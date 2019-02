Nuvaira

Nuvaira kündigt eine Finanzierungsrunde über 79 Millionen US-Dollar an, um die bahnbrechende Behandlung von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) fortzusetzen

Minneapolis (ots/PRNewswire)

Marktentwicklungsprofi Lisa Rogan verstärkt das Führungsteam von Nuvaira

Nuvaira, ein Unternehmen, das medizinische Geräte zur Behandlung von obstruktiven Lungenkrankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 79 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. An dieser Finanzierungsrunde nehmen U.S. Venture Partners, Endeavour Vision, Qiming Venture Partners, Lightstone Ventures und Richard King Mellon Foundation teil, zusammen mit allen bestehenden Investoren von Nuvaira: Advanced Technology Ventures, Morgenthaler Ventures, Split Rock Partners, Versant Ventures, Vertex Venture Holdings und Windham Venture Partners.

"Wir freuen uns sehr über die Beteiligung dieses starken Konsortiums von Top-Investoren an dieser Finanzierung. Dies ist ein als klares Zeichen des Vertrauens in unsere Arbeit und die Leistungsfähigkeit unseres neuartigen katheterbasierten Systems in unserer randomisierten, placebokontrollierten Phase-2b-Studie bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD)", so Dr. Dennis Wahr, CEO von Nuvaira. "Diese Mittel werden verwendet, um die zentrale klinische Studie AIRFLOW-3 für die FDA-Zulassung zu unterstützen und eine gezielte klinische Entwicklungsstrategie in wichtigen europäischen Märkten umzusetzen."

Das Lungendenervierungssystem von Nuvaira behandelt die Hyperreaktivität der Atemwege, eine pathophysiologische Untermauerung von COPD und Asthma in einem Verfahren namens Targeted Lung Denervation (TLD). Die von Nuvaira entwickelte Technologie hat in drei klinischen Studien Sicherheit und Machbarkeit bewiesen: IPS-I/II, AIRFLOW-1 und zuletzt die placebokontrollierte randomisierte klinische Studie AIRFLOW-2, die auf der Konferenz der European Respiratory Society im September 2018 vorgestellt wurde.

Nuvaira ist das erste Unternehmen für interventionelle Lungentherapie, das einjährige randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Evidenz bei COPD-Patienten aus einer Phase 2b-Studie verfolgt und berichtet. "Die Schlüssigkeit der AIRFLOW-2-Studie hat einen hohen Standard in diesem Bereich gesetzt", so Dr. Frank Sciurba, Professor für Medizin an der UPMC in Pittsburgh, PA, und verantwortlicher Leiter der AIRFLOW-3-Studie von Nuvaira in den USA. "Die Ergebnisse der AIRFLOW-2-Studie haben uns ermutigt, und wir gehen davon aus, dass die gezielte Lungendenervierung (Targeted Lung Denervation, TLD) einen unerfüllten Bedarf für unsere COPD-Patienten decken könnte, die während ihrer maximalen leitlinienbasierten pharmakologischen Therapie weiterhin Exazerbationen haben."

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Lisa Rogan als Senior Vice President of Market Development zu seinem Führungsteam gestoßen ist. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Medizinprodukteindustrie bei der Kommerzialisierung revolutionärer Diagnose- und Therapietechnologien mit, darunter zehn Jahre Erfahrung mit interventionellen Lungengeräten zur Behandlung schwerer COPD.

"Wir freuen uns sehr, dass Lisa Rogan unser Führungsteam bei Nuvaira verstärkt", so Dr. Wahr. "Sie hat durch ihre 10-jährige Tätigkeit im Bereich Pulmonologie ein tiefes Verständnis und Wissen über dieses Thema, und sie bringt ihren großartigen Geschäftssinn und ihre Expertise bei der Erschließung neuer Märkte ein."

Informationen zu Nuvaira

Nuvaira ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota (USA). Das Unternehmen hat das Nuvaira Lungendenervierungssystem zur Behandlung von chronischen Lungenerkrankungen entwickelt, das die überaktiven Atemwegsnerven während einer gezielten Lungendenervierung (Targeted Lung Denervation; TLD) behandelt. Das Nuvaira Lungendenervierungssystem ist CE-zertifiziert. Das Nuvaira Lungendenervierungssystem wird derzeit klinisch untersucht und ist in den USA nicht kommerziell erhältlich. Nuvaira und dNerva sind eingetragene Marken von Nuvaira, Inc. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Nuvaira.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819841/Nuvaira_Logo.jpg

Pressekontakt:

Amy Wolter

+1 (763) 450-5676

info@nuvaira.com

Original-Content von: Nuvaira, übermittelt durch news aktuell