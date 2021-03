TVNOW

Neue Fiction-Serien auf TVNOW im April - Zweimal Dramedy, zweimal anders!

Mit "Mirella Schulze rettet die Welt" (08.04.) von Showrunner Ralf Husmann und "Tilo Neumann und das Universum" (22.04.) mit Christoph Maria Herbst startet TVNOW mit eigenproduzierter Fiction weiter durch. Die achtteiligen Dramedy-Serien gehen im April online. Mehr Gemeinsamkeiten gibt es nicht, denn die beiden Hauptfiguren würden sich gegenseitig vermutlich die Hölle heiß machen. Während Mirella Familie, Freunde und ihr gesamtes Umfeld mit ihrem Einsatz für den Klimaschutz an den Rand des Wahnsinns treibt, schlägt sich Lehrer Tilo Neumann mit seinem Dasein und einer ziemlich unbequemen Stimme rum. Niemand Geringeres als das Universum hat die Kontrolle über sein Leben übernommen und scheucht den mürrischen Tilo zu ungewohnter Höchstleistung in puncto Nächstenliebe und Freundlichkeit.

"Mirella Schulze rettet die Welt", 8 Folgen ab 8.4. im Stream auf TVNOW

"Dieses Mädchen tut immer so, als würden wir hier zum Heizen Eisbären verbrennen", behauptet Mirella Schulzes Schuldirektorin. Ja, Mirella (Tilda Jenkins) hat es nicht leicht. Als kompromisslose 13-jährige Umweltaktivistin eckt sie bei ihrer Glitzerschminke-liebenden Schwester (Ella Lee) an, macht sich ihren Fast-Food-liebenden Bruder (Maximilian Ehrenreich) zum Feind, treibt die Eltern (Jördis Triebel und Moritz Führmann) regelmäßig in den Alltags-Wahnsinn und spürt als Social-Star selbst den Neid ihrer eigenen Klimagruppe - und das mitten in der Pubertät. Aber Mirella lässt sich nicht beirren: Sie will die Welt retten und Zweifel lässt sie - wenn überhaupt - nur heimlich im Kinderzimmer zu. Doch wenn selbst der eigene Vater der Gemütlichkeit wegen nicht auf einen stinkenden Gartenkamin verzichten möchte, wird auch Mirella klar, dass es noch viel zu tun gibt - oder wie Mirellas Vater es sagt: "Man muss doch auch mal das CO2 gegen den Spaß rechnen."

Produziert wird "Mirella Schulze rettet die Welt" von MadeFor. Weitere Infos zur Serie finden Sie hier in der Pressemappe. Hier geht es zur Preview.

"Tilo Neumann und das Universum", 8 Folgen, ab 22.4. im Stream auf TVNOW

Tilo Neumann (Christoph Maria Herbst), Lehrer und Gewohnheitstrinker, hat sein Leben an allen Fronten gegen die Wand gefahren. Seine Ex-Frau lebt in seinem Ex-Haus mit ihrem neuen Freund zusammen, der in seinem Ex-Wohnzimmer Esoterik-Videos dreht, mit denen er in einem Monat mehr verdient als Tilo im Jahr. Seine Tochter gibt ihm die Alleinschuld am Scheitern der Ehe und verweigert jeglichen Kontakt, im Lehrerzimmer ist der Kopierer sein einziger Freund, und kein Schüler scheint in den letzten Jahren auch nur ansatzweise etwas bei ihm gelernt zu haben. In einer durchzechten Nacht will Tilo Neumann Schluss machen. Doch dann hört er plötzlich Stimmen. Nein, eine Stimme (Elena Uhlig)! Was Tilo zunächst auf seinen Drogenrausch schiebt, entpuppt sich bald als etwas ganz anderes. Niemand Geringeres als das Universum selbst spricht zu Tilo - und es macht einen Deal mit ihm: "Du hilfst anderen, dann helfe ich dir und bringe in deinem Leben wieder alles in Ordnung!" Na klar... Tilo sucht sich Hilfe: erst bei seinem orientierungslosen Lehrer-Freund Siggi, dann bei einer Therapeutin. Doch die aufdringliche Stimme bleibt, ohne Respekt vor jeglicher Privatsphäre. Was dann kommt, übersteigt alle seine Erwartungen und zwingt den konfliktscheuen Tilo, sich auch seinem eigenen Leben und seiner Vergangenheit schonungslos zu stellen.

"Tilo Neumann und das Universum" ist eine Produktion der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH. Alle acht Drehbücher stammen von Sonja Schönemann, die auch als Creative Producerin fungiert.

Weitere Infos zur Serie finden Sie hier in der Pressemappe.

Die Free-TV-Premieren der beiden TVNOW-Serien werden voraussichtlich im Herbst/Winter 2021/22 bei VOX zu sehen sein.

Die Dramedy-Serien "Mirella Schulze rettet die Welt" und "Tilo Neumann und das Universum" sind Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TVNOW - in Zusammenarbeit mit RTL und VOX. Hier gehen starke Geschichten in Serie mit Deutschlands Bestbesetzung - vor und hinter der Kamera: von Alexandra Maria Lara und Iris Berben über Heiner Lauterbach, Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Ralf Husmann, Nico Hofmann, Oliver Berben, Sherry Hormann, Lutz Heineking, jr., und vielen weiteren einzigartigen Kreativen. Weitere Infos zur Fiction-Offensive gibt es hier.

