UPF Universal Peace Federation

Sunhak Peace Prize Verleihung 2019 an Waris Dirie und Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Waris Dirie, Menschenrechtsaktivistin und Supermodel, macht weltweit auf die weibliche Genitalverstümmelung aufmerksam. Dr. Akinwumi Adesina, Präsident der African Development Bank, hat in den letzten 30 Jahren durch landwirtschaftliche Innovationen in Afrika wesentlich zur stabilen Nahrungsmittelversorgung in Afrika beigetragen.

Waris Dirie wurde in einer somalischen Nomadenfamilie geboren und im Alter von 5 Jahren der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM - Female Genital Mutilation) ausgesetzt. 1997 teilte sie ihre Erfahrungen öffentlich mit. Sie wurde 2003 zur besonderen Botschafterin der UN für die Eliminierung der weiblichen Genitalverstümmelung ernannt. Im Jahre 2002 gründete sie die Desert Flower Foundation, und 2003 brachte ihre Kampagne gegen FGM 15 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union dazu, das Maputo Protocol zu ratifizieren, das die Eliminierung von FGM bekräftigt. 2012 verabschiedete die UN einstimmig eine Resolution, die das Praktizieren von FGM verbietet, mit dem Ziel, bis 2030 FGM zu eliminieren.

Der zweite Preisträger, Dr. Akinwumi Adeshina leistete Pionierarbeit bei der Ausweitung der Reisproduktion in Afrika, stellte Kredite für Kleinbauern zur Verfügung, fand private Investoren für den Landwirtschaftssektor und beendete das korrupte System in der Kunstdüngerindustrie. Dadurch hat er wesentlich dazu beigetragen, nachhaltige Strukturen für die Argarpolitik Afrikas zu etablieren. Am Africa Fertilizer Summit (Afrikanisches Gipfeltreffen für Dünger) 2006 hat er die Abuja Declaration on Fertilizer for the African Green Revolution wesentlich gestaltet und das Ziel gesetzt, den Hunger in Afrika bis 2013 zu eliminieren.

Dr. Akinwumi Adesina ist zurzeit der Präsident der African Development Bank Group, die die High 5 Strategy, vorantreibt, wodurch Millionen von Leben in ganz Afrika verbessert werden. Dr. Il Sik Hong, Vorsitzender des Sunhak Committees, sagte, dass dem Sunhak Peace Prize die Vision von 'One Family Under God' (eine Familie unter Gott) zugrunde liegt und dass der Sunhak Peace Prize 2019 die Menschenrechte und die humanitäre Entwicklung in Afrika besonders in den Vordergrund stellt.

Der Sunhak Peace Prize ist dotiert mit 1 Mio. USD und würdigt Individuen und Organisationen, die bedeutende Beiträge zum Frieden und zum Wohlergehen der zukünftigen Generationen geleistet haben. Die Preisverleihung findet am 11. Februar 2019 in Seoul, Korea statt.

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee (Übersetzung: Elisabeth Cook)

Weitere Informationen:

Robert Bentele

089-7675 4845

fam.bentele@gmail.com

Original-Content von: UPF Universal Peace Federation, übermittelt durch news aktuell