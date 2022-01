Persistent Systems

Persistent meldet starkes Wachstum im Q3/22 mit 9,2 % Q-o-Q und 36,2 % Y-o-Y

Santa Clara, Kalif. und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Berichtet über 45,9% PAT-Wachstum im Jahresvergleich und beschließt eine Zwischendividende von 20 ₹ pro Aktie

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Quartal veröffentlicht, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2021:

Q3GJ22 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 199,12 9,2% 36,2% Einnahmen (Mio. INR) 14.917,17 10,4% 38,7% EBITDA (Mio. INR) 2.510,83 16,8% 11,9% 37,6% PBT (Mio. INR) 2.364,12 15,8% 8,6% 43,3% PAT (Mio. INR) 1.763,95 11,8% 9,1% 45,9%

Der Verwaltungsrat hat eine Zwischendividende von 20 ₹ pro Aktie im Nennwert von 10 ₹ für das Geschäftsjahr 2021-2022 beschlossen.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems

„Wir sind stolz darauf, ein weiteres Quartal mit einer außergewöhnlichen Leistung und einem Wachstum von 36,2 % gegenüber dem Vorjahr bekannt zu geben. Diese anhaltende Dynamik ist das Ergebnis unserer starken Fähigkeiten bei der Konzeption und Entwicklung neuer digitaler Erfahrungen, Umsatzströme und Geschäftsmodelle für unsere Kunden.

In diesem Quartal haben wir mehrere Auszeichnungen von Analysten erhalten, darunter den ISG Star of ExcellenceTM Award 2021 für außergewöhnlichen Kundenservice in den Bereichen Analytics, Salesforce, Intelligent Automation und Manufacturing. Wir wachsen weiter und werden unseren Kunden auch weiterhin differenzierte Digital-Engineering-Expertise und -Lösungen zur Verfügung stellen und sie dabei unterstützen, ihre Branchen zu verändern und mehr Wert für ihre Kunden zu schaffen.

Und schließlich haben wir Avani Davda im Vorstand von Persistent willkommen geheißen und unser Führungsteam um weitere erfahrene Führungskräfte erweitert. Darüber hinaus haben wir mit Werner Boeing, dem ehemaligen CIO von Roche Diagnostics, das erste Mitglied in das Persistent Advisor Network aufgenommen."

Kunden und Abschlüsse im dritten Quartal, GJ22

Der Auftragseingang für das am 31. Dezember 2021 beendete Quartal belief sich auf 334,3 Mio. USD im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 291,3 Mio. USD im Jahresauftragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Abschlüssen des Quartals gehören:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

· Digitalisierung des Kundendienstes mit konversationeller KI für ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten.

· Umgestaltung des Multi-Milliarden-Dollar-Vertriebsmanagementprozesses mit Salesforce für eines der größten multinationalen Technologieunternehmen mit Sitz in den USA.

· Modernisierung des Produktportfolios auf RedHat OpenShift und Microsoft Azure zur Bereitstellung einer nahtlosen, für Kunden aus aller Welt zugänglichen, Architektur für ein führendes Öl- und Gasunternehmen.

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

· Entwicklung und Modernisierung eines Systems zur Verwaltung von Versicherungspolicen für einen in den USA ansässigen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der Schaden- und Unfallversicherungen anbietet.

· Automatisierung kritischer Prozesse im Kundenkontakt bei gleichzeitiger Schaffung von Transparenz für das Geschäft durch benutzerdefinierte Schnittstellen für eine der größten US-Banken.

· Bereitstellung von Beratungs- und Unterstützungsdiensten nach der Implementierung, zur Neugestaltung eines Programms zum Geschäftsprozessmanagement für eine große amerikanische Kreditgenossenschaft.

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

· Entwicklung von Software für die Analyse, Berichterstattung und Bereitstellung von genomischen Erkenntnissen, die eine präzise Patientenversorgung für einen globalen Anbieter von Genomiktechnologie ermöglichen.

· Aufbau einer KI- und ML-fähigen SaaS-Plattform für ein effizientes Praxismanagement und ein verbessertes digitales Patientenerlebnis für eine medizinische Klinikkette in Nordamerika.

· Modernisierung von Lösungsplattformen für Identitätsmanagement und Autorisierungssicherheit für einen großen Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen.

Anerkennung durch Analysten

· Persistent gewinnt in vier Kategorien bei den ISG Star of Excellence™ Awards 2021, die einen außergewöhnlichen Kundenservice würdigen

· Persistent wird im siebten Quartal in Folge zu einem der 15 besten Beschaffungsunternehmen für Managed Services in der Kategorie „Booming 15" des Global ISG Index™ für Q3 2021 ernannt

· Im siebten Jahr in Folge erreicht Persistent in verschiedenen Kategorien Führungspositionen im Zinnov Zones 2021 Engineering and Research Development Services Report

Weitere Nachrichten

· Avani Davda tritt dem Verwaltungsrat als unabhängiger Direktor bei

· Persistent Systems unterstützt ATOSS beim Aufbau einer kundenzentrierten Organisation mit Hilfe von Salesforce

· Abschluss der Akquisitionen der Software Corporation International und ihrer Tochtergesellschaft Fusion360 LLC, sowie von Shree Infosoft Pvt. Ltd.

· Ausgezeichnet für hervorragende Leistungen im Bereich Schulung und Entwicklung bei den SHRM India Excellence Awards 2021

· Ausgezeichnet mit dem Bronze Award für „Excellence in Team Building Engagement" durch die Economic Times HR World

· Gewinner des „Energy Conservation and Management" 2020-21 Award in der Kategorie Geschäftsgebäude im 16. Maharashtra State Level Energy Conservation and Management Wettbewerb

· Auszeichnung mit dem TISS LeapVault CLO Award für die beste Unternehmensuniversität sowie für das beste spielbasierte Lernprogramm und das beste Qualitätsmanagement-/Verbesserungsschulungsprogramm 2021

Informationen zu Persistent

Mit über 16.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs.

