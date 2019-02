Professor Dr. Gerrit Heinemann

Plädoyer für eine digitale Aufholjagd: Das neue Buch "Handel mit Mehrwert - Digitaler Wandel in Märkten, Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen"

Mönchengladbach/Hamburg (ots)

Professor Dr. Gerrit Heinemann: "Stationäre Händler haben nur eine Zukunft, wenn sie offensiver in die Digitalisierung investieren"

Der stationäre Handel ist unter Druck. Massive Veränderungen in der Verfügbarkeit von Informationen, Technologien und Kommunikation setzen neue Maßstäbe für die Kundenerwartungen. Sie bieten dem Händler die Möglichkeit, unbegrenzt mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten und zu verkaufen. Vielen Handelsunternehmen fällt es angesichts der nahezu unendlichen Möglichkeiten, Innovationen und Trendwechsel jedoch schwer, die richtigen Prioritäten zu setzen. Auch fehlt es Herstellern und Traditionshändlern an Risikobereitschaft. Sie stecken in einem Dilemma, denn hochskalierte und niedrigmargige Geschäftsmodelle unterliegen hohen Transformationsrisiken. Zudem dominieren Internet-Spieler wie Amazon und Alibaba den Online-Handel, der mehr und mehr zulasten des klassischen Offline-Handels wächst. Wie steht es also um die Zukunft des Handels und den Handel der Zukunft? Was sind die treibenden Kräfte, relevanten Erfolgsfaktoren und Game Changer?

Hier setzt das neue Buch "Handel mit Mehrwert - Digitaler Wandel in Märkten, Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen" von Professor Dr. Gerrit Heinemann sowie den beiden Geschäftsführern und Retail und Consumer Goods Spezialisten der Unternehmensberatung Accenture, Thomas Täuber und Mathias Gehrckens, an. Sie verstehen ihr Buch als Plädoyer für eine digitale Aufholjagd. Ihre These: eine radikale Erneuerung bestehender Geschäftsmodelle und Geschäftssysteme ist dringend notwendig. "Stationäre Händler haben nur eine Zukunft, wenn sie digital klotzen statt kleckern und offensiver in die Digitalisierung investieren", sagt Heinemann. Die angeblichen Vorteile der Traditionshändler gegenüber den Onlinern wie Beratung und schöne Läden seien Mythen. Das zeige der rapide zunehmende Restrukturierungsbedarf von "Noch-Marktführern" wie Media-Saturn, Obi, H&M, Ikea oder Metro. Das Buch zeigt auf, wie sich die Handelswelt immer stärker zu einem integrierten Marktplatz entwickelt. Kunden wollen ihre Bedürfnisse überall, zu jeder Zeit und auf ihre zum jeweiligen Zeitpunkt präferierte Art stillen. Sie erwarten, dass der Handel sich an ihren Lebensstil anpasst - mit Fokus auf Relevanz, Einfachheit, Bequemlichkeit und Erlebnis. Fazit: Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, müssen Händler ihre spezifische Bestimmung im Leben ihrer potenziellen Konsumenten neu erfinden bzw. schärfen und ihre Produkte und Dienstleistungen entsprechend überdenken und anpassen.

Bestückt mit hochaktuellen Fallstudien, Insights und Stimmen von Unternehmen wie Zalando, Ebay und DHL, bietet "Handel mit Mehrwert" den bislang vollständigsten Überblick über alle derzeit relevanten Themen für den Handel im Digitalen Wandel. Dabei greift das Buch die drei wichtigsten Aspekte und Herausforderungen der dortigen Marktveränderung auf: Markt und Kunde, neue Geschäftsideen und Geschäftsmodelle sowie Geschäftssysteme und Business-Schnittstellen. Es werden sowohl absatzseitige Aspekte, wie beispielsweise das Kaufverhalten der Millennials bzw. der Generationen Y und Z sowie die Konsumerisation des B2B behandelt, als auch die neuesten Geschäftsmodelle wie z.B. Sharing Economy, Seamless Shopping und integrierte Plattformen anhand herausragender Praxisbeispiele im Detail skizziert. Gleiches gilt für Business-Schnittstellen und Geschäftssysteme, bei denen insbesondere die Neuerungen in der Logistik wie die Digitalisierung der Logistikprozesse, Same Day Delivery oder das komplexe Thema der urbanen Logistik dargestellt werden. Auch Zukunftsthemen wie Exponentielle Organisation (ExO), Blockchain-Technologie sowie neuartige Payment-Lösungen finden Berücksichtigung.

Die praxisnahe Darstellung der Themen ermöglicht einen Transfer der Erkenntnisse auf andere Unternehmen sowie auf Forschungsthemen zu Handel und Konsumgüterindustrie. "Handel mit Mehrwert" ist als Hardcover sowie eBook im Verlag Springer Gabler erschienen. Es ist das vierte gemeinsame Herausgeberwerk in Folge, alle Vorgänger-Bücher waren mit mehr als 200.000 Downloads "Fachbuchbestseller". Mehr unter www.springerprofessional.de/handel-mit-mehrwert/16396988

Über die Herausgeber

Prof. Dr. Gerrit Heinemann leitet das eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, wo er auch BWL, Managementlehre und Handel lehrt. Er studierte BWL in Münster und war danach Assistent bei Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert, wo er über das Thema "Betriebstypenprofilierung textiler Fachgeschäfte" summa cum laude promovierte. Nach fast 20-jähriger Handelspraxis u.a. in Zentralbereichsleiter- und Geschäftsführerpositionen in der Douglas-Holding, bei Drospa/Douglas sowie Kaufhof/Metro wurde Gerrit Heinemann 2005 an die Hochschule Niederrhein berufen. Er bekleidet verschiedene Aufsichtsratsfunktionen in E-Commerce- bzw. Handelsunternehmen, war lange Jahre stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der buch.de internetstores AG und begleitet Start-ups im Advisory Board. Prof. Heinemann ist Autor von über 250 Fachbeiträgen und 20 Fachbüchern zu den Themen Digitalisierung, E-Commerce, Online- und Multi-Channel-Handel.

Thomas Täuber ist Geschäftsführer bei der Accenture Deutschland GmbH. Er verantwortet die Bereiche Handel und Konsumgüter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland. Seit seinem Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsinformatiker an der Universität Mannheim arbeitet er im Beratungsgeschäft. Mit mehr als 23 Jahren Beratungserfahrung in verschiedenen Branchen hat Thomas Täuber bereits zahlreiche globale Transformationsprogramme begleitet. Er ist Mitglied in verschiedenen Innovations- und Advisory-Gremien und unterstützt die digitale Transformation des klassischen Handels bei der Positionierung im Wettbewerb mit den großen digitalen Plattformen.

H. Mathias Gehrckens machte seinen Abschluss al Schifffahrtskaufmann und Wirtschaftsassistent im Rahmen des Hamburger Modells und studierte anschließend Betriebswirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo er auch seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann machte. Danach begann er seinen beruflichen Werdegang als Unternehmensberater bei Gruber, Titze & Partner. 1992 wechselte er zu Booz Allen & Hamilton. Zuletzt war er dort als Principal und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Anschließend wechselte er in die Geschäftsführung der Döhler Gruppe und fungierte als Mitglied des Executive Boards für Marketing und Vertrieb. 2000 begann er sich als Unternehmer an E-Commerce-Start-ups zu beteiligen und gründete 2004 gemeinsam mit Kollegen die diligenZ management Consulting GmbH, den Nukleus der späteren dgroup. Seit 2016 ist dgroup Teil des globalen Accenture-Netzwerkes. Hier ist Herr Gehrckens als Geschäftsführer der Accenture GmbH im Bereich "Consumer Goods & Retail" mit besonderem Fokus auf agile Organisation und digitale Transformation tätig.

