Drehstart für "Faking Hitler" (AT): TVNOW zeigt die Geschichte der Hitler-Tagebücher mit u. a. Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu

In der vergangenen Woche ist in Düsseldorf die erste Klappe für eine weitere, hochkarätig besetzte Serie der TVNOW Fiction-Offensive gefallen. Der Sechsteiler "Faking Hitler" (AT), produziert von UFA Fiction, erzählt die aberwitzige Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Wie haben ein Reporter und ein Kunstfälscher den größten Medienskandal der Nachkriegszeit ausgelöst? Die bereits bekannte Episode deutscher Mediengeschichte wird in der neuen TVNOW-Serie um aktuelle Themen wie Fake News, die Verharmlosung des Nationalsozialismus sowie die Verführbarkeit von Menschen erweitert. Auf TVNOW steht "Faking Hitler" (AT) voraussichtlich ab Ende 2021 zum Streamen bereit.

Vor der Kamera stehen Lars Eidinger ("25 km/h", "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm") als STERN-Journalist Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu ("Abgeschnitten", "Der Baader Meinhof Komplex") als Kunstfälscher Konrad Kujau. Sinje Irslinger ("Gott, du kannst ein Arsch sein!") spielt die Jungredakteurin Elisabeth vom Magazin STERN. Mit TV-Star Daniel Donskoy ("The Crown", "Sankt Maik") und "Tatort"-Schauspieler Ulrich Tukur sind zwei weitere Top-Schauspieler in der historischen Event-Serie besetzt.

Die Geschichte der gefälschten Tagebücher wird in "Faking Hitler" (AT) um die Geschehnisse der Jungredakteurin Elisabeth Stölzl (Sinje Irslinger) erweitert. Sie wird vom jüdischen Nazi-Jäger Leo Gold (Daniel Donskoy) mit der NS-Vergangenheit ihres Vaters (Ulrich Tukur) erpresst. Schließlich wollen die beiden gemeinsam die Veröffentlichung der Tagebücher verhindern...

"Faking Hitler" (AT) ist eine Produktion der UFA Fiction für TVNOW unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance. Der Titel ist angelehnt an den preisgekrönten Podcast "Faking Hitler - die wahre Geschichte der Hitler-Tagebücher" des STERN, der den Fall anhand von Original-Tonbandaufnahmen journalistisch aufarbeitet. Die Serie ist Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TVNOW - in Zusammenarbeit mit RTL. Produzenten sind Tommy Wosch (Showrunner) und Markus Brunnemann, Producerinnen sind Viola-Franziska Bloess und Luisa Laute. Regie führen Wolfgang Groos und Tobi Baumann nach Drehbüchern von Tommy Wosch, Annika Cizek und Dominik Moser. Für die Kamera zeichnet Ahmet Tan und Philipp Kirsamer verantwortlich. Die Redaktion liegt bei Brigitte Kohnert und Manuel Schlegel unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleitung Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Neben Düsseldorf sind weitere Drehtage u. a. im gesamten Raum NRW und Hamburg geplant. Das Projekt wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.

