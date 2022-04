RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Mai! Von Münchner High Society bis Exen am Traumstrand

Köln (ots)

Der Mai startet mit einem Ausflug in die Münchner High Society: In der RTL+ Serie "Herzogpark" verbünden sich vier Frauen der Nobelszene gegen einen charismatischen Tyrannen. Weniger intrigant, aber sehr berührend geht es mit der zweiten Staffel des "Club der roten Bänder"-Spin-offs "Tonis Welt" weiter. Mit der exklusiven Deutschlandpremiere von "Line of Duty" (Staffel 6), dem Kult-Franchise "Star Trek" und den restlichen Episoden von "Gossip Girl (2021)" steht auch jede Menge internationale Fiction in den Startlöchern. Streit, Tränen, Rachepläne, jede Menge Drama, aber auch Bauchkribbeln verspricht Mitte Mai schließlich die dritte Staffel der RTL+ Love Reality "Ex on the Beach".

Eigenproduzierte Fiction im Mai 2022

"Herzogpark" - 6 Folgen ab 3. Mai

"30 Jahre - Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - ab 5. Mai auf RTL+, ab 12. Mai bei RTL

"Tonis Welt" - Staffel 2, 6 Folgen ab 25. Mai auf RTL+, ab 8. Juni bei VOX

Internationale Fiction im Mai 2022

1. Mai

"Line of Duty" - Staffel 1-5

"Line of Duty" - Staffel 6, Deutschlandpremiere, exklusiv

"Magnum P.I." - Staffel 4, Teil 1, 10 Folgen

"New Amsterdam" - Staffel 4, Teil 1, 11 Folgen

"Gossip Girl (2021)" - Teil 2, Staffel 1, 6 Folgen

"Star Trek - Raumschiff Enterprise" - Staffel 1-3, 79 Folgen

"Star Trek - Raumschiff Voyager" - Staffel 1-7, 162 Folgen

"Star Trek - The Next Generation" - Staffel 1-7, 168 Folgen

"Star Trek - Deep Space Nine" - Staffel 1-7, 166 Folgen

"Startrek - Enterprise" - Staffel 1-4, 98 Folgen

"Now Apocalypse" - Staffel 1, 10 Folgen

"Wildfire" - Staffel 1-4, je 13 Folgen

Dokumentationen im Mai 2022

Original: "Anna - Tödliche Liebe" - 3 Folgen ab 2. Mai

Original: "30 Jahre GZSZ - Das große Jubiläum" - ab 5. Mai auf RTL+, ab 12. Mai bei RTL

Love Reality im Mai 2022

Original: "Ex on the Beach" Staffel 3 - ab 12. Mai

Filme im Mai 2022

1. Mai

"Mädchen Mädchen"

"Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe"

"All Inclusive"

"Brautalarm"

"Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns"

"Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück"

"Mamma Mia!"

"Nie wieder Sex mit der Ex"

"Notting Hill"

"Pitch Perfect"

"Pitch Perfect 2"

"Was passiert, wenn's passiert ist"

"100 Dinge" - ab 7. Mai

Sport im Mai 2022

"UEFA Europa League / UEFA Europa Conference League, Halbfinale, Rückspiele" - am 5. Mai

"Porsche Carrera Cup: Spa, Belgien" - am 6. und 7. Mai

"FIA World Endurance Championship" - Das Magazin - am 10. Mai

"UEFA Europa League, Finale" - am 18. Mai

"Porsche Carrera Cup: Spielberg, Österreich" - am 21. und 22. Mai

"ADAC GT Masters: Spielberg" - am 22. Mai

"UEFA Europa Conference League, Finale" - am 25. Mai

"24h Rennen Nürburgring: Qualifying" - am 26. und 27. Mai

"24h Rennen Nürburgring: Top-Qualifying" - am 27. Mai

"24h Rennen Nürburgring: Das Rennen" - am 29. Mai

RTL+ Kids im Mai 2022

"Ostwind - Aris Ankunft" - ab 28. Mai

"Ostwind - Aufbruch nach Ora" - ab 28. Mai

"Ostwind - Zusammen sind wir frei" - ab 28. Mai

"Ostwind 2" - ab 28. Mai

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Mai:

"Herzogpark" - 6 Folgen ab 3.5.

Annabelle (Felicitas Woll), Elisabeth (Antje Traue) und Hannah (Lisa Maria Potthoff) sind schön, reich und sie wollen um jeden Preis dort bleiben, wo sie gesellschaftlich sind. Es gibt nur ein Problem, und das ist männlich und mächtig: Nikolaus van der Bruck (Heiner Lauterbach). Als Bau-Mogul herrscht er an der Seite seiner Frau Helene, mit der er eine bizarre Beziehung führt, über das Who is Who der Münchner Gesellschaft. Als der Herzogtower, sein Prestigeprojekt, im Stadtrat zu kippen droht, erpresst er die Damen. Womit er nicht rechnet: Diese wehren sich - auf tiefgründige "Herzogpark-Art". Womit er auch nicht rechnet: Seine ehemalige Partnerin Maria (Heike Makatsch), die aus der Haft entlassen wurde und Rache schwört. Als die vier Frauen sich zufällig begegnen, schließen sie ein unheilvolles Bündnis - zu viert gegen die 'Herzogtower-Power'... Der Deife huift seine Leit, aber hoin duada's aa!

"Tonis Welt" - Staffel 2, 6 Folgen ab 25.5.auf RTL+, ab 8.6.bei VOX

Das "Club der roten Bänder"-Spin-off geht weiter: Für die zweite Staffel der Serie "Tonis Welt" schlüpfen Ivo Kortlang, Amber Bongard und Armin Rohde erneut in die Rollen von Toni, Valerie und Dr. Schmieta. Nach dem emotionalen Cliffhanger von Staffel 1 geht die berührende Geschichte um den Autisten und die Tourette-Betroffene, produziert von Bantry Bay Productions, weiter. Werden Toni und Valerie wieder zusammenfinden? Wird Valerie ihr Kind bekommen? Und wie geht Dr. Schmieta weiterhin mit seiner Parkinson-Krankheit um? Neben Lea Zoë Voss, Nora Boeckler, Kai Schumann und Gareth Charles warden dann u.a. Karen Böhne, Sarina Radomski, Eric Klotzsch und Paul Triller in neuen Rollen zu sehen sein.

"Line of Duty" - Staffel 6, Deutschlandpremiere, exklusiv ab 1.5.

Das Team der Antikorruptionseinheit 12 - angeführt von Detective Sergeant Steve Arnott (Martin Compston) und Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar) - bekommt es mit ihrem bisher rätselhaftesten Fall zu tun. Schnell gerät ihre Kollegin DCI Joanne Davidson (Emmy-Gewinnerin Kelly Macdonald) als Verdächtige ins Visier, die als leitende Ermittlungsbeamtin im viel beachtetem Mordfall an der Enthüllungsjournalistin Gail Vella tätig ist. Und ihre Stellvertreterin ist keine andere als Kate Fleming (Vicky McClure), die erst vor kurzem die AC-12 verlassen hat...

"Anna - Tödliche Liebe" - 3 Folgen ab 2.5.

Die dreiteilige Doku-Reihe "Anna - Tödliche Liebe" widmet sich dem Mordfall an Anna S.. Als die Krankenpflegerin im Sommer 2019 spurlos verschwindet, gerät schnell ihr Exfreund unter Verdacht. Ein Video überführt ihn schließlich als Mörder, doch Anna bleibt vorerst verschwunden. Den Umgang mit dem Verlust und der Ratlosigkeit, der sich die Familie gegenübersieht, dokumentieren private Aufnahmen und Interviews. Erst während der Dreharbeiten stoßen die Ermittler:innen auf ihre Leiche und geben der Familie nach langer Suche endlich Gewissheit. Die Ermittlungen dauern indes weiter an, denn der Mord an Anna ist nur die Spitze des Eisbergs.

"Ex on the Beach" Staffel 3 - ab 12.5.

Um sich neu zu verlieben, zieht in der dritten Staffel der RTL+ Love Reality "Ex on the Beach" eine Gruppe von heißen Singles in eine Luxusvilla in Mexiko. Unter den Frauen und Männern sind auch bekannte Reality-Sternchen, die erneut die Liebe vor der Kamera suchen. Ihre Gemeinsamkeit: Sie sind solo, sehen alle verdammt gut aus und haben mehr Ex-Partner als sie zählen können. Und genau der letzte Punkt wird zum Problem! Denn plötzlich tauchen die Ex-Freundinnen und -Freunde am Strand auf und wollen bei der Liebessuche ein Wörtchen mitreden. Einige der Verflossenen suchen Rache, andere möchten die alte Liebe wieder neu entfachen. Welche Singles sind bereit für eine neue Beziehung und wer hängt noch immer am Ex?

