"Wenn's hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!" Diese 18 "Prince Charming"-Singles buhlen in der 3. Staffel um Kim Tränka - ab 17.8. auf TVNOW

Kim Tränka (31), der neue "Prince Charming", geht ab 17. August 2021 in der 3. Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right. Kim hat die (Qual der) Wahl zwischen 18 heißen Männern im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer dienstags auf TVNOW und später bei VOX. Ab morgen ist außerdem eine Sneak Peek mit den ersten 20 Minuten auf dem Streamingdienst abrufbar.

Folge 1 startet mit einer besonderen Überraschung für die Kandidaten in der Villa und auch die Streamer:innen können gespannt sein. Denn Prince Kim stellt sich auf eine besondere Art und Weise vor, mit der niemand der Männer rechnet...

Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wie attraktiv finden sich die Männer untereinander? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben und in der Villa daten. Welche zwei Auserwählten schaffen es bis in die Finalshow, und welche Männer müssen bereits am ersten Abend die Villa auf Kreta verlassen?

Hier geben wir einen ersten, kurzen Überblick über einige der Männer:

Bon (28) aus München

Lebensmotto: No rice, no life

Wie bringst du Boys um den Verstand? Bin halb Deutscher und halb Thailänder und hab das Beste aus beiden Kulturen. Meine Haut fühlt sich an wie Seide, ich bin offen, direkt und unkompliziert.

Größte Süchte: Ich bin Kaffee-süchtig, Cola Zero-süchtig und TikTok-süchtig (bon_markel)

Felix (24) aus Herbolzheim

Wie bringst du Boys um den Verstand? Mit meinem Aussehen und einem Lächeln. Wenn man was im Kopf, im Herz und in der Hose hat, braucht man nicht viel mehr.

Liebe ist ...? ...das Einzige, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt.

Funfact: Ich war mal auf einer katholischen Privatschule und ich bin immer von Frauen umgeben.

Flo (34) aus München

Hobbys: Bin generell sehr gerne in der Natur unterwegs. Und ich liebe Reisen, Pauschalurlaub wäre mein größter Alptraum!

Deine Geheimnisse: Ich hatte viele außergewöhnliche Sexdates, zum Beispiel im Krankenwagen, in einer Badewanne, die ich mit einem Unbekannten geteilt habe, oder eine schnelle Nummer in einem Supermarkt in London.

Kevin (32) aus Köln

Lebensmotto: Nimm's nicht so schwer, nimm alles.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Ich mache Männer mit meinem Duft, Offenheit, Charme und Charakter verrückt.

Funfact: Ich kann sehr gut andere Menschen parodieren.

Manfred (33) aus Hamburg

Hobbys: Mein Hund, eine französische Bulldogge, und mein Schrebergarten

Dein größtes Geheimnis: Würde gerne mal in einem Porno mitmachen, wenn ich um die 40 bin.

Funfact: Wenn ich einkaufen gehe, schiebe ich oft den Einkaufswagen von anderen Personen weiter. Und wunder mich an der Kasse, was da in meinem Korb drinnen ist. Ist schon zu oft vorgekommen. ;)

Welche Promis findest du sexy? Thor, der griechische Gott

Maurice (22) aus Köln

Lebensmotto: I'm the Captain of my soul

Über dein Outing: 2019 hatte ich mein Outing durch die Teilnahme an der Mr. Gay Germany Wahl. Es war sehr spannend, da mein Umfeld es aus der Presse erfahren hat und ich zu dem Zeitpunkt im Ausland war.

Liebe ist ...? ...grenzenlos und ein unbeschreibliches Gefühl.

Robin (23) aus Berlin

Hobbys: Musik (Pop) - ich mache meine eigene Musik, reden.

Wie bringst du Boys um den Verstand? Ich bin frech und forsch.

Liebe ist ...? ...Leidenschaft, mit Fokus auf Leiden!

Warum "Prince Charming"? ...ich habe jede Dating-Plattformen durch, und wenn's hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!

Thomas (30) aus Berlin

Wie bringst du Boys um den Verstand? Meine harte Erscheinung erfüllt jegliche Bad-Boy-Fantasien, aber innerlich bin ich ein hoffnungsloser Romantiker. Take someone who can do both.

Warum "Prince Charming"? Man ist komplett fern vom Alltag und kann sich zu 100% auf den Menschen und seine Gefühle konzentrieren. So habe ich die Chance, jemandem auf einer sehr intensiven Reise kennenzulernen.

"Prince Charming" basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert.

