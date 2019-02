Persistent Systems

Persistent Systems ernennt Christopher O'Connor zum designierten CEO

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) & (NSE: PERSISTENT) gab heute die Ernennung von Christopher O'Connor zum designierten CEO bekannt. Mit dem Wechsel am 25. Februar 2019 zur US-amerikanischen Tochtergesellschaft Persistent Systems Inc. wird O'Connor in den USA sesshaft sein.

Bis vor kurzem leitete Christopher O'Connor die Geschäftseinheit Internet of Things bei IBM unter anderem als General Manager, Head of Sales und Head of all Software R&D. Er fungierte als Gründungsstratege, Leiter und Brancheninnovator von IBM IoT. Seine früheren Aufgaben bei IBM waren auf den Aufbau neuer Geschäfte für IBM ausgerichtet - so z. B. Systems Management, IBM Commerce und Financial Software sowie auf die Gründung des Software- und Dienstleistungsgeschäfts von IBM Smart Cities. Zudem hat er die Forschung und Entwicklung im Bereich Netzwerk-Hardware in der Startup-Community geleitet, die in dieser Zeit IBM sowohl verlies als auch anschließend wieder in das Unternehmen zurückkehrte.

Als Absolvent der Rutgers University hat O'Connor einen dualen Bachelor of Science-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik. In akademischer Hinsicht ist er nach wie vor präsent und kann ein Zertifikat der University of North Carolina sowie eine Fortbildung der Harvard University im Bereich Management vorweisen. Er arbeitet regelmäßig als Gastdozent an der Duke University und der Harvard University und ist Mitglied im Ausschuss für Computer-Informationstechnologie an der Appalachian State University.

Dr. Anand Deshpande, Gründer, Chairman und Managing Director, Persistent Systems:

"Da O'Connor seit fast 10 Jahren Kunde von Persistent ist, kennt er die Stärken des Unternehmens und ist gut auf die Strategie von Persistent ausgerichtet. Mit seiner globalen Präsenz, seinem fundierten technologischen Wissen und seiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen und mittleren Unternehmen im Stadium ihrer Transformationsprozesse eignet sich O'Connor ideal dafür, unser Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir freuen uns sehr, Chris O'Connor an Bord zu haben, und ich freue mich auf die Übergabe meiner Verantwortung als CEO innerhalb den nächsten drei Quartale."

Christopher O'Connor, designierter CEO, Persistent Systems:

"Ich bin seit Jahren beeindruckt, wie sich Persistent durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen, die Herstellung von Software-Assets und die Bereitstellung von geschäftskritischer Software für Kunden weltweit zu einem differenzierten Player entwickelt hat. Ich sehe der Gelegenheit, Persistent auf dem Weg zu mehr Wachstum begleiten zu können, mit großer Motivation, Freude und auch Demut entgegen. Auf die Chance, einen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre im Team zu schaffen, freue ich mich zudem."

Über Persistent Systems:

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) & (NSE: PERSISTENT) entwickelt Software, die das Geschäft unserer Kunden vorantreibt. Wir unterstützen Softwareproduktunternehmen sowie Unternehmen, deren Fokus auf die Software innerhalb ihrer digitalen Transformation ausgerichtet ist.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Bezüglich Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.persistent.com/FLCS/

