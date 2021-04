Persistent Systems

Persistent wurde in der Software Product Engineering Services PEAK Matrix® Bewertung 2021 der Everest Group als Star Performer ausgezeichnet

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Auch als "Major Contender" unter 31 Engineering-Dienstleistern hervorgehoben

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde in der Everest Group Software Product Engineering Services Peak Matrix® Bewertung 2021 als "Star Performer" und "Major Contender" ausgezeichnet.

Persistent agiert als vertrauenswürdiger Software-Engineering-Partner, wenn es darum geht, Co-Innovation mit Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte für die führenden Softwarefirmen von heute voranzutreiben. Unsere digitalen Product-Engineering-Dienstleistungen erstrecken sich über alle Phasen des Software-Produktlebenszyklus; wir beschleunigen Projekte zur Software-Entwicklung und Software-Modernisierung und transformieren digitale Produkt- und Managed-Service-Erfahrungen.

Das Software Product Engineering PEAK Matrix® Assessment der Everest Group, das bereits im dritten Jahr durchgeführt wird, bewertet 31 Engineering-Dienstleister und gibt Einblicke, welche Überlegungen Unternehmen beim Sourcing anstellen. Es bietet eine objektive, datengestützte Bewertung von Dienstleistern auf der Grundlage ihrer Gesamtvision und ihrer Leistungsfähigkeit sowie ihrem Einfluss auf dem Markt in verschiedenen internationalen Dienstleistungsmärkten und unterteilt diese in drei Kategorien: Leader, Major Contenders und Aspirants. Die Bewertung identifiziert "Star-Performer" auf der Grundlage der größten positiven relativen Bewegung auf der PEAK-Matrix® von Jahr zu Jahr.

Persistent zeichnete sich aus durch:

- Einen starken Fokus auf Zuverlässigkeit und Stärkung der Marktposition, sowie durch konsequente Investitionen in Akquisitionen, Labors und Kompetenzzentren. - Ein gestärktes Portfolio von IP-Assets und -Lösungen. - Vom Markt anerkannte Flexibilität und Bereitschaft, aufkommende Geschäftsmodelle anzunehmen. - Qualifizierungsinitiativen und eine niedrige Mitarbeiterfluktuation, die für eine hohe Produktivität sorgen. - Proaktive Demonstration zukunftsorientierter Anwendungsfälle und unabhängig durchgeführte Proofs of Concept, um Fähigkeiten zu demonstrieren und einen größeren Wert für Kunden zu generieren.

Karthik Balasubramanian, Senior Vice President, Software und Hi-Tech

"Die Software-Modernisierung ist für Unternehmen unerlässlich geworden, um ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig die neueste Kundenerfahrung zu bieten. Persistent hat diesen Bedarf erkannt und spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Softwareunternehmen, die Softwareprodukte der nächsten Generation schneller und mit hoher betrieblicher Effizienz entwickeln. Wir blicken auf 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung zurück und diese Anerkennung durch die Everest Group bestätigt unsere Arbeit in diesem Bereich."

Akshat Vaid, Vice President, Engineering Services Research bei der Everest Group

"Persistent Systems hat seinen Ruf als fähiger Partner für die Softwareentwicklung der nächsten Generation beibehalten. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf die Betreuung unabhängiger Softwareanbieter und hat ein solides Angebot rund um die Modernisierung von Altsystemen und die Entwicklung nativer Cloud-Software aufgebaut. In den letzten Jahren hat es erhebliche Investitionen in Mitarbeitende und wichtige IP-Assets sowie in gemeinsame Infrastruktureinrichtungen mit großen Technologieunternehmen wie AWS, IBM und Red Hat getätigt. Dies hat zu einer deutlichen Steigerung der wahrgenommenen Fähigkeiten geführt und sich in Erfolg auf dem Markt niedergeschlagen. Die Kunden haben die Flexibilität der kommerziellen Modelle, die Fähigkeit, gut qualifizierte Mitarbeitende mit geringer Abwanderung anzubieten, und den Fokus auf die proaktive Förderung von Innovationen in Engagements anerkannt."

Informationen zu Persistent

Mit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Lösungsanbieter für die Beschleunigung des digitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und die Produktentwicklung der nächsten Generation.

www.persistent.com

