Haven Cyber Technologies übernimmt Onevinn AB, den führenden schwedischen Anbieter von Microsoft Cloud Services und Lösungen

London (ots)

Haven gibt seinen neuen Vorstand mit Sir Mick Davis, Mike Garland, William Kilmer, Christoph von Falck, Olivier Weddrien, Mark Testoni und Andre Pienaar bekannt. Paddy McGuinness und General Sir Graeme Lamb agieren als Berater des Vorstands

Die Übernahme von Onevinn, einem Microsoft Elite-Partner, folgt auf die Übernahme von ITC Secure und unterstreicht die Vision von Haven der führende europäische Anbieter von Managed Security Solutions zu werden

Haven Cyber Technologies ("Haven") gibt heute die Übernahme von Onevinn AB bekannt, dem führenden schwedischen Anbieter von Microsoft Cloud Security Services und Lösungen. Die Übernahme spiegelt den anhaltenden Fokus von Haven auf die Stärkung seiner Lösungen, Produkte und Beratungskompetenzen wider und macht Haven zu einem führenden europäischen Managed Security Service Provider ("MSSP"). Onevinn bietet Sicherheitslösungen für die Cloud und die mobil vernetzte Welt.

Haven, mit Hauptsitz in Luxemburg, wurde von der Venture Capital Firma C5 Capital gegründet und wird auch von dieser geführt. Haven ist einer der am schnellsten wachsenden MSSP in Europa. Die Übernahme von Onevinn mit der Spezialisierung auf die Cloud Security Services in Microsoft Azure wird das Produkt- und Serviceangebot der Haven Gruppe erweitern.

Das gemeinsame Ziel der operativen Gesellschaften der Haven Gruppe - ITC Secure und Onevinn - ist es, den Kunden herausragende Produkte und Services im Bereich Cyber Security anzubieten. Deshalb wird Haven ein gemeinsames Produkt- und Dienstleistungsangebot entwickeln.

Im vergangenen Jahr 2018 hat Haven auch die Übernahme von G3 Cyber Consulting in London und SBD Advisors in Washington D.C. durch ITC Secure unterstützt. Beide Übernahmen haben wesentlich zum starken Wachstum von ITC Secure im Jahr 2018 beigetragen. ITC Secure konnte so 2018 ein Umsatzwachstum von über 50% erzielen.

Havens außergewöhnliches Netzwerk von Cyber Security Experten, kombiniert mit hervorragenden Führungspersönlichkeiten und Gründern, bildet die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung weiterer Akquisitionen in Europa im laufenden Jahr 2019.

Der Vorstand von Haven umfasst:

* Olivier Weddrien - Executive Chairman von Haven - Ehemaliger CEO von DZ Equity Partner in Deutschland und ehemaliger Leiter von Cranemere LLC, einer industriellen Beteiligungsgesellschaft in Deutschland * Christoph von Falck - CEO von Haven - Ehemaliger Leiter des Strategic Asset Management für Airbus Defence & Space * Andre Pienaar - Gründer von C5 Capital * Sir Mick Davis - Ehemaliger CEO von Xstrata plc. * Mike Garland - Ehemaliger Partner von Permira, einem globalen Private Equity Fond * Mark Testoni - CEO von SAP NS2 National Security Services (SAP NS2) * William Kilmer - Ehemaliger CEO und Chairman of Public Engines und Managing Partner bei C5 Capital

Beratend stehen dem Vorstand von Haven zur Seite, Paddy McGuinness, ehemaliger UK Deputy National Security Adviser for Intelligence, Security and Resilience, und General Graeme Lamb, ehemaliger Director of UK Special Forces. Beide bringen ihr außergewöhnliches Netzwerk und ihre vielfältige Erfahrung in den Haven Vorstand ein.

Andre Pienaar, Gründer von C5 Capital und Haven, sagt: "Es ist wichtiger denn je, Unternehmen und Organisationen eine integrierte Plattform zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen kann, alle ihre Bedürfnisse im Bereich Cyber Security abzudecken. Haven wird von einem Vorstand geleitet, der über weitreichende Erfahrung in Cyber Security und im nachhaltigen Wachstum durch Akquisitionen verfügt. Die Übernahme von Onevinn erweitert den Marktzugang von Haven nach Skandinavien und stärkt unsere Partnerschaft mit Microsoft als führende Cloud-Plattform."

Olivier Weddrien, Executive Chairman von Haven, sagt: "Der stetige Trend zur Nutzung von Cloud Services wird sich in ganz Europa noch beschleunigen. Deshalb ermöglicht die Übernahme von Onevinn, dass sich Haven in diesem Bereich als Marktführer entwickeln und unseren Kunden länderübergreifend erstklassige Lösungen anbieten kann."

Christoph von Falck, Group CEO von Haven, meint: "In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Unternehmen Cyber Security nicht mehr nebenbei betreiben können. Heute ist Cyber Security ein Thema auf Vorstandsebene, das erhebliche Investitionen erfordert. Die meisten Unternehmen verfügen nicht über genügend Wissen und Ressourcen, um dieses wachsende Aufgabengebiet selbständig bewältigen zu können und müssen sich daher an externe Dienstleister wie Haven wenden. Dies ist eine klare Chance für die Haven Gruppe, eine integrierte Industrieholding, die eine breite Palette von Dienstleistungen und Anwendungen anbietet, um Unternehmen sicher und widerstandsfähig gegen die sich schnell entwickelnden Bedrohungen im Cyberumfeld, denen jedes Unternehmen ausgesetzt ist, zu schützen. Wir freuen uns sehr, mit Onevinn ein Unternehmen in Haven zu haben, das uns erlaubt gemeinsam hochmoderne Cyber Security Tools für Unternehmen in ganz Europa und der Welt bereitzustellen."

Claes Kruse, Gründer und CEO von Onevinn, sagt: "Wir sind alle begeistert und freuen uns sehr auf diese neue, gemeinsame Reise mit C5 und Haven. Die Kultur von C5 und Haven und ihr beeindruckendes Portfolio passen perfekt zu uns!" ENDE

Über Haven Cyber Technologies

Haven Cyber Technologies ist eine europäische Industrieholding, die sich auf die Errichtung eines europäischen Champions im Bereich Managed Security Service Provider ("MSSP") für Unternehmenskunden konzentriert. Haven vereint ein Netzwerk von spezialisierten Unternehmen im Bereich Cyber Security, so dass jedem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung angeboten werden kann. Unternehmen innerhalb von Haven behalten Ihre eigene Identität und das eigene Führungsteam. Als Teil von Haven profitieren alle Unternehmen gemeinsam von Innovationen, die sich auf Cloud Computing, Machine Learning und Automatisierung konzentrieren, und zudem von Talent & People Management.

Haven hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und wurde im Oktober 2018 gegründet. http://www.havencyber.com

Über C5 Capital

C5 Capital Limited (C5) ist ein spezialisiertes Venture Capital Unternehmen, das sich auf innovative Technologien in den Bereichen Cyber Security, Artificial Intelligence und Cloud-Computing konzentriert. C5 hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Washington, München, Luxemburg und Bahrain. http://www.c5capital.com

Über Onevinn

Onevinn ist ein schwedischer Marktführer für Microsoft Cloud Services und Lösungen, der intelligente Sicherheitslösungen für die Cloud und mobil vernetzte Welt ermöglicht. https://www.onevinn.se/

Über ITC Secure

ITC bietet Beratung und Managed Security Services für Cyber-Bedrohungen an, um Unternehmen bei der Bewertung, dem Management und der Begrenzung ihres Cyber-Risikos zu unterstützen - und so letztlich zum Schutz ihrer wichtigsten Daten, der Reputation ihrer Marke und der kontinuierlichen Betriebsfortführung beitragen. Das Unternehmen bietet unabhängige Einschätzungen an und liefert klare ergebnisorientierte Empfehlungen ab, um so Unternehmen dabei zu unterstützen, die richtigen Investitionen im Bereich Cyber Security umzusetzen.

ITC betreibt ein eigenes Secure Operations Center ("SOC") in London, von dem aus eine umfassende Palette von Managed Security Services durchgeführt werden und die es uns ermöglichen, Cyber-Ereignisse rund um die Uhr zu erkennen und darauf zu reagieren. https://itcsecure.com/

