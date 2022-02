Persistent Systems

Persistent kündigt die Übernahme von Data Glove an und gründet eine neue Microsoft-Geschäftseinheit mit Fokus auf Azure Cloud

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Erweitertes Nearshore-Angebot mit Zentrum in Costa Rica sowie Standorten in den USA und Indien

Persistent Systems (BSE und NSE:Persistent) gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäfts von Data Glove Inc. mit Sitz in Princeton, New Jersey, geschlossen wurde.

Das 2010 gegründete Unternehmen Data Glove ist ein weltweit führender Anbieter von transformativen Beratungsdiensten und Geschäftslösungen mit einem Umsatzerlös von 48,96 Mio. USD im Jahr 2021 und über 700 Angestellten weltweit. Data Glove verfügt als One Commercial Partner (OCP) über umfangreiche Erfahrungen mit Microsoft Azure, Geschäftsanwendungen und Arbeitsplatzangeboten. Data Glove ist ein Microsoft Cloud Modernization Services Partner mit Gold-Level-Kompetenzen in den Bereichen Azure Cloud Platform, Data Center, Anwendungsentwicklung und Datenanalyse, Anwendungsintegration. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-How, um die Einführung von Azure zu beschleunigen.

Die Microsoft Azure-Cloud bietet eine skalierbare, flexible Infrastruktur, während die Geschäftsanwendungen und Arbeitsplatzangebote eine höhere Produktivität und ein besseres Erlebnis für die Angestellten ermöglichen. Laut IDC wird der Cloud Professional Services-Markt bis 2025 etwa 93,8 Milliarden USD erreichen.1

Aufbauend auf dem beeindruckenden Wachstum von Microsoft Azure werden diese erweiterten Fähigkeiten die bestehende Partnerschaft von Persistent stärken und als Grundlage für eine neue, dedizierte Microsoft-Geschäftseinheit bei Persistent dienen. Neben dem Kundenvertrieb und der Erbringung von Dienstleistungen wird sich diese neu gegründete Einheit auf Microsoft-Schulungen und -Zertifizierungen konzentrieren und eng mit Community Colleges und regionalen Universitäten zusammenarbeiten, um neue Talente zu fördern.

Sandeep Kalra, CEO und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems

„Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung unserer Kunden bleiben die Modernisierung der Cloud und die Produktivität der Arbeitskräfte so wichtig wie eh und je, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten und Kosten zu senken. Mit der Übernahme von Data Glove bilden wir einen neuen Microsoft-Geschäftsbereich, um unsere Partnerschaft zu vertiefen und unsere Expertise im Bereich der Azure-basierten digitalen Transformation zu erweitern, damit wir einen größeren Anteil an diesem wachstumsstarken Markt erobern können. Diese Investition erweitert auch unsere Lieferkapazitäten mit hochqualifizierten Talenten, indem wir ein neues Nearshore-Entwicklungszentrum in Costa Rica einrichten und unsere Präsenz in den USA und Indien ausbauen."

Ali Zaidi, Research Vice President, IDC

„Die Beschleunigung der digitalen Akzeptanz während der Pandemie hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Cloud- und Arbeitsplatzlösungen geführt. Die Übernahme von Data Glove durch Persistent und die Gründung einer neuen Microsoft-Geschäftseinheit wird dazu beitragen, Marktanteile zu erobern, indem die wachsenden Möglichkeiten von Azure und Microsoft genutzt werden. Microsoft-bezogene Implementierungsdienste sind eines der Segmente mit dem höchsten Ausgabenwachstum auf dem globalen Markt für Implementierungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Cloud, Analytik und CRM."

Rajiv Korpal, Mitgründer, Data Glove

„In den letzten zehn Jahren wurde das Wachstum von Data Glove dadurch vorangetrieben, dass wir unsere Kunden bei der digitalen Transformation unterstützt und ihren Übergang zur Cloud beschleunigt haben, wobei wir uns stark auf Microsoft spezialisiert haben. Die Zugehörigkeit zu Persistent, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Engineering, wird uns sofortige Größenvorteile verschaffen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden, Partner und Angestellten eröffnen. Gemeinsam werden wir einen branchenführenden Microsoft-Geschäftsbereich aufbauen, um unsere Kunden auf die nächste Stufe zu bringen."

Rahul Bajaj, Mitgründer, Data Glove

„Als wir strategische Alternativen in Betracht zogen, fanden wir bei Persistent ein Führungsteam, das eine gemeinsame strategische Vision und eine starke Überzeugung für den Erfolg unserer Kunden durch Innovation teilt. In Kombination mit der umfassenden Cloud-, Sicherheits- und Datenexpertise von Persistent werden wir unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten, wenn sie ihre digitale Agenda weiter vorantreiben, wobei der gesamte Microsoft-Stack im Mittelpunkt steht. Ich bin über die Möglichkeiten, die wir gemeinsam haben, mehr als begeistert."

Informationen zu Persistent

Mit über 16.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE und NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under a Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs.

[1] IDC, Worldwide Digital Transformation Professional Services Forecast, 2021–2025, Doc # US47131021, July 2021

