, die seit 2003 jährlich für die Bereiche Software und Hardware stattfindet, und gilt weithin als führende Veranstaltung in diesem Gebiet. Im Jahr 2018 hatten mehr als 1000 Aussteller aus 40 Ländern bei der Embedded World eine Messepräsenz und es wurden über 32.000 Besucher begrüßt. Einzelheiten über Embedded World stehen online auf der Konferenz-Website zur Verfügung.

WANN: 26. Februar 2019: Ausstellung geöffnet von 09:00 bis 18:00 Uhr MEZ 27. Februar 2019: Ausstellung geöffnet von 09:00 bis 18:00 Uhr MEZ 28. Februar 2019: Ausstellung geöffnet von 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ

WO: Exhibition Centre Nürnberg Messezentrum 1 90471 Nürnberg Deutschland

Informationen zu Intrinsic ID

Intrinsic ID ist das weltweit führende Unternehmen für digitale Authentifizierung, das im Internet of Things für hardwarebasierte, vertrauenswürdige Sicherheit sorgt, indem nicht klonbare Identitäten für jedes IoT-vernetzte Gerät bereitgestellt werden. Gestützt auf die patentierte SRAM PUF-Technologie von Intrinsic ID können die Sicherheitslösungen des Unternehmens in Hardware und Software implementiert werden. Sicherheit mit Intrinsic ID, die in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts übernommen werden kann, wird zur Validierung von Zahlungssystemen, zur Sicherung der Konnektivität, zur Authentifizierung von Sensoren und zum Schutz von sensiblen Regierungs- und Militärsystemen eingesetzt. Die Technologie von Intrinsic ID wird in mehr als 125 Millionen Geräten verwendet. Zu den Auszeichnungen für das Unternehmen gehören u. a. der IoT Breakthrough Award, der IoT Security Excellence Award, der Frost & Sullivan Technology Leadership Award und der EU Innovation Radar Prize. Intrinsic ID Sicherheit hat sich in Millionen von Geräten bewiesen, was durch Common Criteria, EMVCo, Visa und verschiedene Regierungen offiziell bestätigt wurde. Die Unternehmensmission von Intrinsic ID lautet: "Authenticate Everything." Besuchen Sie Intrinsic ID online unter www.Intrinsic-ID.com.

Intrinsic ID, das Logo von Intrinsic ID und "Authenticate Everything" sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Intrinsic ID, Inc. und durch die Markengesetze der Vereinigten Staaten und anderer Gerichtsbarkeiten geschützt. Alle andere Produkt- und Unternehmensnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Medienkontakt für Intrinsic ID Milan G. Lazich, Sr. Director Marketing [+1] 408-933-9980 press@intrinsic-id.com

Original-Content von: Intrinsic ID, übermittelt durch news aktuell