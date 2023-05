RTL+

Jetzt gayt's richtig los! Diese "Charming"-Allstars und Newcomer flirten bei "Charming Boys" ab 15.6. auf RTL+ um die Wette

Köln (ots)

Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Ga(y)mes - unter der Sonne Koh Samuis lassen die "Charming Boys" nichts anbrennen. Im Spin-off der erfolgreichen RTL+ Gay-Dating-Show "Prince Charming" suchen "Charming"-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Nach und nach ziehen insgesamt 17 flirthungrige Singles in eine thailändische Traumvilla ein und gehen auf Tuchfühlung. Bei Dates in wahrhaft paradiesischer Kulisse und bei heißen Temperaturen lernen sich die Boys (neu) kennen. Wer zieht sich für intime Zweisamkeit in die Charming Suite zurück? Welches Couple überzeugt als Dreamteam in den Ga(y)mes? Wer liefert den hottesten Gay Gossip? Wer hatte schon vor der Show ein Techtelmechtel? Und welche Boys haben noch Altlasten zu klären? Jeder Charming Boy, der am Ende einer Gentlemen's Night keine Krawatte bekommen hat und damit kein Teil eines Couples ist, muss die Villa verlassen. Die beiden Männer, bei denen bis zum Ende die Funken sprühen, werden DAS Charming Couple 2023 und nehmen 10.000 Euro mit nach Hause!

Ab 15. Juni 2023 zeigt RTL+ wöchentlich eine von zehn Folgen "Charming Boys".

In Show 1 ziehen diese Singles ein:

Allstars: Aaron und Martin (Staffel 1), Kevin und Jan (Staffel 3), Philippe und Tim (Staffel 4)

Newcomer: Pitzi, Sebastian, Rudi

In den weiteren Shows folgen:

Allstars: Gino und Jan Maik (Staffel 2), Maurice (Staffel 3), Basti (Staffel 4)

Newcomer: Leon, Lukas, Nik, Vladi

"Charming Boys" ist eine von RTL+ und Seapoint Productions konzipierte Weiterentwicklung des RTL+ Originals "Prince Charming", das auf dem Format "Finding Prince Charming" von Paramount Global Content Distribution basiert.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell