RTL+

Teamplay vor und hinter der Kamera! "Weil wir Champions sind" startet am 5.4. auf RTL+ und am 25.5. bei VOX

Wotan Wilke Möhring im Interview

Köln (ots)

Unterhaltsam, mitreißend und direkt ins Herz! In "Weil wir Champions sind" steht Wotan Wilke Möhring als notorisch schlechtgelaunter Basketballtrainer vor der Kamera, der statt einer Profimannschaft nun ein Team aus Spielern mit Behinderung trainieren soll. Neben Möhring spielen die Schauspieldebütant:innen Antonia Riet, Tanino Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander. Die warmherzige Filmkomödie, produziert von Constantin Television, feiert das Anderssein und appelliert humorvoll an einen inklusiven Umgang mit allen Menschen. "Weil wir Champions sind" startet am 5. April auf RTL+ und feiert am 25. Mai um 20:15 Uhr Free-TV-Premiere bei VOX.

Im ausführlichen Interview spricht Wotan Wilke Möhring von der intensiven Arbeit am Set, den Herausforderungen unserer Gesellschaft in Sachen Toleranz und Inklusion sowie über die Dinge, die für ihn persönlich im Leben wichtig sind. Warum "Weil wir Champions sind" für den Schauspieler so besonders ist und welche Botschaft der Film vermittelt, fasst er so zusammen: "Das, was mit uns, dem Team, bei den Dreharbeiten geschah, sollte bestenfalls auch mit den Zuschauern passieren - dass wir uns annähern und erkennen, was es bedeutet, 'anders' zu sein. Und was das überhaupt bedeuten soll. Gibt es das oder sind wir nicht alle, jeder auf seine Art anders. Das erforderte viel Fein- und Fingerspitzengefühl und eine große Empathie von jedem von uns."

Das gesamte Interview sowie ein Gespräch mit den Macher:innen, Fotos und weitere Infos finden Sie in der Pressemappe in unserem Media Hub. Registrieren Sie sich im Media Hub, um alle News und Medienangebote aus der RTL Kommunikation zu finden: https://rtl.com/mediahub

Produktionsnotizen

Die Schauspiel-Neulinge wurden in vier Monaten Scouting und rund 250 Sichtungen in Behindertenwerkstätten, -sportvereinen und Inklusionstheatern gecastet. Während der drei Wochen Proben und den anschließenden Dreharbeiten lebten die Schauspieler:innen mit Behinderung in einer Art "Dreh-WG", in der Tag- und Nachtbetreuung gewährleistet war. Insgesamt waren um die acht Betreuer:innen täglich im Einsatz, davon zwei Schauspieltrainer:innen, ein Theaterpädagoge sowie weitere drei bis vier Betreuer:innen.

Ebenfalls am 5. April steht auf RTL+ die begleitende Dokumentation "Weil wir Champions sind - Die Heldenreise" - im Stream bereit. Die von Vitamedia Film produzierte Doku gibt einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der inklusivsten Filmproduktion Deutschlands.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell