RTL+ zeigt ab 12.12. die Event-Serie "Sisi" mit Dominique Devenport, Jannik Schümann und Désirée Nosbusch: Eine Ikone neu interpretiert

Sisi ist der erste Superstar Europas, die "Lady Di" des 19. Jahrhunderts. Mit ihrem Status als Kaiserin, ihrer legendären Schönheit, ihrer unbedingten Freiheitsliebe und dem Versprechen, der Habsburger Monarchie ein ihr ebenbürtiges, sanfteres Gesicht zu verleihen, begeisterte sie ganz Europa und seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Millionenpublikum. Jetzt lässt RTL+ "Sisi" in der sechsteiligen Event-Serie wieder aufleben und zeigt, wie sie an der Seite von Franz zu Österreichs Kaiserin wird. Ab dem 12. Dezember 2021 verleihen Newcomerin Dominique Devenport und Jannik Schümann ("Charité", "9 Tage wach") der Liebesgeschichte von Sisi und Franz neuen Glanz.

Herzogin Elisabeth in Bayern, genannt Sisi, ist eine unbekümmerte Teenagerin, die sich Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mächtig, attraktiv und begehrenswert ist, aber auch eine dunkle und gefährliche Seite hat - Franz Joseph I., Kaiser von Österreich. Sisi nimmt diese Herausforderung an und entwickelt sich von einem bayerischen Mädchen zu einer selbstbewussten, erwachsenen Kaiserin. Auf diesem Weg muss Sisi lernen, schwere Entscheidungen zu treffen, mit Verlust umzugehen und eine eigenständige Rolle als moderne Kaiserin auszufüllen. Zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit erzählt die RTL+ Event-Serie "Sisi" die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau.

In weiteren Rollen sind zu sehen: Désirée Nosbusch (Rolle: Erzherzogin Sophie, Mutter von Franz), Tanja Schleiff (Rolle: Gräfin Esterhazy), Paula Kober (Fanny), Julia Stemberger (Sisis Mutter, Herzogin Ludovika in Bayern), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern, Schwester von Sisi), Yasmani Stambader (Bela), Giovanni Funiati (Graf Andrassy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern).

Alle sechs Folgen von "Sisi", produziert von Story House Pictures, sind ab dem 12. Dezember 2021 auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV wird die durch FilmFernsehFonds Bayern und German Motion Picture Fund geförderte Event-Serie demnächst bei RTL zu sehen sein. Beta Film übernimmt den Weltvertrieb. Eine zweite Staffel von "Sisi" wurde bereits in Auftrag gegeben.

Auf dem offiziellen Instagram-Account (@sisi.rtl) finden Sie exklusive Einblicke rund um die Event-Serie.

Im Rowohlt Taschenbuch Verlag erscheint zeitgleich zur Serie der Roman "Sisi: Das dunkle Versprechen", in dem Elena Hell und Robert Krause, die auch die Drehbücher des Sechsteilers schrieben, Leben und Legende der Kaiserin von Österreich ganz neu interpretieren und so das Bild einer Sisi zeichnen, die wagemutig, kämpferisch, lebenshungrig und verführerisch ist. Band 2, "Sisi: Verlangen und Verrat", erscheint im Frühjahr 2022.

Außerdem streamt RTL+ auch ab dem 10.12.2021 die drei "Sissi"-Klassiker mit Romy Schneider "Sissi", "Sissi - die junge Kaiserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" aus den Jahren 1955 bis 1957 plus den Film "Mädchenjahre einer Königin" (1954), ebenfalls mit Romy Schneider in der Hauptrolle.

Am 20. Dezember 2021 startet darüber hinaus der Podcast "Sisi - Ihrer Zeit voraus", der an fünf aufeinanderfolgenden Tagen exklusiv bei AUDIO NOW erscheint. Die Produktion der Audio Alliance beleuchtet das Leben und Wirken von Kaiserin Elisabeth. Jede Episode beinhaltet einen Mix aus Gesprächen, O-Tönen und Reportage-Teilen. Für die Recherche ist Podcaster Tim Pommerenke unter anderem nach Wien und Ungarn gereist, um mit Expert:innen, Fans und einem Ermittler zu sprechen. Außerdem werden auch Sisis Gedichte zu hören sein.

Einen ersten Trailer zum Einbetten sowie erste Interviews vom kürzlichen CannesSeries Festival finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=YnkjCaUr8L8

https://www.youtube.com/watch?v=uE6qwOzboVk

Die Sendungsseite bei RTL News: https://www.rtl.de/sendungen/serie/sisi/

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemappe im Media Hub: rtl.com/mediahub

