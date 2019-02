ICMA

Die ICMA EXPO 2019 konzentriert sich auf die Bereiche Kreditkarten und weltweite Transaktionen

Princeton Junction, New Jersey (ots/PRNewswire)

Konferenz für globale Führungskräfte vom 31. März bis zum 3. April 2019 in den USA geplant

Die International Card Manufacturers Association (ICMA), ein globaler Handelsverband für Hersteller von Kreditkarten und Personalisierungssystemen, Emittenten und Lieferanten, veranstaltet ihre ICMA Card Manufacturing & Personalization EXPO 2019 vom 31. März bis 3. April 2019 im Omni Orlando Resort bei ChampionsGate in Florida in den Vereinigten Staaten.

Die EXPO ist die weltweit einzige herstellerorientierte globale Kreditkartenkonferenz und Ausstellung, die die Teilnehmer auf zukünftige Veränderungen in der Kreditkartenindustrie vorbereiten soll.

Die EXPO, deren Schwerpunkt weltweite Transaktionsarten und -möglichkeiten bilden, bringt Vorreiter und Trendsetter aus der ganzen Welt zusammen, um den Teilnehmern eine eigenständige Veranstaltung mit Kreditkarten in ihrem Mittelpunkt zu bieten. Die Veranstaltung zeigt neue Wege auf, um wissenschaftliche Leistungen, Technik, Tools, Methoden und Wissen anzuwenden und Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu entwickeln, die die Kreditkartenindustrie ins Zeitalter der Innovation führen.

Über 50 führende Anbieter der Kartenindustrie nehmen dabei an speziellen Veranstaltungen teil, um im Rahmen der EXPO auch die neuesten Trends und Technologien sowie Marktprognosen zu präsentieren. Die Themen umfassen eine Vielzahl von Schwerpunkten wie Biometrie, Digitaldruck, Metallkarten, gedruckte Elektronik, die Ökologisierung der Kartenherstellung, Druckfarben, Design und mehr.

Bernard Baumohl, leitender globaler Ökonom bei The Economic Outlook Group, hält den Hauptvortrag mit dem Titel "Der wirtschaftliche und geopolitische Ausblick: Welche Chancen und Risiken liegen vor uns?". Er erörtert internationale Handelsspannungen und die globalen Auswirkungen des beispiellosen Wirtschaftswachstums der USA. Baumohl war als Ökonom bei der European American Bank und als preisgekrönter Wirtschaftsjournalist beim TIME Magazine tätig.

Die Sieger der ICMA Élan Awards of Excellence 2019 werden aus Hunderten von Beiträgen aus Europa, Asien, MEA und Nordamerika ausgewählt. Die Auszeichnungen würdigen Bestleistungen in den Bereichen Designinnovation, Sicherheit und technische Errungenschaften in der globalen Kreditkartenbranche. Für die EXPO, die mehr als 50 Aussteller umfasst, stehen begrenzte Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter icmaexpo.com.

Informationen zu ICMA

Seit fast 30 Jahren ist die ICMA ein gemeinnütziger Verband aus Herstellern von Kreditkarten und Personalisierungssystemen, Lieferanten und Partnern aus verwandten Branchen. Mit 225 Mitgliedern weltweit bildet die ICMA eine Anlaufstelle für branchenspezifische Themen, einschließlich in den Bereichen Produktion, Technologie, Anwendung, Sicherheit und Umweltfragen von Kreditkarten. Besuchen Sie icma.com.

