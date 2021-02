TVNOW

Love is in the Stream: Am Valentinstag knistert's auf TVNOW mit romantischen und heißen Serienhighlights im Premium- und Free-Bereich

Zum Valentinstag gehört eine ordentliche Portion Romantik - und Sinnlichkeit! Deshalb hält TVNOW zum Start des neuen TVNOW-Originals "Even Closer - hautnah" am 14. Februar 2021 gleich mehrere knisternde Highlights für ein romantisches Streaming-Date bereit.

Mit "Even Closer - hautnah" startet im Premium-Bereich ein brandneues TVNOW Original, das neben fesselnden Tanzperformances auch intime Szenen mit natürlich ästhetischer Erotik in den Fokus setzt - anders als bisher üblich aus einer weiblichen Perspektive erzählt.

Auch im Free-Bereich geht es auf TVNOW am Valentinstag in Sachen Liebe heiß her. So ist die gesamte erste Staffel von "Verbotene Liebe - Next Generation" erstmals für einen Tag kostenlos abrufbar. Außerdem wartet auf die User*innen mit "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" die Serien-Adaption des gleichnamigen und zweifach Oscar-nominierten Kino-Blockbusters! Die ersten fünf von insgesamt zehn Folgen stehen dann im Free-Bereich zum Abruf bereit.

Mit der von der UFA Serial Drama produzierten sechsteiligen Serie zeigt TVNOW mehr als im linearen TV häufig möglich ist. Produzentin und Creator Helga Löbel wurde bei ihrer Arbeit von Erotik-Expertin Paulita Pappel unterstützt, die die Dreharbeiten als Intimacy Coordinator betreut hat. In den Hauptrollen sind Vivien König, Mareike Zwahr, Maéva Marie Mathilde Roth, Vinzenz Wagner, Hans Gurbig sowie Lion Wasczyk zu sehen.

Die ersten drei Folgen sind ab dem 14. Februar auf TVNOW verfügbar, die restlichen Folgen stehen ab dem 21. Februar zum Streamen bereit.

Die Kultserie ist zurück - modern und doch wiedererkennbar. Zehn Folgen voller leidenschaftlicher und "verbotener" Liebesgeschichten und Intrigen sowie zwei hochdramatischen Cliffhangern - und mit hochkarätiger Besetzung. Neben den neuen Stars Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Frederik Götz, Sina Zadra, Livia Matthes, Lennart Betzgen und Martin Walde können sich eingefleischte VL-Fans in der von der UFA Serial Drama produzierten Serie auf die Rückkehr ihrer Lieblingsschauspieler von früher freuen: Wolfram Grandezka, Miriam Lahnstein, Claudia Hiersche, Gabriele Metzger und natürlich Jo Weil als Olli Sabel.

"'Verbotene Liebe - Next Generation' hat die besten Fans, die man sich nur vorstellen kann," sagt Jo Weil. "Sie unterstützen uns so leidenschaftlich und treu. Deshalb freue ich mich riesig, dass TVNOW zum Valentinstag diese tolle Überraschung für sie bereithält. Was passt besser zum Valentinstag, als sich zu zweit alle 10 Folgen am Stück anzuschauen. An diesem Tag sollte nur die Liebe im Mittelpunkt stehen. Ein ehrliches 'Ich liebe dich!', ein zärtlicher Kuss und ein besonders inniger Blick in die Augen der geliebten Person - das sind die Dinge, die für mich an diesem Tag besonders zählen", erklärt Jo Weil weiter. "Ich verbringe den Valentinstag immer, wenn es mein Beruf irgendwie zulässt, gemeinsam mit meinem Partner. Das ist unser persönliches Ritual. Wir zeigen uns damit, wie froh wir sind, dass wir uns haben."

Die Serien-Adaption des gleichnamigen Kino-Blockbusters dreht sich um tiefe Freundschaft, Herzschmerz und die wahre Liebe. Wie die zweifach Oscar-nominierte Romantik-Komödie trifft sie damit voll ins Herz. Die Stars der US-Serie sind Nathalie Emmanuel, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Brandon Mychal Smith, Zoe Boyle, Sophia La Porta, Harish Patel und Guz Khan. Andie MacDowell, die in der 1994 erschienenen Romantik-Komödie die weibliche Hauptrolle spielte, hat eine Gastrolle in der Serienadaption.

