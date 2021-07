TVNOW

Der dritte Prince und echte Verbrechen in Serie! Die TVNOW Streaming Highlights im August 2021

Alle "charming" Fans kommen auch im August voll auf ihre Kosten. Denn dann sucht Kim Tränka, "Prince Charming" der Dritte, unter 18 Singlemännern auf Kreta nach der großen Liebe. Neben romantischen Momenten stehen im August auf TVNOW echte Verbrechen in Doku oder Fiktion im Fokus. Die exklusiven Dokumentationen "Prinz Andrew und der Epstein-Skandal" sowie "This Changes Everything - Frauen an die Macht" befassen sich - wie auch schon "Ghislaine Maxwell: Epsteins schockierende Komplizin" - mit den unfassbaren Straftaten rund um Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein. In einer neuen Folge von "Die Obduktion" geht es dieses Mal um einen Tod im Pflegeheim. Die mit Joshua Jackson, Alec Baldwin und Christian Slater starbesetzte US-Serie "Dr. Death" beruht hingegen auf einem der erfolgreichsten US-Podcasts und den wahren Verbrechen des Neurochirurgen Dr. Christopher Duntsch. Außerdem hält der August auf TVNOW unter anderem drei Spielfilme nach Ferdinand von Schirach bereit.

Die TVNOW Streaming Highlights im Überblick:

TVNOW: True Crime im August 2021

Original: "Die Obduktion - Tod im Pflegeheim" - neue Folge ab 12. August

TVNOW: Dokumentationen im August 2021

"Prinz Andrew und der Epstein-Skandal" - exklusiv ab 2. August

"This Changes Everything - Frauen an die Macht" - exklusiv ab 9. August

TVNOW: Love Reality im August 2021

"Are you the One US?" - Staffel 2, 11 Folgen ab 1. August

Original: "Prince Charming" - Staffel 3, 9 Folgen + Wiedersehensshow ab 17. August

TVNOW: Serien im August 2021

"Sankt Maik" - Staffel 3, 8 Folgen ab 1. August, ab 19. August bei RTL

"Reef Break" - Staffel 1, 13 Folgen ab 2. August

"The Handmaid's Tale" - Staffel 3, 13 Folgen ab 10. August wöchentlich (gleichzeitig bei RTL Passion)

"The Good Doctor" - Staffel 4, Folgen 1-10 ab 13. August (gleichzeitig bei VOX)

"Grand Hotel" - Staffel 1, 13 Folgen ab 16. August

"Dr. Death" - Staffel 1, 8 Folgen exklusiv ab 19. August

TVNOW: Shows im August 2021

"Grill den Henssler Sommer-Special" - ab 1. August auf TVNOW, ab 8. August bei VOX

TVNOW: Spielfilme im August 2021

"Die Hochzeit meines besten Freundes" - ab 1. August

"Glück" - ab 1. August

"Gott - Von Ferdinand von Schirach" - ab 1. August

"Terror - Ihr Urteil" - ab 1. August

TVNOW Kids: Neu im August 2021

"Mister Twister" - Staffel 2, 25 Folgen ab 1. August

"Peter Rabbit" - ab 1. August

"Spotlight" - Staffel 1-2 ab 15. August

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im August auf TVNOW:

TVNOW: True Crime im August 2021

"Die Obduktion - Tod im Pflegeheim", ab 12.8.

Eine neue Folge mit Michael Tsokos und Jan Josef Liefers

In einem Pflegeheim ist ein 75-jähriger Mann laut Totenschein an einem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Bei der Krematoriums-Leichenschau ergeben sich jedoch Zweifel. Michael Tsokos und Jan Josef Liefers begutachten die Leiche und kommen zu dem Schluss: Ein Herz-Kreislauf-Versagen als Todesursache scheint ausgeschlossen. Was ist passiert? Ein Pflegefehler? Ein Tötungsdelikt? Nur eine Obduktion kann das Rätsel lösen.

TVNOW: Dokumentationen im August 2021

"Prinz Andrew und der Epstein-Skandal", exklusiv ab 2.8.

Prinz Andrew war einer der Freunde des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein - der Prinz verbrachte Urlaube mit dem millionenschweren Finanzier und hielt sich in dessen Immobilien auf. In der Dokumentation werden Opfer von Jeffrey Epstein interviewt. Sie verfestigen den Eindruck, dass Prinz Andrew selbst Teil von Verbrechen geworden sein könnte. Zudem wird die jahrzehntelange Freundschaft zwischen Andrew und Ghislaine Maxwell dargestellt, die Epstein Zugang in die höchsten gesellschaftlichen Kreise Großbritanniens erst ermöglichte.

"This Changes Everything - Frauen an die Macht", exklusiv ab 9.8.

Im Oktober 2017 veröffentlichte die New York Times die Geschichte über Harvey Weinstein, die dessen jahrelangen sexuellen Missbrauch publik machte. Diese Berichterstattung entfesselte die #MeToo-Bewegung, die global Wellen schlug und das Denken über Sex und Macht in Hollywood völlig veränderte. Jetzt äußern sich mit Geena Davis, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Taraji P. Henson, Jessica Chastain und Meryl Streep einige der führenden Stimmen Hollywoods vor und hinter der Kamera aus persönlicher und professioneller Sicht zu der problematischen Historie der Frauenrolle in der Unterhaltungsindustrie. Männliche Dominanz hat zur Diskriminierung auf allen Machtebenen geführt und dadurch Missbrauch und Manipulation möglich gemacht. Die Dokumentation weist nicht nur auf bestehende Probleme hin, sondern zeigt auch Lösungen und Wege auf, um die Kultur innerhalb und außerhalb der Unterhaltungsindustrie nachhaltig zu ändern.

TVNOW: Love Reality im August 2021

"Prince Charming", Staffel 3 ab 17.8.

18 Singlemänner und ein Prince!

"Innerlich bin ich fast explodiert, als ich erfahren habe, dass ich 'Prince Charming' werde", so Kim Tränka (31). Der Automobilkaufmann aus Bremen ist der neue Prince auf TVNOW! Er sucht in der dritten Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show nach der großen Liebe und freut sich darauf, als "netter Kerl von nebenan" die Singles auf Kreta kennenzulernen. In "Prince Charming" begibt sich Kim jetzt auf eine außergewöhnliche Liebesreise in Griechenland. Bei romantischen Einzeldates oder actiongeladenen Gruppendates kommt er 18 Singlemännern näher - und muss am Ende jeder Folge entscheiden, wer in der "Gentlemen-Night" die Show verlassen soll. Bei welchen Männern Kim Herzklopfen bekommt, was ohne sein Beisein in der Villa vor sich geht und ob er am Ende seinen Traummann findet, können die "Prince Charming"-Fans ab dem 17. August 2021 in neun Folgen und einer Wiedersehensfolge auf TVNOW - später auch bei VOX - sehen.

TVNOW: Serien im August 2021

"Sankt Maik", Staffel 3 ab 1.8.

Der schärfste "Schein"-Heilige ist zurück - so wird das Finale

Liebe Gemeinde, das große Staffelfinale ist da! Darin mischt Maik (Daniel Donskoy) als falscher Pfarrer seine Schäfchen noch einmal auf und kommt auch an Polizistin Eva (Bettina Burchard) nicht vorbei. Zum Abschluss bietet RTL ein extra Serien-Erlebnis und lädt mit der Eventprogrammierung am 19. und 26.8. von jeweils vier Folgen am Stück zum Binge-Watching ein. Fans der Serie können bereits ab dem 1.8. die finale Staffel auf TVNOW streamen.

"The Good Doctor", Staffel 4 ab 13.8.

Der internationale Serien-Hit geht in die vierte Staffel!

Die Ausnahmesituation durch das neuartige Coronavirus geht auch nicht spurlos an Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) und den Mitarbeitenden des St. Bonaventure Krankenhauses vorbei. Was zuerst noch eine unbekannte Krankheit eines Patienten ist, stellt sich im Verlauf als eine Covid-19 Erkrankung heraus. Privat wird die frische Beziehung zwischen Dr. Shaun Murphy und Lea (Paige Spara) auf eine harte Probe gestellt... Ab 13.8. zeigt VOX die neuen Folgen als Free-TV-Premiere, am gleichen Tag sind bereits die Folgen 1-10 auf TVNOW verfügbar.

"Dr. Death", Staffel 1, exklusiv ab 19.8.

Er ist die Bestie seines Fachs: "Dr. Death"

Joshua Jackson, Grace Gummer, AnnaSophia Robb, Christian Slater und Alec Baldwin spielen die Hauptrollen in der packenden und von echten Verbrechen inspirierten Serie "Dr. Death". Die achtteilige US-Serie basiert auf einem der erfolgreichsten US-Podcast, der die erschreckende und wahre Geschichte von Dr. Christopher Duntsch - Spitzname "Dr. Death" - einem berüchtigten Neurochirurgen in Dallas, Texas, aufrollt. In den frühen 2010er Jahren verstümmelte, verletzte oder tötete der Neurochirurg Dr. Christopher Duntsch über einen Zeitraum von 18 Monaten 33 Patienten, die ihn für komplexe, aber routinemäßige Wirbelsäulenoperationen aufsuchten. TVNOW zeigt alle acht Folgen exklusiv ab dem 19. August - nur vier Wochen nach der US-Premiere.

TVNOW: Spielfilme im August 2021

Drei Spielfilme nach Ferdinand von Schirach, ab 1.8.

"Terror - Ihr Urteil", "Gott - Von Ferdinand von Schirach", "Glück"

Am 1.8. gehen gleich drei Spielfilme auf TVNOW online, die auf Texten von Ferdinand von Schirach beruhen. Ethisch-moralische Fragen werfen "Terror - Ihr Urteil" und "Gott - Von Ferdinand von Schirach" auf - beide basieren auf Theaterstücken des Bestsellerautors. Während es im ersten Film um Schuld oder Unschuld im Zusammenhang eines vereitelten Terroranschlags geht, stößt Zweiterer die Debatte um selbstbestimmtes Sterben an. Bei beiden Filmen fungierten Oliver Berben als Produzent sowie Lars Kraume als Regisseur. "Glück" ist indes die Verfilmung einer Erzählung aus von Schirachs schriftstellerischem Debüt "Verbrechen ". Doris Dörrie schrieb das Drehbuch, führte Regie und machte aus einem Kriminalfall eine poetische Liebesgeschichte.

