Persistent setzt starken Wachstumskurs im 1. Quartal des Geschäftsjahres 22 fort und meldet plus 9,2 % im Quartal und plus 27,3 % jährlich mit einem Umsatz von 166,82 Mio. $

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am Mittwoch, 30. Juni 2021 endende Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Konsolidierte finanzielle Höhepunkte für das am Mittwoch, 30. Juni 2021 endende Quartal: Q1FY22 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 166,82 9,2% 27,3% Einnahmen (Mio. INR) 12.299,26 10,5% 24,1% EBITDA (Mio. INR) 2.015,20 16,4% 7,0% 37,6% PBT (Mio. INR) 2.030,52 16,5% 9,8% 66,4% PAT (Mio. INR) 1.512,48 12,3% 9,8% 68,0% Die 31. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft fand am 21. Juli 2021 statt. Alle Beschlüsse, einschließlich der Zahlung der Schlussdividende von 6,00 INR pro Aktie, wurden mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent Systems "Das sequenzielle Wachstum von 9,2 % und das Wachstum von 27,3 % im Jahresvergleich, das wir in diesem Quartal erzielt haben, gehört zu den höchsten überhaupt. Ich bin besonders stolz auf unser Team für diese Leistung in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben mehrere große Aufträge für digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung gewonnen. Diese Abschlüsse unterstreichen den differenzierten Wert, den wir sowohl für Technologieunternehmen als auch für Unternehmenskunden liefern. Unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden bleibt zentral. Unser Fokus auf die Vertiefung von Kundenbeziehungen, disziplinierte Ausführung und operative Exzellenz sind die Grundlage für ein beständiges, profitables Wachstum. In diesem Quartal haben wir auch Sureline Systems übernommen, um unsere Cloud-Fähigkeiten zu stärken." Neukunden und Ergebnisse im vierten Quartal des GJ21 Der Auftragseingang für das am 30. Juni 2021 beendete Quartal lag bei 244,8 Mio. US-Dollar im Gesamtauftragswert (TCV) und bei 188,83 Mio. US-Dollar im Jahresauftragswert (ACV). Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal gehören: Software, Hi-Tech und aufstrebende Branchen Beschleunigung der Entwicklung einer intelligenten virtuellen Agentenlösung für einen führenden IT-Anbieter.

Implementierung der Salesforce-Plattform zur Förderung des Geschäftswachstums, zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zur Vereinheitlichung der Geschäftsprozesse für eine Bildungsreiseorganisation.

Re-Architektur, Re-Engineering und Modernisierung von Spielsystemen für einen führenden Anbieter von Spiel- und Lotterieprodukten und -dienstleistungen. Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen Co-Engineering einer auf Microservices basierenden Plattform der nächsten Generation und Verwaltung von Legacy-Produkten für einen führenden Anbieter von Lösungen für die US-amerikanische Staats- und Kommunalverwaltung.

Transformation des Großkunden- und gewerblichen Kreditgeschäfts durch Konsolidierung mehrerer Altsysteme für eine große US-Bank.

Schnellere Markteinführung einer Best-in-Class-Lösung für die Mitarbeiterverwaltung mit kosteneffizienter, schneller Skalierung für einen US-amerikanischen HR- und Gehaltsabrechnungsdienstleister. Healthcare & Life Sciences Entwicklung einer Enterprise-Integrationsplattform, eines RPA-basierten CoE und eines Azure Data Lake für das Reporting klinischer Studien für ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen.

Verwaltung der Salesforce-Roadmap und Bereitstellung von Managed Services zur Unterstützung der proprietären Bestandsverwaltungsplattform für ein großes US-amerikanisches Pharmaunternehmen.

Modernisierung der Cloud-Sicherheit unter Verwendung von Azure zur Verbesserung der Geschäftssicherheit und Ausfallsicherheit für den europäischen Zweig eines globalen Einzelhandelsapothekenunternehmens. Partner-Ökosystem Persistent Systems und IBM verstärken die Zusammenarbeit, um die Einführung der Hybrid Cloud im Unternehmen zu beschleunigen

Persistent Systems schließt sich dem wachsenden Ökosystem von Partnern an, die IBM Cloud Paks mit Red Hat OpenShift nutzen, um unternehmenskritische Workloads zu modernisieren Anerkennung von Analysten Zum fünften Mal in Folge wird Persistent in der Kategorie "Booming 15" des Global ISG Index(TM) für Managed Services im 1. Quartal 2021 zu einem der 15 besten Beschaffungsunternehmen ernannt

Persistent wurde in der Software Product Engineering Services PEAK Matrix® Bewertung 2021 der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet

ISG ernennt Persistent zum Rising Star for Digital Transformation im ISG Provider Lens(TM) for Healthcare Digital Services Report 2020 für die USA.

Mindtree wurde mit dem Preis 2021 ISG Digital Case Study Awards(TM)für die branchenführende Arbeit bei der digitalen Transformation von Unternehmenskunden ausgezeichnet. Weitere Nachrichten BloombergQuint:Betrachten Sie uns als Disruptoren, sagt der CEO von Persistent, Sandeep Kalra

Forbes:Das Gesundheitswesen wurde bereits vor der Pandemie digitalisiert.Das zeigen die neuesten Daten Die neuesten Daten zeigen, was als nächstes auf Patienten und Anbieter zukommt.

Persistent erweitert Cloud-Migrationsfähigkeiten mit Sureline Systems

Fürsorge für Mitarbeiter & Gesellschaft - Persistent Unites to #SeeBeyondRiseAbove

Suresh Prabhu wechselt zu Persistent als Chief Delivery Officer für Vertikale Industrie Über Persistent Mit über 14.500 Mitarbeitern weltweit ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Unternehmen mit über 13.500 Mitarbeitern weltweit, das globale Dienstleistungen und digitale Lösungen anbietet. Persistent Systems übernimmt für seine Kunden das Digital Engineering und die Modernisierung des Unternehmens. www.persistent.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs.

