Red Box kündigt Partnerschaft mit Global Relay an und erweitert sein Ökosystem für Finanzdienstleistungen und sein Compliance-Angebot

Red Box, die führende Plattform für Sprachkommunikation, gibt heute eine Partnerschaft mit Global Relay bekannt, einem führenden Anbieter von Informationsarchivierung und Compliance. Diese Partnerschaft ermöglicht es Kunden, die Such-, Überwachungs- und Analysetools von Global Relay zu nutzen, um den vollen Wert der Sprachkommunikation zu erschließen und die Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/728408/Red_Box_logo.jpg ) Eine zuverlässige und sichere Spracherkennung und -abfrage ist für Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich um die Einhaltung der Vorschriften bemühen und sich auf diese vorbereiten, von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wird eine Partnerschaft mit Global Relay die Einhaltung der Dokumentationspflicht, wie in MiFID II und anderen globalen Vorschriften gefordert, unterstützen. Die Partnerschaft zeigt das Engagement von Red Box für den Aufbau eines erstklassigen Partner-Ökosystems und beweist die vollständige Datenhoheit der Kunden.

Global Relay Archive ist eine führende Lösung zur Archivierung und Überwachung von Informationen und für eDiscovery, die Unternehmen bei der Verwaltung und Kontrolle ihrer Kommunikationsdaten unterstützt und ihnen hilft, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und die Produktivität zu steigern. Kunden profitieren von der nahtlosen Integration mit Red Box, die ihre Exportbroker- und E-Mail-Bridge-Funktionen nutzt, um sowohl Sprache als auch hochpräzise Transkriptionen von Gesprächen sicher in das Global Relay Archive zu übertragen, wo sie neben anderen Ecomms und Handelsdaten - einschließlich E-Mail, Social Media, IM und Text - aufbewahrt und analysiert werden können.

Pete Ellis, Red Box Chief Product Officer, kommentierte dies: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Global Relay bekannt geben zu können. Sie spiegelt unser anhaltendes Engagement für eine offene API-Strategie und die Zusammenarbeit mit den besten Organisationen wider, um eine Umgebung zu schaffen, die es unseren Kunden ermöglicht, eine "Voice First"-Strategie zu verfolgen und die Vorschriften einzuhalten. Global Relay verfügt über eine starke Präsenz im Bereich der Finanzdienstleistungen und versteht daher den ungeheuren Druck, der den Unternehmen in Bezug auf die Datenverwaltung auferlegt wird."

CEO Warren Roy von Global Relay merkte an: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Red Box, um unser Angebot an Informationsarchivierungen zu erweitern. Als Unternehmen, das Petabyte an Daten für die größten und leistungsfähigsten Unternehmen der Welt verwaltet, verfügen wir über eine Plattform, die Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit bewiesen hat. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden zu ermöglichen, aus ihren Sprachdaten neue Erkenntnisse und Werte zu gewinnen".

Informationen zu Red Box

Red Box ist der führende Spezialist für dedizierte Sprachaufzeichnung, der Unternehmen ermöglicht, unternehmensweite Sprachkommunikation wertschöpfend zu erfassen, zu sichern und zu erschließen. Wir verfügen über die offenste und bestvernetzte Plattform, um Sprache über 55 Aufzeichnungssysteme (sowohl Legacy- als auch aktuelle Systeme) in globalen und klein- und mittelständischen Unternehmen zu erfassen und zu transkribieren. Unsere Kunden behalten die volle Datenhoheit, während wir sie mit dem breitesten Partner-Ökosystem vernetzen, um den Wert der Sprachprotokollierung zu maximieren.

Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalen Interdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 70 % der Polizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unserem globalen Reseller-Channel.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.redboxvoice.com

Informationen zu Global Relay

Global Relay ist der führende Anbieter von Cloud-Archivierungs-, Überwachungs- und eDiscovery-Lösungen für den globalen Finanzsektor und andere stark regulierte Branchen. Global Relay bietet Dienstleistungen für über 23.000 Kunden in 90 Ländern an, darunter 22 der 25 führenden Banken. Global Relay Archive unterstützt E-Mail, IM, Bloomberg®, Thomson Reuters, Social Media, Mobile Messaging und mehr - mit Mobilgeräte-, Outlook- und Web-Zugang.

