TVNOW Original geht endlich in die 2. Staffel! "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab 16.9. auf TVNOW verfügbar

Köln (ots)

Zu zweit ist man immer stärker als allein. Doch trifft das auch zu, wenn man sich der härtesten Herausforderung seines Lebens stellt, seine Ängste überwinden, Allgemeinwissen beweisen und als Teamplayer sein eigenes Ego zurückstellen muss? Für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro treten in der 2. Staffel des TVNOW Originals "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 16.9. im Stream auf TVNOW - vier Pärchen-Teams und drei Freunde-Teams gegeneinander an. Welche Beziehung kommt dabei an ihre Grenzen? Welches Team hat sich am besten vorbereitet? Und welches Duo kennt und vertraut sich blind? Gemeinsam erspielen sich die Couples in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann.

Einige haben bereits TV-Erfahrung, andere kennen ihre Fans vor allem aus den sozialen Netzwerken. Mit dabei sind: das Pärchen-Couple Marco Cerullo & Christina Grass ("Bachelor in Paradise"), das Pärchen-Couple Cedric Beidinger & Gina Beckmann ("Big Brother"), das Pärchen-Couple Valdrina & Valdet Haziri (Influencer:in), das Freundinnen-Couple Christin Okpara ("Are you the One?") & Walentina Doronina ("Are you the One? - Reality Stars in Love", "Ex on the Beach"), das Pärchen-Couple Marlisa & Fabio de Pasquale ("Temptation Island"), das Freunde-Couple Julian Benz & Isi Glück (Partyschlagersänger:in am Ballermann) sowie das Freunde-Couple Maria Lo Porto & Tim Rasch ("Köln 50667").

In Ferropolis, der Stadt aus Eisen, verbringen die Kandidat:innen gemeinsam Tag und Nacht, schlafen zusammen in einem großen Glamping-Zelt und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden: Schließlich sind sie sowohl Teamkamerad:innen und Mitbewohner:innen als auch harte Konkurrent:innen. Denn nur ein Pärchen kann sich am Ende das Preisgeld sichern.

Die Spielregeln:

Das Ziel der Show: Das Couple, das das Finale gewinnt, erhält die bis dahin gemeinsam erspielte Gewinnsumme. Die Couples treten gemeinsam in Challenges an. Nur wenn sie die Aufgabe meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Couples Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen. Regelmäßig kommt es zur Nominierungszeremonie, bei der die Couples bestimmen, wer das Camp verlassen soll. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Wer hier gewinnt, kehrt ins Camp zurück. Das andere Couple muss ausziehen. Die Finalspiele bestreiten die verbliebenen drei Couples. Hier geht es nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander um den Gewinn der Show.

Das Format ist eine Eigenentwicklung von RTL Studios für TVNOW. Der offizielle Instagram-Account zur Show bietet außerdem einen exklusiven Einblick in das TVNOW Original.

Interviews zu den Teilnehmer:innen sowie weitere Fotos der Promis finden Sie in der Pressemappe im Media Hub der Mediengruppe RTL.

Über TVNOW:

TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen der mit Abstand stärkste deutsche Streamingdienst im Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kund:innen zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99 EUR). Die TVNOW-Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.

