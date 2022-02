RTL+

Doppelte Fiction-Power! RTL+ und Warner TV Serie geben Startschuss für die Serie "Zwei Seiten des Abgrunds"

Die sechsteilige Miniserie "Zwei Seiten des Abgrunds" ("Two Sides of the Abyss") führt erstmals die Kreativschmieden RTL Deutschland und WarnerMedia als gemeinsame Auftraggeber zusammen: RTL Deutschland sicherte sich die Streaming-Premiere für RTL+ sowie die späteren deutschen Free-TV-Rechte, Warner TV Serie zeigt die Produktion im Pay-TV. HBO Max, die Streaming-Plattform von WarnerMedia, wird die Serie als Max Original in weiteren 61 Märkten in den USA, Lateinamerika und Europa launchen. Ende Januar fiel die erste Klappe der von Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH produzierten und vorerst auf sechs Teile angelegten Thriller-Serie, die noch bis Ostern 2022 in Köln, Belgien und vor allem in Wuppertal gedreht wird.

In "Zwei Seiten des Abgrunds" steuert die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) auf eine unausweichliche Katastrophe zu, nachdem der Mörder ihrer Tochter frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Ein psychologisch vielschichtiges Verwirrspiel beginnt, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, von Recht und Gerechtigkeit konstant verwischen. Eine hochspannende Geschichte von Kontrollverlust und darüber, was dieser mit Menschen, deren Beziehungen und Lebensumständen macht.

Creatorin und Autorin ist Kristin Derfler ("Brüder", "Dein Leben gehört mir"), die auch als Creative Producerin fungiert, Regie führt Anno Saul ("Charité" Staffel 2, "Die Welt steht still"), Produzent:innen sind Verena Monssen und Bernd von Fehrn. Executive Producer:innen sind Nico Grein (RTL+) unter der Leitung von Hauke Bartel (Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland) sowie für Warner TV Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat.

Das hochkarätige Ensemble führt Anne Ratte-Polle ("Dark", "Es gilt das gesprochene Wort") an. An ihrer Seite sind Lea van Acken ("Sløborn", "Das Tagebuch der Anne Frank") und Newcomer Anton Dreger zu sehen. In weiteren Rollen stehen u.a. Renato Schuch ("Dogs of Berlin", "Teufelsmoor"), Dirk Martens ("Spy City", "Kleo"), Ann-Kathrin Kramer ("Ohne Ausweg", "Die Frau im Meer"), Senita Huskic ("Der Zürich-Krimi"), Claudia Eisinger ("Gut gegen Nordwind", "Der Masuren-Krimi") sowie Maximilian Brauer ("Der Überfall", "Tempel") vor der Kamera von Martin L. Ludwig.

Anke Greifeneder, Vice President Original Production bei WarnerMedia: "Wir freuen uns sehr, bei 'Zwei Seiten des Abgrunds' erstmals gemeinsam mit RTL und dem Kölner Team der Warner Bros. ITVP zusammenzuarbeiten. Die Story von Kristin Derfler hat mich sofort in den Bann gezogen: schonungslos und atmosphärisch dicht erzählt mit Figuren, die einen nicht loslassen, die fernab von Schwarz und Weiß das Thema Schuld ausloten und dabei auch moralische Tabus brechen. Mit Anno Saul haben wir einen herausragenden Regisseur gefunden, der all diese schicksalhaften Verbindungen als unvorhersehbaren Thriller inszenieren wird."

Hauke Bartel, Leitung Fiction RTL Deutschland: "Wir wollen auf unserem Streamingdienst RTL+ und den linearen Sendern von RTL Deutschland die stärksten fiktionalen Geschichten mit den größten Talenten anbieten. 'Zwei Seiten des Abgrunds' ist so eine Geschichte, die wir erstmals mit WarnerMedia umsetzen werden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem tollen Kreativpartner und darauf, die intensive und packende Thriller-Serie von Kristin Derfler und Anno Saul gemeinsam einem breiten Publikum zugänglich zu machen."

"Zwei Seiten des Abgrunds" ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH für RTL+ und Warner TV Serie. Producerin ist Roxana Richters, die Produktionsleitung liegt bei Peter Faber, die Herstellungsleitung bei Warner Bros. ITVP verantworten Simone Reucher und Silke Satin.

Über RTL+:

Über RTL+:

