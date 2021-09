TVNOW

"Villa der Liebe - Kein Entkommen": Start der 4. Staffel ab 21.9. im Box-Set auf TVNOW

Köln (ots)

Die Kooperation zwischen TVNOW, moonvibe und ODEON Entertainment geht in die vierte Runde. Nach drei erfolgreichen Staffeln (365 Tage Parodie, Among Us in Real life und Fremdgehen verboten) taucht die Crew der "Villa der Liebe" für die 4. Staffel (ab 21.9. im Box-Set auf TVNOW) ein ins Crime/ Mystery Genre. In "Kein Entkommen" - so der Titel der Staffel - fängt alles ganz harmlos an und endet in einem großen Showdown mit Sonne, Sand und Meer. Doch anders als in anderen Mystery-Serien wird sehr familienfreundlich erzählt: es gibt keine Toten, kein Blut und trotzdem jede Menge Spannung.

Die drei Freundinnen Isa, Chiara und Alina genießen ihren ersten Urlaubstag an einem touristenverlassenen Strand Südspaniens, als sie von vier gutaussehenden Jungs in ihrem Alter angesprochen werden. Kaum ist der Kontakt gemacht, werden die Mädchen auch schon von den Unbekannten in eine verführerische Villa eingeladen.

Mit Fremden an einen völlig unbekannten Ort fahren? Die Mädchen lassen sich auf das Abenteuer ein - und begehen den größten Fehler ihres Lebens. Denn schon bald entpuppt sich die reizvolle Einladung in das paradiesische Luxusanwesen als reinster Horror. Was wird den Mädchen in den Drink gemischt? Wohin verschwinden ihre Handys und Autoschlüssel? Und was hat das alles mit den gruseligen Männern aus der Hotellobby zu tun?

Die Mädchen wollen weg. Doch wie soll das möglich sein, wenn die Jungs sie inständig darum bitten, nicht zu gehen, denn die Flucht der Mädchen würde den Tod der Jungs bedeuten. Ihnen läuft die Zeit davon - schon bald würden die Männer kommen und sie holen! Die Villa der Liebe entpuppt sich als bösartigstes Liebesspielfeld aller Zeiten, denn nichts ist, wie es scheint.

Die Hauptrollen spielen Jonas Ems & Jonas Wuttke sowie Can Günaydi, Andrea Subotic, Jamie Birrell, Adriana Burova, Sidney Amoo, Marie Dahmen, Nato Pivalica und Sanjin Bulat. Regie führt Jonas Ems.

Jonas Ems und Jonas Wuttke sind übrigens zeitgleich auch in dem RTLZWEI-Format "Echt Fame" zu sehen.

Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell