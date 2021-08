TVNOW

Doku-Reihe über größte Mordserie seit 1945

"Der Todespfleger - Die Morde des Niels Högel" ab 20.9. auf TVNOW verfügbar

Köln (ots)

Mit mindestens 332 Mordverdachtsfällen, 87 nachgewiesenen Morden, 3 Mordversuchen und einer Körperverletzung mit Todesfolge ist der Krankenpfleger Niels Högel für die größte deutsche Mordserie seit Ende des 2. Weltkriegs verantwortlich. Als Krankenpfleger in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst tötete der heute 44-Jährige in den frühen 2000er Jahren fast täglich unbemerkt. An einem sonst so sicheren Ort, wo Menschen gesund werden sollen, suchte er sich seine Opfer. Auch heute - über 20 Jahre nach dem ersten Mord - ist unklar, wie viele Opfer es wirklich gibt. Die TVNOW Original Doku-Reihe "Der Todespfleger - Die Morde des Niels Högel", die ab 20.9. auf TVNOW verfügbar ist, geht in vier Folgen den drängendsten Fragen nach: Wie konnte es zu dieser Vielzahl an Morden kommen? Wieso wurde Niels Högel nicht früher gestoppt? Was für ein Mensch ist Niels Högel, was trieb ihn an? Und wer waren die Toten? Denn die Doku-Reihe lässt auch viele Angehörige seiner Opfer zu Wort kommen und erzählt ihre Geschichte.

Dank eines packenden Telefoninterviews aus der JVA Oldenburg bekommen die Zuschauer:innen auch Einsichten in die Motivlage des Serienmörders. Niels Högel erzählt aus seiner Sicht, warum er mit seinen Taten begann und weshalb er sich bei jeder Tat erneut bewusst für das Böse entschied. Er erzählt von unglücklichen Lieben, der Sucht nach Aufmerksamkeit, seiner Kindheit und schließlich den Problemen, die er mit sich selbst hat. Auf Basis des Interviews erstellt der Psychiater, Gerichtsgutachter und Experte für Serienmord, Reinhard Haller, ein Psychogram von Niels Högel und entlarvt dessen Lügen und Beschönigungen.

Außerdem nimmt Högels Vater Dietrich in seinem ersten TV-Interview überhaupt die Zuschauer:innen mit auf eine Reise in die Kindheit und Jugend des Täters. Er verrät, dass sein Sohn als Kind große Angst vor dem Alleinsein hatte und wie er als Teenager zum Frauenhelden und um Aufmerksamkeit buhlenden Angeber wurde. In bewegenden Worten beschreibt Dietrich Högel seine Gefühle während der Verhaftung und sämtlicher Prozesse gegen seinen Sohn.

Einige der Gesprächspartner in der Doku-Reihe:

Niels Högel: Telefon-Gespräch aus der JVA

Reinhard Haller: Psychiater, Psychotherapeut und forensisch-psychiatrischer Gerichtsgutachter. Er analysiert das Interview mit Niels Högel.

Dietrich Högel: Vater von Niels Högel. Er arbeitete ebenfalls als Pfleger und hat immer noch guten Kontakt zu seinem Sohn.

Frank Lauxtermann: Er arbeitete insgesamt zwei Jahre mit Niels Högel auf der herzchirurgischen Intensivstation 211 in Oldenburg zusammen.

Matthias Corssen: Ehemaliger Freund und selbst Opfer von Högel.

Produziert wird die Doku-Reihe "Der Todespfleger - Die Morde des Niels Högel" von der filmpool entertainment GmbH für TVNOW.

RTL wird die Dokumentation im Doppelpack mit dem von den wahren Ereignissen rund um Niels Högel inspirierten Spielfilm "Das weiße Schweigen" ausstrahlen; das TVNOW Original steht im zweiten Halbjahr 2021 auf TVNOW zum Streamen bereit.

Außerdem erscheint am 20.9. das Buch "Der Todespfleger - Warum konnte Niels Högel zum größten Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte werden?" von den preisgekrönten Journalisten Karsten Krogmann und Marco Seng im Goldmann Verlag.

