Bedenken hinsichtlich der industriellen Netzsicherheit bescheren PAS Global Rekordzuwachs

Das auf industrielle Netzsicherheit spezialisierte Unternehmen berichtet zum Jahresbeginn 2019 über den Ausbau seiner weltweiten Präsenz, einen Rekord-Erlöszuwachs und einen größeren Kundenstamm.

PAS Global, LLC, der führende Anbieter von Lösungen für die Netzsicherheit, Prozesssicherheit und Asset-Verlässlichkeit industrieller Steuerungssysteme (Industrial Control Systems, ICS) in der Energie-, Prozess- und Kraftwerksindustrie, gab heute bekannt, dass sein Geschäft im Bereich Netzsicherheit 2018 um 121 Prozent gewachsen sei. PAS' Lösung Cyber Integrity(TM) schützt die industriellen Steuerungssysteme, mit denen die kritischen Infrastrukturen der Welt betrieben werden, vor Netzangriffen. "Cyber Integrity" ermöglicht dabei die umfassendste Bestandsaufnahme industrieller Steuerungssysteme - über das Maß hinaus, was mit Lösungen zur Netzwerküberwachung sichtbar gemacht werden kann. Das Produkt versetzt Firmen in die Lage, Schwachstellen zu identifizieren, unbefugte Änderungen zu erkennen und auf Compliance-Anforderungen einzugehen - mit dem Ziel, Netzsicherheitsrisiken für industrielle Steuersysteme zu verringern und die Prozesssicherheit zu verbessern.

Wichtige Eckpunkte des Jahres 2018:

- Erlöszuwachs: Dank neu gewonnener Kunden aus den Branchen Öl und Gas, Raffination, Petrochemie und Stromerzeugung konnte PAS seine Jahreserlöse im Bereich Netzsicherheit für industrielle Steuerungssysteme um 121 Prozent steigern. - Ausbau der weltweiten Präsenz: Zur Förderung regionalen Wachstums hat PAS in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irland, Deutschland, Spanien, Südkorea und Indien neue Geschäftsstellen eröffnet und seine Präsenz ausgebaut. Auch hat PAS seine Unternehmenszentrale und Verkaufsbüros in Houston um 60 Prozent vergrößert. - Neu eingeführte Technologien: PAS führte das Produkt "Cyber Integrity 6.0" ein. Es bietet Anwendern ein kontinuierliches Schwachstellen-Management - für umfassende Echtzeit-Einsichten in Schwachstellenrisiken industrieller Steuersysteme. - Vergrößerung des Teams der Unternehmensleitung: Im Dezember 2018 gab PAS den Eintritt von Tim Taylor ins Unternehmen bekannt - als Chief Financial Officer. Vor seinem Tätigkeitsantritt bei PAS arbeitete Taylor für Paradigm. Er bringt über 18 Jahre progressiver Erfahrung im Finanz- und Betriebsmanagement in die Rolle ein. - Branchenbezogene Auszeichnungen: Für seine "Cyber Integrity"-Software erhielt PAS 2018 den "North American Technology Innovation Award" (Nordamerikanischer Preis für Technologieinnovation) von Frost & Sullivan. - Mitarbeiterstamm: Im Vergleich zum Vorjahr beschäftigte PAS 2018 20 Prozent mehr Mitarbeiter. Im Bereich Forschung/Entwicklung betrug der Zuwachs 32 Prozent.

"Unser Momentum zeigt, welche Zuversicht und welches Vertrauen unsere Kunden in unsere Lösungen für die Netz- und Prozesssicherheit industrieller Steuerungssysteme haben", so Eddie Habibi, Gründer und CEO von PAS. "Mit der Herausbildung des "Industriellen Internets der Dinge" erleben wir eine Konvergenz der Disziplinen Sicherheit und Netzsicherheit, die beide ein methodisches Risiko-Management erfordern. Unsere Lösungen helfen Kunden, Risiken in den Bereichen Netzsicherheit und Sicherheit zu messen, zu visualisieren, zu analysieren und zu managen - für einen geschützten, sicheren und profitablen Betrieb."

Die Lösungen von PAS sind in über 70 Ländern und dort in über 1.380 Industriestätten installiert, darunter in 13 der führenden 15 Chemiefirmen, 10 der führenden 15 Raffinationsfirmen und 5 der führenden 15 Stromerzeugungsfirmen weltweit.

Informationen zu PAS

PAS, gegründet im Jahre 1993, ist ein führender Anbieter von Software-Lösungen für die Netzsicherheit, Prozesssicherheit und Asset-Verlässlichkeit industrieller Steuerungssysteme in der Energie-, Prozess- und Kraftwerksindustrie weltweit. Die Lösungen von PAS umfassen die Bereiche Netzsicherheit, Management von Automatisierungs-Assets, IPL-Sicherheit, Alarm-Management, High-Performance HMI(TM), Abgrenzungs-Management und Regelkreis-Leistungsoptimierung für industrielle Steuerungssysteme. Die ARC Advisory Group bezeichnete PAS kürzlich als "#1 Global Provider of Safety Lifecycle Management" (Nr. 1 der globalen Anbieter von Lösungen für das Sicherheitslebenszyklus-Management). Dabei belegte das Unternehmen auf den Feldern Chemie, Stromerzeugung, Raffination sowie Öl und Gas jeweils den ersten Rang. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website www.pas.com. Alternativ erreichen Sie PAS über Twitter @PASGlobal oder LinkedIn.

