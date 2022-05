RTL+

Sechs packende Kurzgeschichten, sechs Star-Regisseur:innen und sechs außergewöhnliche Verfilmungen ergeben zusammen das Fiction-Projekt "Strafe", das ab 28.6. auf RTL+ abrufbar ist.

Ferdinand von Schirach, internationaler Bestsellerautor, Strafverteidiger und Drehbuchautor, erzählt in seinem erfolgreichen Kurzgeschichten-Band vom tödlichen Abgrund von "Strafe" und Bestrafung, Schuld und (Selbst-)Justiz. Verfilmt wurden die sechs Geschichten "Der Dorn", "Der Taucher", "Das Seehaus", "Die Schöffin", "Ein hellblauer Tag" und "Subotnik" mal als Ehedrama, Psychothriller oder als rückwärts erzählte Kriminalgeschichte für RTL+ auf außergewöhnliche Weise - von sechs der bedeutendsten deutschsprachigen Regisseur:innen: Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Mia Spengler ("Back for Good"), Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang"), Patrick Vollrath ("7500"), Hüseyin Tabak ("Deine Schönheit ist nichts wert") und David Wnendt ("Feuchtgebiete").

Und diese Schauspieler:innen sind unter anderem in der Anthologie zu sehen: Josef Bierbichler ("Zwei Herren im Anzug", "Winterreise"), Jule Böwe ("Gefangene", "Das kalte Herz", "Das letzte Schweigen"), Olli Dittrich ("Dittsche - Das wirklich wahre Leben", "Schorsch Aigner - Der Mann, der Franz Beckenbauer war"), Katharina Hauter ("Ein Geschenk der Götter", "Fremde Tochter"), Elisa Hofmann ("Das Duo - Die Verführten", "Tatort - Schattenleben"), Sahin Eryilmaz, Jan Krauter ("Krieg der Träume", "Deutschland `89"), Thomas Loibl ("Toni Erdmann", "Zeit der Helden"), Hans Löw ("Alles ist gut", "In my Room"), Cosmina Stratan ("Jenseits der Hügel", "Shelley", "Dragoste 1: Câine") sowie die Deutschrapperin Ebru "Ebow" Düzgün uvw.

Die Produktion wird vom FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, vom Medienboard Berlin-Brandenburg sowie von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.

Verfilmt wurde die Anthologie von der Produktionsfirma MOOVIE GmbH für RTL+. Executive Producer ist Oliver Berben. Produziert wird "Strafe" von Jan Ehlert, Geschäftsführer Constantin Television, zusammen mit Sarah Kirkegaard, Geschäftsführerin MOOVIE und Produzentin sowie Laura Machutta, Herstellungsleiterin und Geschäftsführerin MOOVIE. Ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand, Producerin ist Tara Biere. Für RTL+ ist Brigitte Kohnert redaktionell verantwortlich unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

