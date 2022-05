RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Juni: Flirtalarm, Festival-Feeling und Fiction-Nachschub!

Köln (ots)

Der Juni hält drei neue fiktionale RTL+ Eigenproduktionen bereit: "Strafe" von Ferdinand von Schirach, "Das weiße Schweigen" inspiriert von den wahren Ereignissen um Niels Högel und das neue Medical-Drama "Der Schiffsarzt". Das erfolgreiche Vampir-Trio mit "Vampire Diaries" und den Spin-offs "The Originals" und "Legacies" sorgt für Gruselfaktor im sonnigen Juni. Außerdem gibt es auf RTL+ exklusiv die High-School-Krimiserie "One Of Us Is Lying" zu sehen. Prickelnde Flirts halten indes das preisgekrönte RTL+ Original "Princess Charming" und der Pre-TV-Start von "Die Bachelorette" bereit. Und Festival-Fans dürfen sich auf die exklusive Live-Übertragung von "Rock am Ring" freuen.

Die Streaming Highlights im Überblick:

Eigenproduzierte Fiction im Juni 2022

"Der Schiffsarzt" - 6 Folgen ab 2. Juni

"Strafe" - 6 Folgen ab 28. Juni

"Das weiße Schweigen" - ab 28. Juni

Internationale Serien im Juni 2022

"One Of Us Is Lying" - Staffel 1, 8 Folgen, exklusiv ab 1. Juni

"Vampire Diaries" - Staffel 1-8, ab 1. Juni

"Legacies" - Staffel 1-3, ab 1. Juni

"The Originals" - Staffel 1-5, ab 1. Juni

"Queer as Folk" - Staffel 1-3, ab 1. Juni

"The Royals" - Staffel 1-4, ab 1. Juni

"Charmed (2018)" - Staffel 3, 22 Folgen, ab 15. Juni

"Smallville" - Staffel 1-3, ab 15. Juni

"Nancy Drew" - Staffel 1, 18 Folgen, ab 15. Juni

Live-Events im Juni 2022

"Rock am Ring" - exklusiv vom 3. bis 5. Juni

Dokumentationen im Juni 2022

"Nawalny" - ab 1. Juni auf RTL+, ab 6. Juni bei ntv und ab 24. Juni bei GEO

"Herzogin Kate: Glanz & Güte für die Krone" - ab 2. Juni

"Prinz Harry - Dianas Sohn zwischen Liebe, Pflicht und Freiheit" - ab 2. Juni

"Elizabeth II. - Eine Windsor der Superlative" - ab 2. Juni

"Flashback: Die Queen Sammlung" - ab 2. Juni

Original: "MSV - Mein Herz schlägt numa hier" - 4 neue Folgen ab 21. Juni

Love Reality im Juni 2022

"Die Bachelorette" - ab 8.6. auf RTL+ und ab 15.6. bei RTL

Original: "Princess Charming" - Staffel 2, 10 Folgen, wöchentlich, ab 14. Juni

Filme im Juni 2022

"Der Junge muss an die frische Luft" - ab 1. Juni

"Ich bin dann mal weg" - ab 1. Juni

Sport im Juni 2022

"FIA World Endurance Championship - Das Magazin" - am 14. Juni

"Porsche Carrera Cup: Imola, Italien" - am 18. und 19. Juni

"Porsche Carrera Cup: Zandvoort, Niederlande" - am 25. und 26. Juni

"ADAC GT Masters: Zandvoort" - am 26. Juni

RTL+ Kids im Juni 2022

Ab 1. Juni

"Asterix - Operation Hinkelstein"

"Asterix - Sieg über Cäsar"

"Asterix & Obelix gegen Cäsar "

"Asterix bei den Briten"

"Asterix in Amerika"

"Barbie - Die Prinzessin und der Popstar"

"Barbie - Die Prinzessinnen-Akademie"

"Barbie - Die verzauberten Ballettschuhe"

"Barbie - Eine Prinzessin im Rockstar Camp"

"Barbie & ihre Schwestern im Pferdeglück"

"Barbie in: Die magischen Perlen"

"Barbie in: Die Super-Prinzessin"

"Barbie und das Geheimnis von Oceana"

"Barbie und das Geheimnis von Oceana 2"

"Barbie: Die geheime Welt der Glitzerfeen"

"Die kleine Hexe"

"Heidi"

"Mia und der weiße Löwe"

"Paddington"

"Paddington 2"

"Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen"

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juni:

Original: "Der Schiffsarzt" - ab 2.6.

Blaues Meer, medizinische Notfälle und ein mysteriöses Rätsel: "Der Schiffsarzt" garantiert Fernweh und Spannung zugleich. Als Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) als Schiffsarzt anheuert, ahnt zunächst niemand, dass er damit einen Plan verfolgt. Eric möchte seine Frau finden, die vor Monaten spurlos verschwunden ist und von der plötzlich ein Foto auf einem Kreuzfahrtschiff auftaucht. Wild entschlossen, dieser Spur nachzugehen, begibt er sich an Bord. Dabei wird seine medizinische Expertise von Passagier:innen gefordert, die Eric mit ihren Schicksalen berühren. Doch trauen kann und will er an Bord niemandem...

Original: "Strafe" - ab 28.6.

Sechs Filme. Sechs Abgründe: "Strafe " ist der erfolgreiche Kurzgeschichten-Band des internationalen Bestsellerautors, Strafverteidigers und Drehbuchautors Ferdinand von Schirach. Seine Geschichten kreisen um den tödlichen Abgrund von Strafe und Bestrafung, Schuld und (Selbst-)Justiz: mal als Ehedrama, Psychothriller oder als rückwärts erzählte Kriminalgeschichte - und immer mit überraschenden Wendungen und Pointen.

Original: "Das weiße Schweigen" - ab 28.6.

"Das weiße Schweigen", unter der Regie von Esther Gronenborn, erzählt eine fiktive Geschichte inspiriert von den wahren Geschehnissen rund um den sogenannten "Todespfleger" Niels Högel, der zwischen 1999 und 2005 als Krankenpfleger in verschiedenen Kliniken in Deutschland zahlreiche Morde beging, die als eine der größten Mordserien der bundesdeutschen Kriminalgeschichte gelten. Krankenpflegerin Clara Horn (Julia Jentsch) kehrt nach einer Kinderpause zurück in den Job und spürt schnell, dass etwas nicht stimmt: Es gibt auffällig viele Todesfälle auf ihrer Station und offenbar ist einer ihrer Kollegen (Kostja Ullmann) für die Todesfälle verantwortlich. Für Clara beginnt ein regelrechter Höllenritt, bei dem sie nicht nur ihre eigenen Zweifel, sondern auch massiven Widerstand im Kollegium überwinden muss.

"One Of Us Is Lying" - exklusiv ab 1.6.

Ein unbeliebter Außenseiter wird zum Mordopfer: Auf seiner App "About That" verbreitet Simon die dunkelsten Geheimnisse seiner Mitschüler:innen - bis er während des Nachsitzens plötzlich einen allergischen Schock erleidet, an dem er später im Krankenhaus stirbt. Die übrigen vier Nachsitzer:innen werden nun zu Verdächtigen, denn Simon drohte ihnen zuvor, auch ihre Geheimnisse zu verbreiten.

Original: "Princess Charming" - ab 14.6.

"Princess Charming" geht in die zweite Runde! In der für den Grimme-Preis nominierten und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten lesbischen Dating-Show will Hanna (28) in diesem Jahr auf RTL+ voll auf Flirtkurs gehen und ihre Traumfrau finden. "Große Klappe, aber auch viel dahinter! Humorvoll, lustig und sehr temperamentvoll", so beschreibt sich die neue "Princess Charming" selbst.

"Rock am Ring" - exklusiv vom 3. bis 5. Juni

Gemeinsam mit CTS EVENTIM, einem der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, wird RTL+ Deutschlands größtes Traditionsfestival Rock am Ring nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause live und exklusiv übertragen. Vom 3. bis 5. Juni bringt RTL+ ein herausragendes Line-up - kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User:innen - in die Wohnzimmer der Fans. Als Headliner treten bei dem Festival Green Day, Muse und Volbeat auf. Weitere Top-Acts sind unter anderem Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones und Scooter.

Mehr Informationen finden Sie hier in unserem Media Hub.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell