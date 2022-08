Persistent Systems

MediaAgility, kürzlich von Persistent übernommen, wird als Nischenanbieter im Gartner® Magic Quadrant 2022 für Public Cloud IT Transformation Services aufgeführt

Zum zweiten Mal für Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision ausgezeichnet

MediaAgility, das jetzt zu Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gehört und ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der globalen Cloud-Transformationsdienste ist, wurde im Gartner Magic Quadrant 2022 für Public Cloud IT Transformation Services anerkannt. Außerdem punktete es in allen fünf Anwendungsfällen für kritische Fähigkeiten für Public Cloud IT Transformation Services aufgrund seiner Fähigkeit zur Ausführung und Vollständigkeit der Vision.

Persistent hat seine Präsenz im Google-Ökosystem mit der im März 2022 angekündigten Übernahme von MediaAgility gestärkt. Da die Cloud zunehmend in den Mittelpunkt der digitalen Transformation rückt, hat Persistent in erheblichem Umfang in die Skalierung und die Fähigkeiten investiert, die für den Aufbau eines beneidenswerten Multicloud-Portfolios bei großen Hyperscalern erforderlich sind. Dazu gehört die Stärkung seiner Fähigkeiten mit GCP, Azure und AWS, um seinen Kunden horizontale und vertikalisierte Lösungen anbieten zu können, die es ihnen ermöglichen, ihre Entwicklung zu beschleunigen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Gründung von auf Hyperscaler fokussierten Geschäftseinheiten, sowohl organisch als auch durch Übernahmen.

Zusammen mit den erworbenen Fähigkeiten von MediaAgility verfügt Persistent nun über sieben Google Cloud-Partner-Spezialisierungen, 31 Google Cloud Partner Expertise-Bezeichnungen, 360+ Google Cloud-Zertifizierungen und mehrere geschäftsorientierte Lösungen wie Persistent Intelligent Cyber Recovery, die auf dem Google Marketplace erhältlich sind.

Sandeep Kalra, CEO und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Wir freuen uns, dass wir im Gartner Magic Quadrant 2022 als einer der globalen Anbieter anerkannt werden. Wir glauben, dass dies ein Beweis dafür ist, dass Kunden heute zunehmend nach schnellen, flexiblen und skalierbaren Lösungen suchen, die eine kontinuierliche digitale Transformation ermöglichen.

Die Bereitstellung führender GCP-Fähigkeiten durch unsere neu gegründete Google Business Unit ermöglicht es Persistent, innovative Dienstleistungen zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen anzubieten. Zusätzlich zu Google haben wir robuste Partnerschaften mit Microsoft und AWS, die sich auf den Aufbau von Multi-Cloud-Engineering-Fähigkeiten konzentrieren, die es unseren Kunden ermöglichen, in der Ära der digitalen Beschleunigung erfolgreich zu sein."

Rajesh Abhyankar, Senior Vice President - Google Business Unit, Persistent:

„In einer dynamischen Welt mit sich ständig ändernden Kundenanforderungen rüsten sich viele Unternehmen ständig mit der neuesten Technologie auf. Sie brauchen Partner, die End-to-End-Lösungen auf Cloud-Basis anbieten, mit denen sie die Markteinführungszeit verkürzen und die digitale Transformation skalieren können.

Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner die Grundlage für eine sichere Multi-Cloud-Transformation anerkennt. Unsere dedizierte Google Business Unit baut unsere Stärken in den Bereichen Cloud-native Anwendungsentwicklung, Cloud-Engineering-Services und Managed Services weiter aus, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Bereichen untergebracht: Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter.

1 Quelle:

Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Mark Ray, Tobi Bet, David Groombridge, Craig Lowery, DD Mishra, William Maurer, 20th July 2022

Gartner, Critical Capabilities for Public Cloud IT Transformation Services, Mark Ray, Tobi Bet, David Groombridge, Craig Lowery, DD Mishra, William Maurer, Tobi Bet, William Maurer, Mark Ray, David Groombridge, Craig Lowery, DD Mishra, 20th July 2022

Lesen Sie den Magic Quadrant-Bericht kostenlos und erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwächen der Public-Cloud-Lösungen von Persistent und anderen Anbietern unter 2022 Gartner® Magic Quadrant für öffentliche Cloud-IT-Transformationsdienste.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Persistent

Mit über 21.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

