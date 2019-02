Cannara Biotech Inc.

Der Handel von Cannara Biotech-Aktien wird an der Frankfurter Börse aufgenommen

Montréal, Québec, Kanada (ots/PRNewswire)

Cannara Biotech Inc. ("Cannara Biotech" oder das "Unternehmen") (CSE: LOVE) (FRA: 8CB), ein vertikal integriertes Kannabis-Unternehmen, das sich auf den Anbau von Cannabis und auf mit Cannabis versetzte Produkte konzentriert, gab heute bekannt, dass seine Stammaktien an der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel "8CB" notiert werden. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel "LOVE" notiert.

Die Frankfurter Börse ist die zehntgrößte Börse der Welt in Bezug auf Marktkapitalisierung und die drittgrößte in Bezug auf Volumen. Sie ist Deutschlands größte Börse.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Welt zunehmend für die weltweite Cannabis-Industrie interessiert und ein großer Teil dieser Begeisterung und Aufmerksamkeit richtet sich auf Cannabis-Unternehmen, die an der Spitze der Innovation stehen und diesen Sektor anführen," sagte Zohar Krivorot, President und CEO von Cannara Biotech. "Diese internationale Notierung von Cannara Biotech, dessen Vision es ist, ein hochwertiges globales Cannabis-Unternehmen zu sein, wird es uns ermöglichen, unsere Aktionärsbasis zu verbreitern, und es internationalen Investoren gestatten, an unserem Wachstum teilzuhaben."

Der kanadische Cannabis-Markt wird auf 5,2 Mrd. CND im ersten Jahres seiner Legalisierung prognostiziert - mit einer jährlich erwarteten Zuwachsrate von 20 %, um in fünf Jahren 10,8 Mrd. CND zu erreichen.

Über Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech baut eine der größten Indoor-Anlagen für den Anbau von Cannabis (etwa 58.000 Quadratmeter) in Kanada und damit die größte in Quebec. Die Cannara Biotech-Anlage nutzt die niedrigen Stromkosten in Quebec und wird hochqualitatives Indoor-Cannabis und mit Cannabis versetzte Produkte für den kanadischen Markt und internationale Märkte liefern. Das Unternehmen ist gerade vor kurzem in den US CBD-Hanf-Markt mit einer online eCommerce-Plattform namens shopCBD.com eingestiegen, die das Unternehmen auch zu einem Aggregator von U.S. CBD-Hanfprodukten machen wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.cannara.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Informationsmitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Informationen. Solche Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die tatsächliche Resultate, Leistung oder Ergebnisse bewirken können, die wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutiert wurden. Daher sollten diese Behauptungen nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens aufgrund gegenwärtig vorhandener Informationen sowie anderen Faktoren. Lesern wird empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten. Aufgrund der Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die von dem Unternehmen bei seinen Einreichungen identifiziert wurden, können tatsächliche Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen oder anderem.

Pressekontakt:

Sabrina Williams

Communications Manager

sabrina.williams@cannara.ca

Tel.: 514-543-4200 ext. 265

Zohar Krivorot, President & CEO

zohar@cannara.ca



Lennie Ryer CPA, CA, CFE, Chief Financial Officer

lennie@cannara.ca



Original-Content von: Cannara Biotech Inc., übermittelt durch news aktuell