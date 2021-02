Persistent Systems

Persistent wird für das vierte Quartal in Folge zum Top 15 Sourcing Standout für Managed Services in der Q4 2020 Global ISG Index(TM) "Booming 15" Kategorie ernannt

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Anerkennung des Volumens von Outsourcing-Verträgen im Wert von über 5 Mio. US-Dollar jährlich; folgt 2020 ISG Star of Excellence(TM) Award

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde vom führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) in seinem Q4 2020 Global ISG Index(TM) als Top 15 Sourcing Standout für Managed Services für das vierte Quartal in Folge ausgezeichnet. Die ISG-Liste "Booming 15" umfasst Service Provider mit einem weltweiten Umsatz von weniger als 1 Milliarde US-Dollar.

Dies folgt auf die Auszeichnung von Persistent mit dem ISG Star of Excellence(TM) Award im September, für das Erreichen der höchsten kumulativen Kundenerfahrungsbewertung für die Qualität seiner Kerntechnologiedienstleistungen und eine führende Position in APAC und Nordamerika in den Bereichen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften.

Zitat von Paul Reynolds, Chief Research Officer von ISG:

"Die weltweite Nachfrage nach Technologie- und Unternehmensdienstleistungen erreichte im vierten Quartal ein Rekordhoch, da sich die Beschaffungsbranche weiterhin von ihrem pandemiebedingten Abschwung erholt. Kombiniert mit der Dringlichkeit, die viele Unternehmen verspüren, auf flexiblere Cloud-basierte Plattformen umzusteigen und dabei einige der neuesten Technologien zu nutzen, sehen wir, dass Persistent diese Gelegenheit beim Schopf packt und ein robustes Wachstum zeigt."

Der ISG Index(TM) ist eine maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Business-Services-Branche. Persistent etabliert sich weiterhin als ein führender und wachsender Akteur auf dem globalen Markt für Managed Services, basierend auf dem Geschäftsvolumen im Verhältnis zu anderen Anbietern der Branche. Die Aufnahme von Persistent in den ISG Index(TM) basiert auf Daten, die das Unternehmen jedes Quartal an ISG übermittelt.

Zitat von Nitha Puthran, SVP Technology Services, Persistent Systems:

"Der ISG-Index spiegelt unseren Fokus auf die Bereitstellung hochwertiger Managed Services für unseren globalen Kundenstamm wider. Wir sehen Kunden, die nach Möglichkeiten suchen, ihr Geschäft zu transformieren, indem sie die Vorteile von Cloud-basierten Plattformen nutzen und traditionell komplexe Systeme automatisieren und vereinfachen. Managed Services sind ein schneller und effizienter Weg, dies zu erreichen, und wir freuen uns, dass sich das Vertrauen unserer Kunden in dieser Anerkennung widerspiegelt."

Persistent ist ein globales Lösungsunternehmen, das digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering mit besonderem Fokus auf die Branchen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung und Technologie anbietet. Es schafft einzigartige digitale Mosaike für Kunden, indem es das Beste aus mehreren Cloud- und As-a-Service-Angeboten, oft integriert mit bestehenden IT-Systemen, für optimale geschäftliche Agilität und Effizienz zusammenführt.

Informationen zum ISG Index(TM)

Der ISG Index(TM) gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Business-Services-Branche. Seit 73 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert sie Finanzanalysten, Einkäufern von Unternehmen, Software- und Serviceanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien die neuesten Branchendaten und -trends. Im Jahr 2016 wurde der ISG-Index um die Abdeckung des schnell wachsenden As-a-Service-Marktes erweitert und misst den bedeutenden Einfluss, den Cloud-basierte Dienste auf die digitale Unternehmenstransformation haben. ISG bietet auch eine laufende Analyse der Automatisierung und anderer digitaler Technologien in seinen vierteljährlichen ISG-Index-Präsentationen.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien und Abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Persistent

Persistente Systeme (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globales Lösungsunternehmen für die Beschleunigung des digitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und die Entwicklung digitaler Produkte

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie www.persistent.com/FLCS

Original-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell