TVNOW Streaming Highlights im Juni 2021! True Crime, Doku-Nachschub und Reality-Parodie

Der Juni hält mit seinem bunten Themen-Mix auf TVNOW für jede Stimmungslage etwas bereit. In der True Crime-Doku "Mörderische Frauen" geht es um den Fall der Angelika W., die im "Horrorhaus von Höxter" jahrelang zusammen mit ihrem Exmann Frauen quälte. Die international bekannte Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw will in dem TVNOW Original herausfinden, warum Frauen anders töten als Männer. Die Dokumentation "Maddie McCann: Jagd nach dem Verdächtigen" befasst sich mit erschütternden Entführungsfall der kleinen Maddie. Zum #FreeBritney Movement und der jahrzehntelangen Vormundschaft der Popsängerin liefert indes die Doku "Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle" Aufschluss. Beide Dokus gehen exklusiv auf TVNOW online. Außerdem können sich die Streamer:innen in der dritten Staffel des TVNOW Originals "Villa der Liebe: Fremdgehen verboten" auf eine "Temptation Island"-Parodie freuen.

Die TVNOW Streaming Highlights im Überblick:

TVNOW: True Crime im Juni 2021

"Maddie McCann: Jagd nach dem Verdächtigen" - ab 1. Juni exklusiv

Original: "Mörderische Frauen: Töten aus Lust" - 1. Folge ab 16. Juni

TVNOW: Dokumentationen im Juni 2021

"First Ladies: Michelle Obama" - ab 3. Juni

"Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle" - ab 23. Juni exklusiv

TVNOW Original: im Juni 2021

"Villa der Liebe: Fremdgehen verboten"- Staffel 3, 12 Folgen als Box-Set ab 7. Juni 2021

TVNOW: Internationale Serien im Juni 2021

"New Amsterdam" - Staffel 3, Teil 1 ab 1. Juni

"Teen Wolf" - Staffel 1-6 ab 1. Juni

"Lost" - Staffel 1-6 ab 7. Juni

TVNOW: Spielfilm im Juni 2021

"Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft" - ab 1. Juni

TVNOW Kids: Neu im Juni 2021

"Im Tal der Sonne" - Staffel 1, 12 Folgen ab 1. Juni

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juni auf TVNOW:

TVNOW: True Crime im Juni 2021

"Maddie McCann: Jagd nach dem Verdächtigen" - ab 1. Juni exklusiv

Ein Fall, der die ganze Welt erschütterte

Vor 13 Jahren ist die dreijährige Madeleine McCann spurlos aus der Ferienwohnung ihrer Eltern in Portugal verschwunden. Deutsche Ermittler wollen nun einen Hauptverdächtigen ausgemacht haben, einen verurteilten Sexualstraftäter, der damals in der Nähe der besagten Wohnung lebte. Aber warum dauerte es länger als ein Jahrzehnt, diesen Mann mit dem Verbrechen zu verknüpfen? Julie Etchingham verfolgt in der True-Crime-Dokumentation die Spuren von Polizeiermittlern aus mindestens drei europäischen Ländern. "Maddie McCann: Jagd auf den Verdächtigen", produziert von ITV, ist ab 1. Juni nur auf TVNOW verfügbar.

Original: "Mörderische Frauen: Töten aus Lust" - ab 16. Juni

Neue True-Crime-Doku mit Dr. Julia Shaw

Im "Horrorhaus von Höxter" quält Angelika W. jahrelang zusammen mit ihrem Exmann Frauen, die sie per Kontaktanzeige anlockt. Nachdem zwei ihrer Opfer sterben, führt ein Zufall zur Verhaftung des Paares. Vor Gericht beschreibt Angelika W. ohne Reue 66 Foltermethoden, die sie bei ihren Opfern angewandt hat. Doch wie wurde aus einem Mädchen mit scheinbar normaler Kindheit diese eiskalte Sadistin? Genau das will die international bekannte Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw bei "Mörderische Frauen: Töten aus Lust" herausfinden und begibt sich dafür auf Spurensuche in den Kopf der Täterin. Denn eines ist sicher: Frauen töten anders als Männer.

Im exklusiven Interview in unserem Media Hub erzählt Dr. Julia Shaw, True Crime Expertin mit einem Master in Queer History, was LGBTQI+ Themen mit echten Verbrechen zu tun haben.

TVNOW: Dokumentationen im Juni 2021

"First Ladies: Michelle Obama" - ab 3. Juni

Michelle Obama ganz nah!

Im Jahr 2008 wurde Michelle Obama die erste afroamerikanische First Lady, nachdem ihr Mann Barack Obama zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war. Michelle und Barack wurden auf einer Welle der Euphorie gewählt, aber nicht jeder teilte die Begeisterung des Augenblicks und sie mussten bösartige Angriffe ertragen. Die Dokumentation erforscht das Leben von Michelle Obama und wie sie sich ihr eigenes Erbe geschaffen hat, während sie ein wesentlicher Teil der geschichtsträchtigen Präsidentschaft ihres Mannes war.

"Die Schlacht um Britney Spears: Fans, Geld und Kontrolle" - ab 23. Juni exklusiv

Von Vormundschaft über #FreeBritney

Pop-Ikone Britney Spears steht seit 13 Jahren unter Vormundschaft. Der britische Journalist Mobeen Azhar verfolgt in der 90-minütigen Dokumentation die anhaltenden Gerichtsprozesse und taucht in das #FreeBritney Movement ein. Seine Recherchen reichen von L.A. bis in die Heimat von Spears. Unter anderem gibt es exklusive Interviews mit Britneys Maskenbildner Billy Brasfield, ihrem ehemaligen Choreografen Brian Friedman und der Anwältin Lisa MacCarley.

TVNOW Original: im Juni 2021

"Villa der Liebe: Fremdgehen verboten" - Staffel 3, 12 Folgen ab 7. Juni 2021

Neue Staffel parodiert "Temptation Island"

Die "Villa der Liebe" von Jonas Wuttke und Jonas Ems (moonvibe GmbH) öffnet ihre Türen für eine neue Staffel: Nach der "365 Tage Parodie" und "Among Us in Reallife" zeigt TVNOW ab 7. Juni im Box-Set 12 Folgen "Fremdgehen verboten!" - die 3. Staffel ist eine Parodie auf das Beziehungsexperiment "Temptation Island"... Zwei verliebte Paare werden von einem Sender in eine traumhafte Villa auf der spanischen Insel Mallorca eingeladen, ohne zu wissen, was sie wirklich erwartet. Dort werden sie von sechs liebeshungrigen Singles beobachtet, deren einziges Ziel es ist, die Verliebten auseinander zu bringen und vielleicht sogar selbst die große Liebe zu finden! Wer tauscht Treue gegen Versuchung?

