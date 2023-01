Persistent Systems

Persistant schließt sich mit Microsoft zusammen, um sein Wachstum zu beschleunigen

Einsatz von Microsoft-Technologien für umfassenderes Mitarbeiterengagement, flexible Entscheidungsfindung und den Aufbau innovativer Branchenlösungen

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, stärkt seine ITES 360-Beziehung mit Microsoft weiter, indem es seine hochmodernen Technologien nutzt, um seine Agilität zu erhöhen und die nächste Phase seines Wachstums voranzutreiben. Als eines der am schnellsten wachsenden Digital-Engineering-Unternehmen investiert Persistent in einen modernen Tech-Stack von Microsoft, der eine datengesteuerte Denkweise kultiviert, Geschäftsabläufe transformiert und mit den sich entwickelnden Kundenanforderungen Schritt hält.

Persistent wird die Microsoft Viva-Plattform nutzen, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und die in die Plattform integrierte fortschrittliche Analytik zu nutzen. Mitarbeiter sind die wertvollsten Vermögenswerte des Unternehmens und für die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen unerlässlich. Angesichts der flexiblen Arbeitsmodelle, die durch die Pandemie hervorgebracht wurden, wird die Viva-Plattform die Art und Weise verändern, wie Persistant seine Mitarbeiter versteht und in Echtzeit mit ihnen interagiert. Die Plattform wird außerdem prädiktive Erkenntnisse liefern, indem sie die wichtigsten Unternehmenskennzahlen abbildet und jedem Mitarbeiter die Werkzeuge zur Verfügung stellt, die er braucht, um erfolgreich zu sein.

In Zusammenarbeit mit Microsoft baut Persistent ein unternehmensweites modernes Datengewebe auf, das die marktführenden Cloud-Daten-Lake-Angebote von Microsoft Azure nutzt. Die Lösung wird die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit über die gesamten Geschäftsfunktionen von Persistent hinweg steigern und auf maschinellem Lernen basierende operative Dashboards ermöglichen, um Geschäftsergebnisse zu visualisieren und zu optimieren. Persistent wird den Cloud-Daten-Lake außerdem für seine Branchenvertikalen einsetzen und so seine Markteinführungsangebote ausweiten.

Persistent arbeitet weiterhin mit Microsoft an Innovationen zusammen, damit seine Unternehmenskunden ihre Technologieinvestitionen mit der Cloud modernisieren und optimieren können. Insbesondere hat Persistent Patient Care NXT basierend auf Microsoft Cloud für die Gesundheitsbranche entwickelt und auf Microsoft App Source veröffentlicht. Diese umfassende Plattform für die Patientenversorgung nutzt Dynamics 365, Power Platform und Azure, um kritische Anforderungen von Anbietern, Kostenträgern, Pharmaunternehmen und CROs zu erfüllen.

Als ITES 360- und Gold Competency-Partner und ein Cloud Service Provider (CSP) werden diese Investitionen die neue dedizierte Microsoft-Geschäftseinheit von Persistent weiter stärken, indem sie auf die cloudbasierten Produkte der nächsten Generation von Microsoft weitere Fachkenntnisse aufbauen und dazu beitragen, bedeutende Geschäftsergebnisse für seine globalen Kunden in verschiedenen Branchensegmenten zu erschließen.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

„Vor dem Hintergrund unseres expansiven Wachstums tätigt Persistent weiterhin strategische Investitionen, um sicherzustellen, dass wir uns als ein wirklich agiles, globales Unternehmen etablieren. Unsere langjährige 360-Grad-Partnerschaft mit Microsoft hat es uns ermöglicht, Kompetenzen und innovative Lösungen zu entwickeln, um die technologischen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und unsere eigene Präsenz als Branchenführer zu erweitern. Während wir unsere Beziehung zu Microsoft vertiefen, engagieren wir uns noch mehr für unsere gemeinsamen Erfolge und gewährleisten gleichzeitig ein Höchstmaß an Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit."

Sangita Singh, General Manager, IT & ITES, Microsoft India:

„Wir freuen uns, unsere Verbindung mit Persistent weiter zu stärken, um seine digitale Transformation mit Microsoft-Technologien zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit wird es beiden Unternehmen ermöglichen, neuere Fähigkeiten für die cloud-native und die AI-First-Welt zu entwickeln. Wir sehen eine enorme Chance dafür, dass diese Verbindung auf der Grundlage der branchenführenden Technologielösungen von Microsoft und den bewährten Fähigkeiten von Persistent in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung wachsen kann."

Informationen zu Persistent

Mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

