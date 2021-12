RTL+

Kaiserliche Rekorde für "Sisi"!

Die RTL+ Event-Serie mit erfolgreichstem Fiction-Neustart ever

Köln (ots)

"Sisi" ist zurück - und wie! Die Event-Serie bricht nach nur einem Tag Rekorde und feiert den erfolgreichsten, fiktionalen Neustart auf RTL+ jemals*! "Sisi" schafft es bereits zum Start besonders viele Neukund:innen von RTL+ zu überzeugen - so viele wie noch kein anderes Fiction-Format bisher. Damit begeistert "Sisi" nicht nur die Kritiker:innen, sondern auch die RTL+ Streamer:innen.

In "Sisi" stehen Newcomerin Dominique Devenport und Schauspieler Jannik Schümann ("9 Tage wach", "Charité") als legendäres Liebespaar Sisi und Kaiser Franz vor der Kamera. Grimme-Preis-Gewinnerin Désirée Nosbusch übernimmt die Rolle der Erzherzogin Sophie, Mutter von Franz. Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits in Auftrag gegeben.

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter RTL+: "Jahrzehnte nach den legendären Film-Klassikern war es fast schon überfällig, die Geschichte der sagenumwobenen Kaiserin neu zu denken. Dass unsere Interpretation der 'Sisi' bei den Streamerinnen und Streamern nach nur einem Tag so einen großen Zuspruch erfährt und sogar Rekorde bricht, freut uns sehr! Wir waren von Anfang an von der erstklassig besetzten, bildgewaltigen und inhaltsstarken Umsetzung von Story House Pictures überzeugt und haben uns deshalb schon früh für eine zweite Staffel entschieden. Nach 'Ferdinand von Schirach - Glauben' und 'Faking Hitler' fügt sich 'Sisi' mit einem ebenso hohen Production Value wunderbar in die enorme Genre-Vielfalt der RTL+ Entertainmentwelt ein, die am Donnerstag mit 'Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon'- dem Film über Boris Becker - um ein weiteres Fiction-Highlight weiter ausgebaut wird."

Alle sechs Folgen von "Sisi", produziert von Story House Pictures, sind seit Sonntag (12.12.) auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV wird die erfolgreiche Event-Serie am 28./29./30. Dezember 2021 in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein.

"Sisi" im Stream auf RTL+

Beta Film übernimmt den Weltvertrieb der Serie, die bis dato auch in mehrere Dutzend Territorien, u.a. nach Italien, Brasilien, Belgien, Ungarn, Griechenland, Zypern, Osteuropa, in die Slowakei, Niederlande und Türkei verkauft wurde. Für Frankreich hat sich TF1 die Ausstrahlungsrechte gesichert. Auch der ORF ist Kooperationspartner. Gefördert wurde "Sisi" durch FilmFernsehFonds Bayern und German Motion Picture Fund.

Auf dem offiziellen Instagram-Account (@sisi.rtl) finden Sie exklusive Einblicke rund um die Event-Serie. #Sisi2021 #SisiRTLPlus

Der "Sisi"-Trailer zum Einbetten: https://www.youtube.com/watch?v=tz4M-TmY7tQ

Alle Infos bei RTL News: https://www.rtl.de/sendungen/serie/sisi/

Weitere Informationen, Interviews, Fotos & Biografien der Hauptrollen sowie Inhaltsangaben finden Sie in der Pressemappe im Media Hub.

*Die Einordnung bezieht sich ebenfalls auf die Zeit vor Umbenennung des Entertainment-Angebots.

Über RTL+:

RTL+ ist mit aktuell 2,4 Millionen zahlenden Nutzer:innen und monatlich bis zu 7 Mio. Unique User:innen das mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Mit über 50.000 Programmstunden verschiedener Genres bietet RTL+ das größte Entertainmentpaket. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Premium-Kund:innen von RTL+ können auf ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten zugreifen: von und für RTL+ produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und hochkarätige, preisgekrönte Fiction-Formate. Darüber hinaus umfasst RTL+ ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich sowie zahlreiche TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios. Das Angebot von RTL+ besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium Duo-Bereich (7,99 EUR). Die RTL+ Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.

Im ersten Halbjahr 2022 wird RTL+ zum ersten allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiterentwickelt. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das Motto: mehr sehen, mehr hören, mehr lesen.

Registrieren Sie sich im Media Hub, um alle News und Medienangebote aus der RTL Kommunikation zu finden: https://rtl.com/mediahub

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell