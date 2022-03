RTL+

Echte Champions, nicht nur auf dem Parkett: Berührende Filmkomödie "Weil wir Champions sind" ab 5. April auf RTL+

Jetzt kommen die Champions zu RTL+! Ab Dienstag, 5. April ist der von Constantin Television produzierte Film "Weil wir Champions sind" mit begleitender Dokumentation auf RTL+ zu sehen - und bereits wenige Wochen später bei VOX. Die berührende Komödie ist eine Adaption des spanischen Film "Campeones", der im Kino über drei Millionen Zuschauer:innen begeistert hat. Er erzählt die Geschichte einer Bonner Basketballmannschaft und ihres Trainers - gespielt von Wotan Wilke Möhring -, die mit viel Herz und Humor ein Statement für eine inklusive und vielseitige Gesellschaft setzt.

Die Stars dieser warmherzigen Geschichte sind neun Schauspieldebütant:innen mit Behinderung: Antonia Riet, Tanino Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander. Vor der Kamera steht ebenfalls Publikumsliebling Wotan Wilke Möhring ("Das perfekte Geheimnis", "Tatort") als erfolgsverwöhnter Basketballtrainer, der während seiner auferlegten Sozialstunden eine Basketballmannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Spieler:innen trainieren muss. In weiteren Rollen sind Katharina Schüttler ("Dogs of Berlin"), Ben Münchow ("Das Boot"), Ursula Werner ("Der Junge muss an die frische Luft") und Sabine Vitua ("Pastewka") zu sehen.

Das von der Film- und Medienstiftung NRW geförderte Filmprojekt ist eine Produktion von Constantin Television für RTL+ und VOX. Executive Producer ist Oliver Berben, Produzentin Nina Viktoria Philipp. Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann schrieben das Drehbuch nach einem Original von David Marqués und Javier Fesser. Regie führte Christoph Schnee, hinter der Kamera stand Armin Golisano. Unter der Leitung von Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+, und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, liegt die redaktionelle Verantwortung bei Vanessa Kloth.

Ebenfalls am 5. April steht auf RTL+ die begleitende Dokumentation "Weil wir Champions sind - Die Heldenreise" - im Stream bereit. Die von Vitamedia Film produzierte Doku gibt einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der inklusivsten Filmproduktion Deutschlands.

