Royals, Reality und reale Fälle! TVNOW Streaming Highlights im Juli 2021

Sommerloch? Nicht auf TVNOW. Der Streamingdienst hat auch im Juli jede Menge frische Formate im Angebot. In einer neuen Folge "Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers" dreht sich dieses Mal alles um das Thema "Tod durch Gift". "Ghislaine Maxwell: Epsteins schockierende Komplizin" setzt hingegen den Startschuss für insgesamt drei exklusive Dokumentationen auf TVNOW, die den unerschütterlichen Verbrechen rund um Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein auf den Grund gehen. Die Vielfalt der Royal-Dokus auf dem Streamingdienst wird mit "Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende." sowie der Reihe "Skandale und Affären: Die britischen Royals" im Juli weiter ergänzt. Alle Love Reality-Fans kommen darüber hinaus bei "Are You The One - Realitystars in Love", moderiert von Sophia Thomalla, voll auf ihre Kosten. Auch jede Menge Spielfilme und internationale Serien hält TVNOW im Juli bereit.

Die TVNOW Streaming Highlights im Überblick:

TVNOW: True Crime im Juli 2021

Original: "Obduktion - Echte Fälle mit Tsokos und Liefers" - Tod durch Gift ab 1. Juli

TVNOW: Dokumentationen im Juli 2021

"Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende." - 3 Folgen ab 1. Juli

"Skandale und Affären: Die britischen Royals" - 2 Folgen exklusiv ab 8. Juli

"Ghislaine Maxwell: Epsteins schockierende Komplizin"- 3 Folgen exklusiv ab 26. Juli

TVNOW: Love Reality im Juli 2021

Original: "Are You The One - Realitystars in Love" - 20 Folgen ab 8. Juli

"Are You The One US" - Staffel 1, 11 Folgen ab 1. Juli

"Ex on The Beach US" - Staffel 3, 14 Folgen ab 1. Juli

TVNOW: Internationale Serien im Juli 2021

"Amber - Ein Mädchen verschwindet" - 4 Folgen exklusiv ab 1. Juli

"The Driver" - Staffel 1, 2 Folgen exklusiv ab 1. Juli

"American Housewife" - Staffel 1-3 ab 5. Juli

"Vikings" - Staffel 1-3 ab 22. Juli

"Emergence" - Staffel 1, 13 Folgen ab 26. Juli

TVNOW: Spielfilme im Juli 2021

"30 über Nacht" - ab 1. Juli

"Das Glück dieser Erde" - ab 1. Juli

"Haben Sie das von den Morgans gehört?" - ab 1. Juli

"In my dreams" - ab 1. Juli

"Mit besten Absichten" - ab 1. Juli

"Nick und Norah - Soundtrack einer Nacht" ab 1. Juli

"The Song" - ab 1. Juli

"Verliebt in die Braut" - ab 1. Juli

"I feel pretty" - ab 10. Juli

"The Circle" - ab 26. Juli

TVNOW Kids: Neu im Juli 2021

"Otto's Bastelkiste" - Staffel 1, 8 Folgen ab 1. Juli

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juli auf TVNOW:

Eine neue Folge: Tod durch Gift

Michael Tsokos und Jan Josef Liefers führen diesmal die Obduktion eines vermeintlichen Gift-Opfers durch. Der Mann wurde ohne sichtbare äußere Verletzungen, bäuchlings auf seinem Bett gefunden. Eine typische Auffinde-Situation bei Gift-Toten. Ist der Mann aber wirklich vergiftet worden? Zuerst deutet alles auf einen Unfall oder einen Suizid hin. Doch dann finden sie eine Einstichstelle an der Rückseite der linken Hand des Toten.

Original: "Are You The One - Realitystars in Love" - 20 Folgen ab 8. Juli

Bevor es in die 3. Staffel geht, bekommen bei "Are You The One?" ganz besondere Singles noch eine zweite Chance in Sachen Liebe, wenn es ab 8. Juli 2021 heißt "Are You The One - Reality Stars in Love", erneut moderiert von Sophia Thomalla. Auch in diesen 20 Folgen wird auf TVNOW munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Darunter sind zum Beispiel Aurelia Lamprecht (24, bekannt aus "Love Island" 2020), Kathleen Glawe (26, "Are you the One?" 2021), Alexander Golz (24, Die "Bachelorette" 2020) und Salvatore Vassallo (27, "Temptation Island" 2019, "Paradise Hotel" 2020 und "Ex on the Beach" 2020).

"Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende." - 3 Folgen ab 1. Juli

Diana in drei Jahrzehnten. Die ausführliche Biografie zeigt ihren Einfluss ab den 1970er Jahren auf die Popkultur und die Politik des Landes, ihre privaten und beruflichen Ambitionen sowie ihr soziales Engagement. Seltene und wiederentdeckte Originalaufnahmen kombiniert mit aktuellen Interviews (u.a. mit "Diana"-Biograf Andrew Morton) zeigen, was Diana alles ausgemacht und bewirkt hat. Klatsch und Kultur, ihre Beziehung zu Charles, die Entwicklung zur Mode-Ikone bis hin zu ihrem Einsatz für Außenseiter - sowie gegen HIV und Landminen. Dazu die wirtschaftlichen Herausforderungen und gesellschaftlichen Strömungen, die in Großbritannien in dieser Zeit im Vordergrund standen: Emanzipation, mangelnde Anerkennung der Monarchie in den 1970ern, Rassenunruhen, Wirtschaftskrise, sowie Glanz und Schulterpolster in den 1980er Jahren. Diana - ihr Weg zur Legende. Am selben Tag - an dem Lady Di 60 Jahre alt geworden wäre - widmet sich auch RTL mit umfangreicher Programmierung der Prinzessin der Herzen.

"Skandale und Affären: Die britischen Royals" - 2 Folgen exklusiv ab 8. Juli

Ob Prinz Harry in Las Vegas, Prinz Andrew und der Sexskandal oder Prinz Philip und seine legendären Fettnäpfchen... Die unzähligen Skandale im britischen Königshaus zeigen uns die menschliche Seite einer sehr traditionellen Etikette. Zeitzeug:innen und Expert:innen verraten, wie das Haus Windsor die Schlagzeilen über Einbrecher, verbotene Liebe und Entgleisungen überleben konnte. Von Margaret zu Meghan, von Diana zu Camilla - nichts bleibt hier hinter den Palastmauern verborgen.

"Ghislaine Maxwell: Epsteins schockierende Komplizin" - 3 Folgen exklusiv ab 26. Juli

Die Dokumentation untersucht die Hintergründe zu der Verbindung von Millionenerbin Ghislaine Maxwell und dem Sexual-Straftäter Jeffrey Epstein. Wie konnte die einst gesellschaftlich anerkannte Frau in die abstoßende Geschichte von Macht, Sex und Geld hineingezogen werden und eine aktive Rolle in den Verbrechen von Epstein spielen? Einzelheiten der aktuellen Faktenlage durch Aussagen von Zeugen und Beteiligten bilden den neuesten Wissensstand ab, der zu dem bevorstehenden Prozessbeginn im Herbst 2021 geführt hat. Dann muss sich Ghislaine Maxwell unter anderen den Anklagepunkten "Sexhandel mit einer Minderjährigen" sowie die "Verschwörung zum Sexhandel" stellen.

TVNOW geht in insgesamt drei exklusiven Dokumentationen den unerschütterlichen Verbrechen und Hintergründen rund um Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein auf den Grund. Neben "Ghislaine Maxwell: Epsteins schockierende Komplizin" sind ab 2.8. die Dokumentation "Prinz Andrew und der Epstein-Skandal" und ab 9.8. "This Changes Everything - Frauen an die Macht" auf dem Streamingdienst abrufbar.

TVNOW: Internationale Serien im Juli 2021

"Amber - Ein Mädchen verschwindet" - 4 Folgen exklusiv als Box-Set ab 1. Juli

Ben (David Murray) und Sarah Bailey (Eva Birthistle) leben in einem Vorort von Dublin. Sie haben sich vor kurzem getrennt und tun ihr Bestes, um ihr Leben zu meistern und gleichzeitig gute Eltern für ihre Kinder Amber (Lauryn Canny) und Eamon (Levi O'Sullivan) zu sein. Doch dann wird plötzlich ihr Leben auf den Kopf gestellt, als Amber eines Abends nicht nach Hause kommt... Die irische Mini-Serie "Amber - Ein Mädchen verschwindet" ist ab 1. Juli exklusiv auf TVNOW zu sehen.

