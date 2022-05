RTL+

RTL+ überträgt mit Partner CTS EVENTIM live und exklusiv Deutschlands traditionsreichstes Festival Rock am Ring

Köln (ots)

RTL+ rockt! Gemeinsam mit CTS EVENTIM, einem der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, wird der Streamingdienst Deutschlands größtes Traditionsfestival Rock am Ring nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause live und exklusiv übertragen. Vom 3. bis 5. Juni bringt RTL+ ein herausragendes Line-up - kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User:innen - in die Wohnzimmer der Fans. Als Headliner treten bei dem Festival Green Day, Muse und Volbeat auf. Weitere Top-Acts sind unter anderem Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones und Scooter.

Die Übertragung wird produziert von EVENTIM Brand Connect, unter dem Dach von CTS EVENTIM zuständig für Markenpartnerschaften, Mediavermarktung und Sponsoring. "Wir freuen uns sehr, mit RTL+ einen neuen Namen und fantastischen Medienpartner gewonnen zu haben. Nach zwei Jahren Zwangspause ist diese Ausgabe von Rock am Ring etwas ganz besonderes. Es ist großartig, dieses Erlebnis nun mit noch viel mehr Menschen teilen zu können", sagte Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer von EVENTIM LIVE. "Unsere Partnerschaft mit RTL+ unterstreicht unser strategisches Ziel, EVENTIM Brand Connect als Geschäftsbereich in nächster Zukunft massiv auszubauen."

Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+: "Wir bauen RTL+ gerade zur größten Entertainmentplattform Deutschlands aus und werden dort zukünftig auch ein umfangreiches Musikangebot zum Streamen bereitstellen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir durch die neue Partnerschaft mit EVENTIM schon jetzt die Möglichkeit haben, unseren Kundinnen und Kunden das größte Traditionsfestival mit hochkarätigen Musikacts im Livestream anzubieten."

Insgesamt werden am traditionellen ersten Juniwochenende rund 70 Acts am Ring erwartet. Seit 1985 pilgern zehntausende Musikfans an den Nürburgring, 1997 kam die Festivalschwester Rock im Park hinzu. Über die Jahrzehnte spielten Top-Acts wie David Bowie, The Bangles, Alanis Morissette, The Fugees, Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Metallica oder Die Toten Hosen. Von Beginn an war das Festival so immer auch ein Spiegel des jeweiligen Pop-Zeitgeists.

EVENTIM Brand Connect bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich als Teil ihrer Marketingstrategie im Umfeld von Live-Veranstaltungen wie beispielsweise großen Festivals zu positionieren und so fokussiert Zielgruppen emotional anzusprechen. Zum Angebot zählt dabei auch die Produktion von hochwertigem Video-Streaming Content auf Konzerten und Musikfestivals und die Nutzung der reichweitenstarken Kanäle von CTS EVENTIM für zielgenaue Marketingmaßnahmen. Zum Kundenkreis gehören zahlreiche namhafte Marken, unter anderem aus den Bereichen Media, Telekommunikation und Konsumgüter.

Über RTL+

RTL+ ist mit aktuell rund 3 Millionen zahlenden Nutzer:innen und monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen das mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Mit über 55.000 Programmstunden verschiedener Genres bietet RTL+ das größte Entertainmentpaket. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Premium-Kund:innen von RTL+ können auf ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten zugreifen: von und für RTL+ produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und hochkarätige, preisgekrönte Fiction-Formate. Darüber hinaus umfasst RTL+ ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich sowie zahlreiche TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios. Das Angebot von RTL+ besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium Duo-Bereich (7,99 EUR). Die RTL+ Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.

Im zweiten Halbjahr 2022 wird RTL+ zum ersten allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiterentwickelt. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das Motto: mehr sehen, mehr hören, mehr lesen.

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund von Verboten und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 407,8 Mio. Euro. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, betrug der Umsatz mehr als 1,4 Mrd. Euro.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell