Persistent erreicht einen bedeutenden Meilenstein von 1 Mrd. Dollar an Jahresumsatz

Santa Clara, Kalifornien, Usa und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Umsatzwachstum von 5,8 % im Quartalsvergleich und 40,2 % im Jahresvergleich

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal bekannt, die vom Vorstand genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 30. September 2022

Q2FY23 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Umsatz (Mio. US-Dollar) 255,56 5,8 %* 40,2 % Einnahmen (Mio. INR) 20.486,41 9,1 % 51,6 % EBITDA (Mio. INR) 3.679,64 18,0 % 10,4 % 64,0 % PBT (Mio. INR) 2.956,04 14,4 % 4,9 % 35,8 % PAT (Mio. INR) 2.200,14 10,7 % 4,0 % 36,0 % EPS (INR) 29,61** 3,9 % 39,9 %

* Währungsbereinigtes Wachstum 6,6 % Q-o-Q

** Bei der Berechnung des Gewinns pro Aktie werden die vom ESOP Trust gehaltenen Aktien nicht berücksichtigt

Anand Deshpande, Gründer, Chairman und Managing Director, Persistent:

„Wir überschreiten die Grenze von 1 Milliarde Dollar Jahresumsatz und 2.000 Milliarden INR Quartalsumsatz. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Kunden und Partnern bedanken, die uns auf unserem Wachstumsweg begleitet haben. Wir haben diesen Meilenstein durch anhaltende Leidenschaft und Beharrlichkeit erreicht."

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

„Wir sind stolz darauf, ein weiteres Quartal mit einer starken Leistung bekannt geben zu können, in dem wir einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen konnten – mit einem Wachstum von 5,8 % gegenüber dem Vorquartal und 40,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wir freuen uns auch darüber, dass Persistent in drei Indizes der Nationalen Börse in Indien enthalten ist – dem Nifty Midcap 50, dem Nifty IT und dem Nifty Midcap Liquid 15. Unsere anhaltende Dynamik wäre ohne das dauerhafte Vertrauen und die Unterstützung unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter nicht möglich gewesen."

2. Quartal GJ23: Kundengewinne und Ergebnisse

Der Auftragseingang für das Quartal, das am 30. September 2022 endete, belief sich auf 367,8 Mio. US-Dollar im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 271,2 Mio. US-Dollar im Jahresauftragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal gehören:

Software, Hi-Tech & aufstrebende Industrien

Aufbau eines Professional Services Center of Excellence für ein führendes Unternehmen für vernetzte Unternehmenssoftware

Einrichtung eines speziellen Entwicklungszentrums zur Skalierung der Softwareproduktbereitstellung für einen führenden Anbieter von EHS- und Risikomanagement-Softwarelösungen

Entwicklung einer mehrsprachigen mobilen OTT-Video-Streaming-Anwendung für ein führendes Technologieunternehmen im Bereich digitale Medien

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Bereitstellung von branchenspezifischem Salesforce-Fachwissen zur Verbesserung der Kundenerfahrung für ein großes Fintech-Unternehmen

Entwicklung einer Integrationsplattform zur Strukturierung von APIs und zur Gewährleistung nahtloser Dienste für die Kunden eines Pioniers im Bereich eingebetteter Investitionen

Aufbau eines erweiterten Entwicklerteams zur Entwicklung einer automatisierten datengesteuerten Risiko- und Preisgestaltungsplattform für ein Fintech-Unicorn

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Nutzung von Branchen- und Plattform-Know-how zur Unterstützung des Automation Center of Excellence eines biopharmazeutischen Dienstleistungsunternehmens

Neugestaltung von Anwendungen und Aufbau kontinuierlicher Entwicklungskapazitäten zur Rationalisierung des B2B-Ökosystems für ein Krankenversicherungsunternehmen

Aufbau einer Datenplattform der nächsten Generation durch transformative datengesteuerte Lösungen für ein Biotechnologieunternehmen

Informationen zu Persistent

Mit über 22.000 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCS

