Persistent übernimmt youperience(TM) und vereint das Unternehmen mit PARX, um den führenden Salesforce-Partner Europas aufzubauen

Santa Clara, Kalifornien, Pune, Indien, Zürich, Erding und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) meldete heute die Übernahme des europäischen Salesforce-Consulting-Partners youperience(TM). Gemeinsam mit dem zuvor übernommenen Salesforce Platinum Consulting-Partner PARX werden diese beiden Boutique-Salesforce-Shops in Zusammenarbeit mit Persistents bereits vorhandenen Salesforce-Experten das Vermögen des Unternehmens, seiner weltweiten Kundschaft herausragende Salesforce-Resultate zu bieten, weiterhin stärken.

Mit insgesamt 170 Mitarbeitern in vier Ländern (Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich) schafft die Integration dieser beiden renommierten Boutique-Partner einen bedeutenden europäischen Akteur in dem sich rapide entwickelnden Salesforce-Partner-Ökosystem und bietet umfangreiche und langjährige Expertise innerhalb cloudübergreifender Salesforce-Projekte. youperience(TM) ist ein junger und äußerst dynamischer Salesforce-Partner mit herausragendem Fachwissen im Bereich Marketing Cloud und ergänzt die Salesforce-Fachkräfte von PARX, die für das Komplettsortiment an Salesforce-Dienstleistungen ein überzeugendes Angebot liefern.

Steffen Drillich, CEO und Gründer von youperience(TM)

"Der Zusammenschluss mit Persistent und PARX schafft aufregende neue Möglichkeiten für uns. youperience(TM) blickt auf ein rasches Wachstum, so dass wir uns nun dazu in der Lage befinden, dieses Wachstum weiter voranzutreiben. Wir werden unsere Leistungsfähigkeit in Bezug auf Lieferung optimieren und verfügen über Zugang zu neuen Märkten mit lokal vorhandenen Fachkräften. Wir freuen uns über unsere Kollaboration mit Persistent und PARX, die unsere Wertvorstellungen teilen, was sich enorm auf den europäischen Salesforce-Markt auswirken wird."

Chris O'Connor, CEO von Persistent Systems

"Die Übernahme von youperience(TM) stärkt unsere globalen strategischen Salesforce-Praktiken in Europa, wobei es sich um einen äußerst wichtigen Markt für uns handelt. Über 1000 Salesforce-Experten machen uns zu einem globalen Salesforce-Boutiquepartner mit Zukunftspotential, der Kunden sowohl geschäftsorientierte Beratung als auch exzellente Technologielösungen bietet. Die gebündelte Kompetenz unseres PARX-Teams und des Teams von youperience(TM) wird zur Stärkung unseres Erfolgs in Europa beitragen."

Informationen zu Persistent Systems:

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) stellt Softwarelösungen zur Stärkung der Unternehmen unserer Kunden bereit. Wir bedienen Softwareunternehmen und -firmen mit Software, die sich den zentralen Aspekten ihrer digitalen Transformation zuwendet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Für Risiken und Unsicherheiten, die mit zukunftsgerichteten Aussagen in Verbindung stehen, besuchen Sie bitte www.persistent.com/FLCS/.

